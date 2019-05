Una ola de violencia en varias cÃ¡rceles del norte de Brasil deja 57 muertos

Fotografia: Edmar Barros /AP Agrandar la foto + Twittear Pu√Īaladas con cepillos de dientes afilados y estrangulaciones usando t√©cnicas de artes marciales. Esas fueron algunos de los m√©todos que utilizaron los agresores para asesinar en las √ļltimas 48 horas a 57 reos de cuatro c√°rceles de la ciudad de Manaos, la capital del Estado de Amazonas, en el norte del pa√≠s. Quince de esas muertes fueron confirmadas el domingo y se produjeron el Complejo Penitenciario An√≠sio Jobim (Compaj).¬†Los otros 42, las autoridades aseguraron que hab√≠an fallecido este lunes, despu√©s de que el Gobierno local hubiera garantizado que los graves altercados que provocaron la matanza del d√≠a anterior ya estaban controlados. Seg√ļn la Secretar√≠a Estatal de Administraci√≥n Penitenciaria (SEAP), los presos que murieron este lunes fueron ahorcados adem√°s de en Compaj en tres centros distintos: en el Instituto Penal Ant√īnio Trindade (IPAT), en la Unidade Prisional do Puraquequara (UPP) y en el Centro de Deten√ß√£o Provis√≥ria Masculino (CDPM I), todos ubicados en la capital amaz√≥nica. Los asesinatos derivados de conflictos internos llevan produci√©ndose en las c√°rceles de Manaos al menos desde 2017, cuando una revuelta que dur√≥ 17 horas se sald√≥ con 56 muertes. Adem√°s, el pasado mes de diciembre un agente penitenciario muri√≥ dentro de la prisi√≥n. El Departamento Correccional de la Amazonia hab√≠a afirmado a la agencia Efe que la situaci√≥n estaba bajo control al final de la tarde del domingo, cuando se moviliz√≥ un batall√≥n de la Polic√≠a Militar para entrar en algunas de las c√°rceles. El Gobierno federal inform√≥ que, a petici√≥n del Gobierno de Amazonas, enviar√° una Unidad Especial de Intervenci√≥n Penitenciaria a las prisiones de Manaos. "Formada por agentes federales de ejecuci√≥n penal de los 26 Estados de la federaci√≥n y del Distrito Federal, esta unidad obedece a la planificaci√≥n definida por los entes involucrados en la operaci√≥n, siempre que sea necesaria su actuaci√≥n", explica en un comunicado el Ministerio de Justicia y Seguridad P√ļblica. El Ministerio, presidido por el ex juez S√©rgio Moro, recuerda asimismo en la nota que "la Fuerza Nacional de Seguridad P√ļblica (FNSP) es la encargada de la seguridad del √°rea externa del Complejo Penitenciario An√≠sio Jobim desde el 9 de enero de 2017. La FNSP seguir√≠a actuando all√≠". Este lunes, a ra√≠z de las 15 muertes del domingo, el Ministerio ya hab√≠a confirmado que reforzar√≠a la presencia policial en otros centros penitenciarios del Estado como "medida de precauci√≥n". Antes, el secretario de la Administraci√≥n Penitenciaria de Amazonas, el coronel Marcos Vinicius Almeida, descart√≥ la hip√≥tesis de una "rebeli√≥n" y dijo que las muertes se produjeron durante la visita dominical por una "disputa entre los internos". Las v√≠ctimas del domingo, seg√ļn Almeida, murieron asfixiadas o apu√Īaladas con cepillos de dientes. "Esto nunca sucede durante las visitas; algunos murieron dentro de sus celdas con las puertas cerradas. Muchos cometieron los cr√≠menes delante de los familiares", afirm√≥ el secretario. Seg√ļn la Secretar√≠a, no se registraron fugas ni ataques a los guardias de la prisi√≥n. Y ning√ļn familiar fue tomado como reh√©n. El m√≥vil de la reyerta que provoc√≥ las muertes ser√° investigado por las autoridades, que han suspendido temporalmente las visitas al centro y afirmado que analizar√°n las im√°genes de las c√°maras de vigilancia. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario