La cadena de televisión Univisión denunció que un equipo de prensa, encabezado por Jorge Ramos, fue retenido casi tres horas en el Palacio de Miraflores en Caracas y que, además, le decomisaron sus grabaciones por órdenes de Nicolás Maduro. Ramos realizó una entrevista a Maduro, sin embargo, según Univisión, al líder chavista le disgustaron las preguntas, por lo cual ordenó decomisar el material grabado, los equipos de televisión y telefonía y retener a los periodistas. Univisión aseveró que las fuerzas de seguridad de Maduro no devolvieron el material, ni los equipos, ni los artículos personales de los periodistas tras liberarlos. "Nos han robado nuestro trabajo. (...) Esto se va a dar a conocer con video o sin video", dijo el periodista Jorge Ramos. "Jamás pensé que iban a hacer una estupidez como esta. Jamás pensé que iban a tomar toda la entrevista y a robarnos", agregó. "Lo que yo le dije a Nicolás Maduro es que millones de venezolanos y muchos gobiernos del mundo no le consideraban un presidente legítimo sino un dictador. Eso es lo que yo le dije a Nicolás Maduro, obviamente no le gustó y por eso se detuvo la entrevista", explicó el periodista. Los periodistas de Univision Noticias retenidos en Miraflores fueron María Martínez, Claudia Rondón, Francisco Urreiztieta, Juan Carlos Guzmán, Martín Guzmán y Jorge Ramos. Todos ellos se encuentran ya en su hotel de Caracas, informó la cadena. En total, según Univisión, el equipo de periodistas estuvo aislado durante dos horas y 50 minutos. Durante un momento de la detención, Ramos y la vicepresidente de Univision María Martínez fueron llevado a una habitación aparte y retenidos allí por unos minutos con las luces apagadas, lejos del resto de sus compañeros. El ministro de Comunicación de Maduro, Jorge Rodríguez, tuiteó que por Miraflores "han pasado centenas de periodistas que han recibido el trato decente que de forma habitual impartimos a quienes vienen a cumplir con el trabajo periodístico, y han publicado el resultado de ese trabajo. No nos prestamos a shows baratos". Ramos tuvo su historia con Chávez El periodista Jorge Ramos es conocido por entrevistas que realizó a Hugo Chávez y que se hicieron virales en internet. En 1998, antes de ser presidente, el comandante le dijo que no se prorrogaría en el poder, no nacionalizaría ninguna empresa y no tomaría control de medios privados, habiendo incumplido después las tres promesas. En esa entrevista Chávez llegó a decir que Cuba era una dictadura, sin embargo, dos años después el comandante se desdijo también con Ramos, en una nueva entrevista en que recibió al periodista rodeado de sus seguidores.