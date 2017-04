Venezuela: La mujer que paró una tanqueta durante las protestas en contra el gobierno

Fotografia: Leo Alvarez / BBC Mundo Agrandar la foto + Twittear Así describen varios usuarios de las redes sociales a una mujer de edad avanzada que, con la bandera venezolana atada al cuello y una gorra del mismo estampado, paró sola a una tanqueta este miércoles en el centro de Caracas. La escena se registró durante una de las manifestaciones convocadas en contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, paralelas a otras oficialistas, en una jornada que dejó tres muertos -dos civiles y un guardia nacional- por herida de bala. Pero recuerda inevitablemente a la imagen de un hombre frente a una columna de tanques el 5 de junio de 1989, durante las protestas de la Plaza de Tiananmén, en Pekín, la capital de la República Popular China, y que dio la vuelta al mundo. La identidad de la mujer no se ha hecho pública aún, y no está claro si fue detenida o no, ni cuál es su situación ahora. Ocurrió en la autopista Francisco Fajardo, en el centro de la capital venezolana, y varios fotógrafos que la presenciaron le contaron a BBC Mundo qué fue lo que sucedió. Según uno de ellos, la mujer participaba en la marcha opositora con actitud pacífica y estaba muy cerca de los efectivos de seguridad. "En algunos momentos se mantuvo fija frente a los oficiales, quienes intentaron quitarla con agua a presión. Otros manifestantes intentaron llevarla a resguardo y tampoco obtuvieron resultado", explica el fotógrafo. Fue al retirar las paredes metálicas de los camiones de la Guardia Nacional Bolivariana para dar paso a las tanquetas cuando la manifestante decidió dar un paso al frente y colocarse ante ellas, dice. "El oficial que conduce el blindado la empujó suavemente con la intención de que se moviera, mientras el otro que maniobraba el arma para lanzar gas lacrimógeno le arrojó un cartucho de gas, ambos sin efecto", añade. "Cada vez que la tanqueta retrocedía para esquivarla, ella avanzaba", dice otro fotógrafo que registró la escena, en la que se ven numerosas piedras en el pavimento. "Alguien de prensa intentó convencerla para que se apartara. Se negó", agrega, y asegura que "por momentos estaba muy afectada por los gases". En una de las imágenes que circulan en las redes sociales se la ve cubrirse los ojos y la nariz con un trapo, de espaldas a la tanqueta, entre los gases lacrimógenos. Y otra fotografía muestra cómo es llevada en una moto entre dos guardias nacionales, ya sin la gorra, con su pelo corto y canoso a la vista y la misma mochila estampada que portaba frente a la tanqueta. Aunque no está claro si la detuvieron o no. El Foro Penal Venezolano, una organización no gubernamental conformada por más de 200 abogados y que asiste a los detenidos y a víctimas de violaciones de derechos humanos, le dijo a BBC Mundo que no recibió ninguna denuncia en relación a la posible detención de la mujer que se paró frente a la tanqueta. De momento, mientras se averiguan más datos sobre ella, hay quien en las redes sociales ya la erigió en "símbolo de la oposición a Maduro". Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario