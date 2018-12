Un tsunami causa al menos 281 muertos y mÃ¡s de 1.000 heridos en Indonesia

Fotografia: ANTARA FOTO (REUTERS) Agrandar la foto + Twittear El legendario volc√°n Krakatoa ha vuelto a causar estragos en Indonesia. Al menos 281 personas murieron y 1.000 resultaron heridas despu√©s de que un tsunami azotara el s√°bado las costas del estrecho de Sonda, entre las islas de Java y Sumatra. El fuerte oleaje, seg√ļn la principal hip√≥tesis, fue desencadenado por la actividad del Anak Krakatoa -surgido hace un siglo tras la gran explosi√≥n del original Krakatoa- que provoc√≥ una avalancha submarina que desplaz√≥ las aguas. Miles de personas fueron alcanzadas por sorpresa por las olas, que destrozaron cientos de viviendas en un destino popular entre los turistas locales. "El n√ļmero de v√≠ctimas y de da√Īos seguir√° aumentando", dijo Sutopo Purwo Nugroho, portavoz de la Agencia Nacional de Gesti√≥n de Desastres. La cifra de v√≠ctimas aument√≥ este lunes por la Agencia Nacional de Gesti√≥n de Desastres a trav√©s de su vocero. El √ļltimo balance de desaparecidos era de 28 personas. El tsunami, que lleg√≥ a la costa entre las 21.27 y las 21.35 del s√°bado, hora local (seis menos en la Pen√≠nsula), afect√≥ especialmente al distrito costero de Pandeglang, en la isla de Java, a unos 200 kil√≥metros de Yakarta, la capital del pa√≠s. All√≠ hubo al menos 164 muertos, mientras que el n√ļmero de v√≠ctimas mortales en Lampung sur, al otro lado del estrecho, supera los 50. La regi√≥n de Serang, tambi√©n en el oeste de Java, fue otra de las afectadas. Las autoridades han advertido de que el recuento de v√≠ctimas podr√≠a aumentar una vez expedito el acceso a √°reas a√ļn no exploradas tras el desastre. La Embajada espa√Īola en Yakarta no ten√≠a este domingo constancia de la existencia de v√≠ctimas espa√Īolas en la zona. Durante todo domingo comenz√≥ el despliegue de ayuda log√≠stica a las zonas afectadas, si bien una de las principales v√≠as de acceso qued√≥ parcialmente taponada por la acumulaci√≥n de √°rboles, coches y otros escombros arrastrados por la fuerza del agua. Tambi√©n se pusieron en marcha las tareas de b√ļsqueda y rescate de personas que permanec√≠an atrapadas en los edificios que se derrumbaron, seg√ļn muestran las im√°genes difundidas por las televisiones locales. El tsunami no se produjo, como en anteriores ocasiones en otras partes del archipi√©lago, tras un terremoto. Todo indica, seg√ļn barajan las autoridades, que una erupci√≥n del Anak Krakatoa -volc√°n que naci√≥ hace aproximadamente un siglo tras la devastadora explosi√≥n del Krakatoa original en 1883- que se produjo media hora antes del oleaje habr√≠a generado un deslizamiento de tierra submarino. En los √ļltimos meses se ha detectado una creciente actividad del volc√°n, con varias erupciones desde junio. Seg√ļn el Centro Indonesio de Vulcanolog√≠a y de Gesti√≥n de Riesgos Geol√≥gicos, los signos de actividad se hab√≠an intensificado en la √ļltima semana, informa France Presse. Un poco antes de las cuatro de la tarde del s√°bado, una erupci√≥n que dur√≥ unos 13 minutos provoc√≥ una columna de cenizas de cientos de metros. Estas explosiones submarinas, seg√ļn el Centro Internacional de Informaci√≥n sobre Tsunamis, son relativamente poco frecuentes pero cuando ocurren pueden provocar tsunamis causados por el desplazamiento repentino del agua o quiebras de pendientes. Al no haberse producido ning√ļn temblor previo significativo, las autoridades indonesias aseguraron en un primer momento que el tsunami no se hab√≠a producido, sino que simplemente se trataba de un aumento de la marea, y pidieron a la poblaci√≥n que no entrara en p√°nico. Por ese motivo no se activ√≥ ning√ļn tipo de alerta. "Si hubo un error al principio, lo sentimos", escribi√≥ m√°s tarde el portavoz Nugroho en Twitter. "No hubo ning√ļn terremoto en ese momento que provocara el tsunami, y ah√≠ radica la principal dificultad para determinar las causas del incidente", a√Īadi√≥ el mismo portavoz.

Vecinos del litoral confirmaron no haber sentido ninguna de las se√Īales que preceden un tsunami, como un acusado reflujo del mar o un temblor, antes de que olas de entre dos y tres metros de altura engulleran la costa indonesia. En uno de los v√≠deos m√°s compartidos en las redes sociales, el oleaje alcanza la playa de Tanjung Lesung, en Pandeglang, cuando el grupo de pop local Seventeen daba un concierto. En segundos, las olas se llevan por delante el escenario y a los integrantes del grupo entre los gritos del p√ļblico, que r√°pidamente tambi√©n es alcanzado por el agua. En un mensaje publicado en Instagram, el cantante, Riefian Fajarsyah, anunci√≥ entre l√°grimas la muerte del bajista y del organizador de la gira de conciertos, as√≠ como la desaparici√≥n de otros dos m√ļsicos, un t√©cnico y su esposa, informa la agencia Reuters. En im√°genes televisivas pod√≠a verse c√≥mo la ola invad√≠a la playa de Carita, un popular destino tur√≠stico de la costa oeste de Java, dejando a su paso una acumulaci√≥n de fragmentos de tejados, trozos de madera y √°rboles arrancados. En Carita, Muhammad Bintang, de 15 a√Īos, vio aproximarse la ola. "Llegamos a las nueve y de pronto lleg√≥ el agua. Todo se volvi√≥ negro", relat√≥ el adolescente.

La Agencia de Gestión de Desastres pidió este domingo a la población que abandonara las zonas de litoral a lo largo del estrecho porque el volcán sigue activo y había peligro de nuevos tsunamis. Se mantiene la Alerta   La alerta se mantendrá de momento hasta este lunes. "En el caso de terremotos, la posibilidad de un segundo tsunami es muy pequeña. Pero como este ha sido causado por una erupción, el escenario es diferente", explicó Rahmat Riyono, director de la Agencia Meteorológica, Climatológica y Geofísica de Indonesia. Miles de residentes fueron evacuados a las zonas altas. Indonesia, cuarto país más poblado del mundo -más de 260 millones de habitantes-, es una de las zonas más proclives a sufrir catástrofes naturales al asentarse en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde coinciden varias placas tectónicas y se producen gran parte de las erupciones volcánicas y sismos del planeta. Este año ha sido particularmente nefasto para el archipiélago asiático. En julio y agosto, varios terremotos sacudieron la isla de Lombok -el más potente de magnitud 7- y provocaron la muerte de más de 600 personas. El 28 de septiembre, otro seísmo de magnitud 7,5, en la isla de Sulawesi, en las Célebes, originó un tsunami que dejó 2.102 muertos y 200.000 desplazados, la mayoría en la ciudad de Palu y las regiones aledañas. Centenares de personas siguen desaparecidas meses después del desastre, engullidas por la tierra.