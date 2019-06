Fotografia: Marcelo Camargo/ Ag锚ncia Brasil Agrandar la foto + Twittear Un reportaje del diario Intercept Brasil, del periodista estadounidense Glenn Greenwald, se帽ala que el entonces juez Sergio Moro, hoy ministro de Justicia del Gobierno de Jair Bolsonaro, y el fiscal de la operaci贸n Lava Jato, Deltan Dallagnol, intercambiaron mensajes de texto durante la investigaci贸n del caso, algo prohibido por la Constituci贸n y el C贸digo Penal brasile帽o. La Lava Jato, que ha desencadenado procesos judiciales en varios pa铆ses de Am茅rica Latina, se caracteriz贸 por reunir a un grupo fiscales del Ministerio P煤blico Federal y al juez Moro en una unidad 煤nica. Esta aceler贸 las investigaciones y juicios que han condenado a un centenar de personas, entre ellas el expresidente Luiz In谩cio Lula da Silva, quien cumple una pena de prisi贸n en Curitiba desde hace un a帽o. Lo que revela Intercept es que el hoy ministro de Justicia orientaba las investigaciones del jefe de la Lava Jato, Deltan Dallagnol, para facilitar las condenas. Intercept tuvo acceso a mensajes intercambiados entre los integrantes de la investigaci贸n. Estos fueron enviados por una fuente an贸nima hace algunas semanas. Los archivos demuestran que Moro suger铆a fuentes, orden de las operaciones y tomaba un papel indirecto para coordinar los procesos que posteriormente juzgar铆a. El reportaje, firmado por Greenwald y otros dos periodistas, cuestiona la imparcialidad del hoy ministro cuando era responsable del juicio en primera instancia de varios casos de corrupci贸n en Curitiba. Entre ellos, el del triplex de Lula en un balneario de S茫o Paulo, supuestamente comprado con dinero de sobornos a la constructora OAS, que se benefici贸 con contratos de Petrobras. En las conversaciones privadas obtenidas por Intercept, "Moro recomend贸 al fiscal que cambiara el orden de unas etapas de la investigaci贸n, cobr贸 agilidad en operaciones, dio consejos estrat茅gicos y pistas informales de investigaci贸n y anticip贸 al menos una decisi贸n, critic贸 y sugiri贸 recursos al Ministerio P煤blico y ret贸 a Dallagnol como si 茅l fuera un superior jer谩rquico de los fiscales y de la Polic铆a Federal". "La Constituci贸n estableci贸 el sistema acusatorio... en el cual las figuras del acusador y del juzgador no pueden mezclarse. En ese modelo, el juez debe analizar de manera imparcial los argumentos de acusaci贸n y defensa... Las conversaciones entre Moro y Dallagnol demuestran que el actual ministro se entrometi贸 en el trabajo del Ministerio P煤blico", afirma Intercept. El reportaje describe varios ejemplos de esas conversaciones. Uno de ellos, es un mensaje del d铆a 21 de febrero de 2016 que habr铆a sido enviado por Moro. "Hola, delante de los 煤ltimos despliegues tal vez sea el caso invertir la orden de la dos etapas", escribi贸 el juez. Los autores de la publicaci贸n interpretan el texto como una probable menci贸n a las etapas de la Lava Jato. Otros mensajes entre Moro y Dallagnol es del 13 de marzo de 2016, una 茅poca en la que se celebraron varias manifestaciones callejeras en contra del Gobierno de Dilma Rousseff. Algunos manifestantes ped铆an al juez "limpiar el Congreso". "Enhorabuena por el inmenso apoyo p煤blico hoy. (...) Sus se帽ales conducir谩n multitudes, incluso para reformas que Brasil necesita, en los sistemas pol铆tico y de Justicia criminal(...)", escribi贸 Dallagnol. Intercept seleccion贸 la siguiente respuesta de Moro: "Hice una manifestaci贸n oficial. Enhorabuena a todos nosotros (...). A煤n desconf铆o mucho de nuestra capacidad institucional de limpiar el Congreso". El reportaje destaca una conversaci贸n entre el juez y el fiscal sobre la decisi贸n de romper el sigilo de las grabaciones hechas con autorizaci贸n judicial al expresidente Lula, que vincularon a la entonces presidenta Rousseff justo cuando se cre铆a que Lula iba a ser nombrado ministro, en marzo de 2016. Esto fue visto como un intento del Partido de los Trabajadores de darle inmunidad parlamentaria al exmandatario durante la investigaci贸n judicial. "La decisi贸n de abrir [hacer p煤blicos los mensajes entre Lula y Dilma] se mantiene incluso con el聽 nombramiento, confirma?", pregunt贸 Dallagnol en un mensaje. A lo que Moro respondi贸: "Cu谩l es la posici贸n del MPF [Ministerio P煤blico Federal]?". La respuesta: "Abrir". El episodio fue duramente criticado en el mundo jur铆dico. Moro fue amonestado por un ministro del Supremo por haber expuesto las comunicaciones. Tr铆plex de Lula Moro tambi茅n mantuvo conversaciones privadas con Dallagnol sobre el caso del apartamento del Guaruj谩. El reportaje afirma que el fiscal no estaba seguro de la denuncia, especialmente despu茅s de una pol茅mica rueda de prensa de septiembre de 2016. En ella, Dallagnol present贸 una presentaci贸n de Power Point con un gran esquema que pon铆a el nombre de Lula al centro con varias flechas apunt谩ndolo como el "maestro de una gran orquesta concatenada para robar la hacienda p煤blica" y "el comandante m谩ximo" de la trama de desv铆os de Petrobras. Esto fue tema del intercambio de mensajes con Moro. "La denuncia est谩 basada en muchas pruebas indirectas de autor铆a, pero no cabe decir eso en la denuncia y en la comunicaci贸n evitamos ese punto", escribi贸 el coordinador de la Lava Jato al juez. "No se comprendi贸 en la larga exposici贸n sobre el mando del esquema que era necesaria para imputar por corrupci贸n al expresidente", reclam贸. Intercept afirma que dos d铆as despu茅s de ese intercambio de mensajes, Moro respondi贸: "Definitivamente, las cr铆ticas a la exposici贸n son desproporcionadas. Siga firme." Casi un a帽o despu茅s de ese intercambio de mensaje, el juez Moro consider贸 que el expresidente Lula cometi贸 los cr铆menes de corrupci贸n pasiva y lavado de dinero al ser el beneficiario de 3,7 millones de reales en sobornos indirectos de la constructora OAS, que reform贸 el triplex para ofrec茅rselo al pol铆tico a cambio de contratos de la petrolera estatal. La acci贸n criminal de un hacker Los integrantes de la operaci贸n Lava Jato respondieron pronto a la publicaci贸n de Intercept. En una nota, el Ministerio P煤blico Federal de Paran谩 ha informado de que sus miembros fueron v铆ctimas de un ataque inform谩tico. "La acci贸n vil del hacker invadi贸 tel茅fonos y aplicaciones de fiscales de la Lava Jato usados para comunicaciones privadas y del inter茅s del trabajo, y existiendo la sustracci贸n de identidad de algunos de sus integrantes. No se conoce a煤n la extensi贸n de la invasi贸n, pero se sabe que fueron obtenidas copias de mensajes y archivos intercambiados en charlas privadas y de trabajo", afirm贸 el MPF. Entre las informaciones obtenidas ilegalmente estar铆an documentos y datos sobre estrategias e investigaciones en marcha, adem谩s de rutinas personales y de seguridad de los integrantes de la fuerza de tarea y de sus familiares. Los fiscales han confirmado que mantuvieron, a lo largo de los 煤ltimos cinco a帽os, "discusiones en grupos de mensajes sobre diversos temas, algunos complejos, en paralelo a la reuniones personales que les dan contexto".El Ministerio p煤blico destaca que "muchas conversaciones, sin el debido contexto, pueden dar margen para interpretaciones equivocadas". La fuerza tambi茅n reclam贸 que Intercept no hizo "ninguna solicitud de aclaraci贸n" antes de la publicaci贸n. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario