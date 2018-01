Venezuela: Adelantan elecciones presidenciales y Maduro se postula

Fotografia: Gaceta Mexicana Agrandar la foto + Twittear La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela aprobó este martes un decreto para convocar a elecciones presidenciales a celebrarse a más tardar el próximo 30 de abril. La propuesta, votada por la Constituyente integrada solo por miembros del oficialismo, pasará al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que ese organismo determine la fecha de los comicios. "Aprobado por aclamación", dijo la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, tras la votación unánime de los constituyentes a la propuesta del diputado Diosdado Cabello, una de las voces más fuertes del gobierno. Cabello se refirió también a las sanciones impuestas el lunes por la Unión Europea a él y otros seis funcionarios gubernamentales, por causa, según la UE, del "constante deterioro de la situación" en el país. "Si el mundo quiere aplicar sanciones nosotros aplicaremos elecciones", dijo tras leer el decreto. Candidato: Maduro Apenas se produjo el anuncio de la Constituyente, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ofreció su nombre al Partido Socialista Unido (PSUV) para la candidatura presidencial, aunque indicó que esto se definirá mediante un congreso de todas las fuerzas chavistas el 4 de febrero. Maduro se dijo "deseoso" de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anuncie pronto la fecha de las votaciones para comenzar con la campaña política. "Le pido al Poder Electoral que fije la fecha más cercana para salir de esto, ganar las elecciones y empezar a hacer una gran revolución necesaria del 2018. Vamos a salir de esto de una buena vez", indicó Maduro en un acto con simpatizantes en el centro de Caracas. Sin embargo, se desconoce qué candidato podría presentarse para hacer frente al oficialismo desde la oposición, que se encuentra dividida y sin un liderazgo visible. Los principales líderes opositores, Henrique Capriles y Leopoldo López, se encuentran inhabilitados para presentarse en los comicios. Desde su cuenta de Twitter, Capriles aseguró que si "se libera el derecho" que tienen los venezolanos a decidir, "el gobierno se iría" y llamó a la "unidad para recuperar la democracia". Elección previa Este llamado llega tras las elecciones regionales celebradas el pasado octubre, en las que el oficialismo se impuso al conseguir 18 de las 23 gobernaciones del país. En tanto, los mayores partidos opositores decidieron no participar en los comicios municipales de diciembre al denunciar que el proceso favorecía al oficialismo y se prestaba al fraude. A su vez, la compañía de software electoral Smartmatic denunció dos meses antes que había habido "manipulación del dato de participación" en las elecciones para conformar la ANC y no prestó sus servicios para los comicios regionales posteriores. El líder opositor Henry Ramos Allup dijo este martes, tras conocerse el anuncio de la ANC, que lo tomarían con "prudencia". "Tenemos que seguir luchando por las mejores condiciones electorales y nunca hacer lo que el gobierno quiere para facilitarle el camino", señaló en su cuenta de Twitter. Y es que la oposición se ha divido en los últimos meses entre participar o no en las elecciones convocadas por los órganos de gobierno acusados de falta de imparcialidad. El anuncio también se da a pocos días de que se suspendiera una reunión programada en República Dominicana entre las delegaciones del gobierno y la oposición en torno a unos diálogos de paz. Venezuela sufre una prolongada crisis económica, que se agravó por la caída de los precios del petróleo -que se estima representa el 96% de las divisas que necesita Venezuela- y agudiza cada vez más la escasez de alimentos y bienes de primera necesidad. Eso ha generado un desabastecimiento casi crónico, lo que unido a la mayor inflación del mundo, ha provocado que buena parte de la población tenga problemas para acceder a la comida. Según las encuestas, esta situación se ha traducido en una caída en la popularidad del presidente Maduro, una de las razones por las que la oposición insistió desde hace meses en unas elecciones adelantadas como la mejor solución a la crisis. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario