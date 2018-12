Vicepresidenta de Ecuador es suspendida de sus funciones por ser acusada de cobros ilegales

Fotografia: Jos√© J√°come EFE Agrandar la foto + Twittear La vicepresidenta de Ecuador, Mar√≠a Alejandra Vicu√Īa, tendr√° el tiempo que necesite para defenderse de las acusaciones en su contra. El presidente, Len√≠n Moreno, decidi√≥ este lunes liberarla de sus funciones para que enfrente una investigaci√≥n de la Fiscal√≠a por, presuntamente,¬†haber cobrado a sus colaboradores para acceder a un puesto en su equipo. Uno de los asesores que trabaj√≥ con Vicu√Īa en su etapa de asamble√≠sta la denunci√≥, con una declaraci√≥n juramentada ante notario, por haberle exigido pagos de entre 300 y 1.400 d√≥lares mensuales para tener y mantener su puesto de trabajo. La vicepresidenta matiz√≥, despu√©s del anuncio presidencial, que ella misma hab√≠a solicitado una licencia sin remuneraci√≥n hasta el 31 de diciembre para preparar su "leg√≠tima defensa" sin que "afecte a la gesti√≥n del Gobierno" y con el fin de "no distraer el cumplimiento de las m√ļltiples funciones" que el presidente le encomend√≥ en enero de este a√Īo. Entonces, Mar√≠a Alejandra Vicu√Īa fue elegida como vicepresidenta en sustituci√≥n de Jorge Glas, que est√° en prisi√≥n por su implicaci√≥n en el caso Odebrecht. Sus funciones las asumir√° de forma provisional Jos√© Agusto Briones, que adem√°s sustituir√° al anterior secretario general de Presidencia, Eduardo Jurado. Este √ļltimo tambi√©n est√° cuestionado por su participaci√≥n en una empresa que cobraba seguros a los ciudadanos sin autorizaci√≥n expresa a trav√©s de las cuentas bancarias. Caras nuevas en el gabinete La decisi√≥n de "liberar" a la n√ļmero dos del Ejecutivo coincidi√≥ este lunes con otra renovaci√≥n del gabinete ministerial. Hace dos semanas, el presidente Moreno solicit√≥ la renuncia a todos sus ministros, como ya hizo en mayo pasado, para hacer una evaluaci√≥n de su desempe√Īo. Como resultado, el mandatario ha decidido ejecutar siete cambios entre los que se incluye la sustituci√≥n de dos corre√≠stas significados que a√ļn quedaban en el Gobierno. En octubre, el secretario nacional de Comunicaci√≥n, Andr√©s Michelena, ya hab√≠a reprochado que Ecuador tenga "enquistados topos corre√≠stas" que frenan las decisiones presidenciales. Pero no aludi√≥ a nadie en espec√≠fico. Fander Falcon√≠, exministro de Educaci√≥n tuvo varios cargos en el Ejecutivo de Rafael Correa y este lunes ha sido reemplazado por Milton Luna, tras las discrepancias manifestadas p√ļblicamente contra el presupuesto general del pr√≥ximo a√Īo. "Implica un desprecio a la educaci√≥n p√ļblica y tiene graves errores t√©cnicos. Para 2019, no habr√≠a un solo centavo para el mantenimiento de 12.333 unidades educativas p√ļblicas del pa√≠s", protest√≥ Falcon√≠. Sin embargo, el ministro de Finanzas, Richard Mart√≠nez, fue ratificado en su cargo la semana pasada por el presidente. Tambi√©n renov√≥ la confianza la ministra de Interior, Mar√≠a Paula Romo, que a√Īadir√° a su cartera la secretaria de Gesti√≥n de la Pol√≠tica. Ese cargo lo ocupaba hasta ahora Pa√ļl Granda, que fue alcalde de Cuenca cuatro a√Īos por Alianza PAIS durante el mandato de Correa. Por √ļltimo, se cubri√≥ la vacante en el ministerio de Ambiente y se reemplazaron las cabezas del Centro de Inteligencia Estrat√©gico, del ministerio de Turismo y de la Secretar√≠a Nacional de Planificaci√≥n y Desarrollo. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario