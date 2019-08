Victoria abrumadora del peronismo en las primarias argentinas

Fotografia: EFE Agrandar la foto + Twittear Alberto Fern√°ndez infligi√≥ una dur√≠sima derrota al presidente Mauricio Macri en las primarias argentinas. Con casi el 90% de los votos escrutados, y tras un inexplicable retraso de m√°s de cuatro horas en la difusi√≥n de los primeros datos, el Ministerio del Interior anunci√≥ que el Frente de Todos peronista hab√≠a obtenido m√°s del 47%, frente al 32% de la coalici√≥n en el gobierno, Juntos por el Cambio. Alberto Fern√°ndez y su compa√Īera de candidatura, la ex presidenta Cristina Fern√°ndez de Kirchner, parten como clar√≠simos favoritos para la elecci√≥n de octubre. Tienen la victoria al alcance de la mano. "No venimos a restaurar ning√ļn r√©gimen, sino a crear una nueva Argentina en la que se acabar√°n las grietas, las divisiones y las venganzas", proclam√≥ Fern√°ndez ante una multitud euf√≥rica. "Nunca fuimos locos, vamos a arreglar lo que otros estropearon", a√Īadi√≥. "Nuestro objetivo es que los argentinos recuperen la felicidad". El hundimiento gubernamental no tuvo paliativos. En la provincia de Buenos Aires, donde contaban con la baza de la popular gobernadora Mar√≠a Eugenia Vidal, el candidato kirchnerista, Axel Kicillof, roz√≥ el 50% y Vidal se qued√≥ en el 32%. En los grandes centros urbanos, salvo la ciudad de Buenos Aires, en las √°reas rurales, en el sur y en el norte, la oleada del peronismo result√≥ imparable. "Una ola de esperanza derrot√≥ a la mentira y los argentinos del trabajo derrotaron a la especulaci√≥n financiera", dijo Sergio Massa, cuyo retorno al redil peronista, tras varios a√Īos como l√≠der de Alternativa Federal, contribuy√≥ a reconstruir la unidad en torno a Alberto Fern√°ndez. En octubre, cuando a la hora del recuento se excluyan del censo total las abstenciones y los votos en blanco, un 45% bastar√° para ganar la presidencia. Los Fern√°ndez ya lo han rebasado. No deber√≠a hacerles falta una segunda vuelta en noviembre. Incluso antes de conocerse resultados, porque la informaci√≥n oficial empez√≥ a difundirse cuatro horas y media despu√©s del cierre de las urnas, Macri admiti√≥ que hab√≠a sido para √©l "una mala elecci√≥n". "Duele no haber tenido todo el apoyo que esper√°bamos", "han fallado todas las empresas encuestadoras", dijo Macri despu√©s. Se esperaba una victoria muy ajustada del peronismo. Lo que ocurri√≥ a la hora de la verdad fue una victoria abrumadora. Fue una noche negra para el Gobierno. "Yo lo he hecho lo mejor que he podido", explic√≥ Macri, cariacontecido. Y asegur√≥ que manten√≠a la esperanza de remontar la enorme desventaja en octubre. Su rostro dec√≠a lo contrario. La gran cuesti√≥n inmediata, tras conocerse el vuelco electoral, era la reacci√≥n de los mercados financieros en la jornada del lunes. Los inversores, caldeados por unos √ļltimos sondeos (que resultaron ser muy err√≥neos) favorables a Mauricio Macri, hicieron subir el viernes todos los indicadores: subi√≥ la Bolsa argentina, subieron los √≠ndices de confianza en el pa√≠s, subieron los bonos y casi se celebr√≥ por anticipado la reelecci√≥n de un presidente que goza del respaldo de Washington, del Fondo Monetario Internacional y de los mercados. Con el cambio radical de perspectivas, el lunes deber√≠a ser un d√≠a turbulento. "Yo har√© mi parte, como siempre; los ganadores de hoy tendr√°n tambi√©n su responsabilidad", coment√≥ Macri en referencia a la necesidad de que el impacto del resultado de las primarias, unido al miedo del dinero a un retorno del kirchnerismo, no desestabilice a√ļn m√°s las cifras macroecon√≥micas del pa√≠s. Cualquier deterioro, sin embargo, tender√° a favorecer a Alberto y Cristina Fern√°ndez. Los argentinos expresaron en las urnas su repulsa a la gesti√≥n econ√≥mica macrista, traducida en una inflaci√≥n galopante y una larga recesi√≥n. Cuesta imaginar que un empeoramiento de la situaci√≥n pueda propiciar otra cosa que un ulterior hundimiento de la imagen gubernamental. Una elecci√≥n clave "Estas elecciones definen los pr√≥ximos 30 a√Īos", hab√≠a dicho m√°s temprano¬† Macri, en el momento de votar. Quiz√° no tantos a√Īos y no en las primarias, que, por falta de competencia interna en los partidos, se han convertido en un simple ensayo general de las elecciones de octubre, pero ciertamente este proceso electoral revisti√≥ una gran trascendencia para el futuro de Argentina. Dos opciones muy distintas y radicalmente enfrentadas se disputan el poder. El peronismo mantuvo su desconfianza hacia el sistema de recuento de la empresa Startmatic, contratada por el Gobierno. "Creamos nuestro propio centro de c√≥mputo porque nos genera muchas dudas el modo en que se contrat√≥ esta empresa", ha dicho Alberto Fern√°ndez al acudir a su colegio electoral. Para elevar el nivel de garant√≠a, la candidatura de Alberto y Cristina Fern√°ndez consigui√≥ que a √ļltima hora la jueza electoral Mar√≠a Servini prohibiera la difusi√≥n de resultados parciales hasta que estuvieran escrutados al menos el 10% de los votos de la ciudad y provincia de Buenos Aires y de las provincias de C√≥rdoba y Santa Fe. Quer√≠an evitar que sucediera como en 2017, cuando se interrumpi√≥ a medianoche un recuento que en ese momento favorec√≠a al macrismo y luego, al cargarse los datos de las zonas m√°s populosas del pa√≠s, se decant√≥ hacia Cristina Fern√°ndez de Kirchner. Durante la jornada electoral, no se registraron anomal√≠as de importancia. En Buenos Aires, que por su poblaci√≥n tiene el mayor peso electoral, luc√≠a un espl√©ndido sol de invierno. El candidato kirchnerista a la gobernaci√≥n de la provincia, Axel Kicillof, expres√≥ tambi√©n su confianza en que los argentinos no se acostaran "creyendo que ha ganado uno, cuando ha ganado el otro" y sugiri√≥ que el oficialismo macrista hab√≠a disfrutado de ventajas. "Fue una campa√Īa muy desigual, se nota en todo, pero hemos caminado y escuchado a la gente, hicimos nuestra propuesta, les dimos una palabra de aliento", declar√≥. Kicillof afirm√≥ haber recorrido 80.000 kil√≥metros en su esfuerzo por convencer al electorado bonaerense. La batalla de Kicillof contra Mar√≠a Eugenia Vidal, la actual gobernadora, resulta crucial para el resultado: generalmente, quien gana en Buenos Aires obtiene la victoria. Las PASO (primarias abiertas, simult√°neas y obligatorias) fueron establecidas en 2011 y son muy discutidas; quiz√° en 2019 se celebren por √ļltima vez, si tras las elecciones generales de octubre se logra un consenso para abolirlas, cosa que parece relativamente probable. Cristina Fern√°ndez de Kirchner, vot√≥ en R√≠o Gallegos, capital de Santa Cruz, el feudo patag√≥nico de los Kirchner. Alicia Kirchner, hermana del difunto N√©stor Kirchner y cu√Īada de Cristina Fern√°ndez, intenta en estas elecciones revalidar su cargo de gobernadora. La carism√°tica y pol√©mica ex presidenta, con numerosos juicios pendientes por corrupci√≥n, no permiti√≥ que la prensa la fotografiara en el momento de depositar la papeleta en la urna: solo una c√°mara propia pudo captar ese momento, y luego la propia candidata eligi√≥ las im√°genes que deb√≠an distribuirse. ¬† "A volver, vamos a volver" Mar Centenera A las nueve de la noche hab√≠a una multitud reunida dentro y fuera del b√ļnker del Frente para Todos. Sab√≠an que hab√≠an ganado, pero esperaban los primeros resultados oficiales para conocer el margen. Una hora despu√©s, los datos a√ļn no hab√≠an salido y nadie pod√≠a creer lo que les llegaba a trav√©s de los fiscales de mesa: por lo bajo se hablaba de una diferencia superior a los 10 puntos y se so√Īaba con ganar las presidenciales en primera vuelta en octubre. Cuando Macri reconoci√≥ la derrota, a√ļn sin resultados oficiales, en el b√ļnker se volvi√≥ dif√≠cil contener la sensaci√≥n de que hab√≠an vencido por paliza. Se confirm√≥ pocos minutos despu√©s: 47% a favor del Frente de Todos frente al 32% de Juntos por el Cambio. El p√ļblico estall√≥ en aplausos, abrazos y c√°nticos: "Per√≥n, Per√≥n, qu√© grande sos", "A volver, a volver, vamos a volver". Los c√°nticos no cesaron en el resto de la noche, mientras los principales protagonistas sub√≠an al escenario entre gritos de "Kicillof, Kicillof" y "se siente, se siente, Alberto presidente". La felicidad se replicaba puertas afuera, sobre la avenida Corrientes, que fue cortada al tr√°nsito a medida que m√°s y m√°s gente se acercaba a celebrar el triunfo. Pasada la medianoche, cuando los discursos terminaron y la multitud comenz√≥ a dispersarse, la fiesta sigui√≥ en las calles. Como si se tratase de una victoria futbolera, numerosos automovilistas saludaban con bocinazos a quienes ve√≠an con una bandera argentina en las inmediaciones del b√ļnker. "Chau Macri", les gritaban a modo de respuesta quienes volv√≠an a casa con una sonrisa en la cara. El presidente argentino pidi√≥ a la gente que se fuese a dormir. Los peronistas respond√≠an que les ser√≠a muy dif√≠cil. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario