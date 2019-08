Una masacre y un manifiesto de 2300 palabras llenas de odio contra los migrantes hispanos

Fotografia: Mark Lambie/The El Paso Times v√≠a Associated Press Agrandar la foto + Twittear Noventa minutos antes de que la primera llamada del 911 alertara a las autoridades de un tiroteo contra una multitud en un Walmart de El Paso, Texas, apareci√≥ en internet un manifiesto lleno de odio contra los migrantes. El texto hablaba de una "invasi√≥n hispana de Texas" y detallaba un plan para dividir a Estados Unidos en territorios por raza. Advert√≠a que personas extranjeras estaban tomando el lugar de la gente blanca. Las autoridades estuvieron analizando meticulosamente la extensa diatriba de 2300 palabras el s√°bado en un intento por determinar si su autor es el mismo hombre que mat√≥ a veinte personas y lesion√≥ a veintis√©is m√°s cerca de la frontera con M√©xico. La polic√≠a interrog√≥ al presunto asesino, Patrick Crusius, un hombre blanco de 21 a√Īos de Allen, Texas (que se encuentra a diez horas en autom√≥vil del Walmart donde ocurri√≥ el tiroteo) y una de las muchas preguntas de los investigadores es qu√© lo llev√≥ al centro comercial en El Paso. El manifiesto, que podr√≠a estar vinculado con Crusius, describ√≠a un ataque inminente y criticaba a los inmigrantes: "Si podemos deshacernos de suficientes, entonces nuestra forma de vida puede ser m√°s sustentable". En los √ļltimos meses, desde Nueva Zelanda hasta Pittsburgh y hasta una sinagoga en Poway, California, hombres blancos resentidos han encarado asesinatos en masa para manifestar su odio a inmigrantes, jud√≠os y otras personas a las que ven como una amenaza para la raza blanca. El manifiesto del s√°bado, que se titula¬†La verdad inc√≥moda y no incluye el nombre de su autor, est√° directamente inspirado en el asesinato en masa de musulmanes en dos mezquitas de Nueva Zelanda en marzo, en el que perdieron la vida 51 personas. En ese ataque, el presunto homicida public√≥ un manifiesto en internet que promov√≠a una teor√≠a supremacista blanca llamada "la gran sustituci√≥n". Esta teor√≠a ha sido promovida por un escritor franc√©s llamado Renaud Camus, y argumenta que las √©lites en Europa han estado trabajando para sustituir a los europeos blancos con inmigrantes del Medio Oriente y el norte de √Āfrica. Christchurch se ha convertido en un grito de guerra para extremistas de todo el mundo. El manifiesto muy posiblemente vinculado con los asesinatos de El Paso inicia con las siguientes palabras: "En general, apoyo al tirador de Christchurch y su manifiesto. Este ataque es una respuesta a la invasi√≥n hispana de Texas". El atacante que abri√≥ fuego contra una sinagoga en Poway, California, cerca de San Diego, en abril, public√≥ una diatriba antisemita en 8chan, el mismo foro en l√≠nea donde apareci√≥ el documento de El Paso. El manifiesto de Poway repet√≠a las palabras del homicida de Christchurch y tambi√©n se inspiraba en la masacre de la sinagoga de Pittsburgh de octubre pasado. En ese tiroteo, el autor estaba en contra de los inmigrantes, los jud√≠os y otros grupos. El ataque de El Paso, si el manifiesto est√° vinculado con el francotirador, acent√ļa potencialmente la propagaci√≥n mundial de la ideolog√≠a supremacista blanca en la era de las redes sociales, en un momento en el que la inmigraci√≥n en Estados Unidos y en todo el mundo se ha vuelto un asunto pol√≠tico divisorio. El s√°bado, poco despu√©s de que el francotirador disparara contra la multitud, las cuentas de LinkedIn y Facebook de Crusius fueron cerradas. Despu√©s de que su cuenta en LinkedIn se cerr√≥, circul√≥ una p√°gina que parec√≠a ser de hace varios a√Īos, donde Crusius parec√≠a ser un joven perdido. Cuando estaba en el bachillerato, Crusius escribi√≥ en LinkedIn: "En realidad no estoy motivado a hacer nada m√°s que lo que es necesario para salir adelante. El trabajo en general apesta, pero creo que una carrera en el dise√Īo de programas inform√°ticos estar√≠a bien para m√≠. Paso unas ocho horas diarias frente a la computadora as√≠ que supongo que eso cuenta como experiencia tecnol√≥gica". La publicaci√≥n conclu√≠a as√≠: "Con toda seguridad, creo que ver√© lo que las carreras de tecnolog√≠a me pueden ofrecer; ir√© a donde el viento me lleve". Si se determina que el manifiesto est√° vinculado con el autor del tiroteo de El Paso, las autoridades federales pueden considerar el ataque del s√°bado como un crimen de odio o un incidente de terrorismo nacional. El FBI ha declarado que han muerto m√°s estadounidenses debido a ataques terroristas nacionales que en ataques terroristas internacionales desde el 11 de Septiembre, y que el terrorismo dom√©stico est√° cada vez m√°s motivado por la ideolog√≠a supremacista blanca. En julio, el director del FBI Christopher Wray declar√≥ ante el Congreso de Estados Unidos que el bur√≥ hab√≠a arrestado aproximadamente a cien personas por terrorismo nacional en los primeros tres trimestres del a√Īo, lo que suma casi el mismo n√ļmero de detenciones internacionales en el mismo periodo. La agencia de investigaci√≥n prev√© que arrestar√° m√°s personas por este motivo en 2019. Ninguna agencia estadounidense es responsable de identificar organizaciones de terrorismo a nivel nacional y no hay ning√ļn delito penal asociado con este acto. A los individuos considerados terroristas dom√©sticos se les imputan delitos con base en otras leyes existentes, como crimen de odio o violaci√≥n de leyes relacionadas con armas de fuego o asociaci√≥n delictuosa. Los funcionarios han dicho que los terroristas dom√©sticos siguen radicaliz√°ndose en l√≠nea, donde pueden alinearse con otros extremistas, encontrar inspiraci√≥n y los recursos que necesitan para actuar. Hasta ahora, la investigaci√≥n de la masacre de El Paso est√° a cargo del estado de Texas, con asistencia del departamento local de alguaciles, el FBI, la Patrulla Fronteriza y otras agencias. Durante una conferencia de prensa el s√°bado por la tarde, las autoridades judiciales dijeron que estaban analizando la posibilidad de imputarle al asesino el delito de asesinato capital. "Sin hablar sobre este ejemplo espec√≠fico, que todav√≠a est√° siendo investigado, la narrativa del manifiesto est√° motivada por el racismo, la intolerancia y la divisi√≥n", coment√≥ Veronica Escobar, congresista que representa a El Paso. "Hist√≥ricamente, El Paso ha sido una comunidad muy segura. Durante d√©cadas estuvimos seguros. Continuaremos est√°ndolo". Y agreg√≥: "Esta es una persona que vino de afuera de nuestra comunidad para da√Īarnos". El s√°bado, los asesinatos en masa estuvieron relacionados nuevamente con raza e inmigraci√≥n, dos asuntos polarizantes. Las palabras del manifiesto -que hac√≠a referencia a la teor√≠a de "la gran sustituci√≥n"- repitieron la consigna que se escuch√≥ durante un mitin de supremacistas blancos en Charlottesville, Virginia en 2017: "Los jud√≠os no ocupar√°n nuestro lugar". El autor del manifiesto tambi√©n sugiri√≥ que los dem√≥cratas en Estados Unidos tienen una estrategia para lograr una mayor√≠a permanente para dar cabida a la creciente poblaci√≥n hispana, una idea que ha ido ganando terreno en los programas de radio de derecha desde hace a√Īos. El manifiesto dec√≠a que el homicida planeaba usar un rifle AK 47, el mismo que se ha utilizado en varios tiroteos contra multitudes. El documento de cuatro p√°ginas mencionaba que los pol√≠ticos de ambos partidos ten√≠an la culpa de la "podredumbre de adentro hacia afuera" en Estados Unidos y que "la enorme poblaci√≥n hispana en Texas nos volver√° un basti√≥n dem√≥crata". El manifiesto tambi√©n despotricaba en contra de la automatizaci√≥n y estaba a favor de un argumento que se escucha con regularidad en los c√≠rculos antiinmigrantes: que los inmigrantes les est√°n quitando los empleos a los "nativos". "Mis opiniones sobre automatización, inmigración y demás anteceden a Trump y su campaña para presidente", afirmaba el documento.