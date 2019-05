Fotografia: Carson Gardiner/Associated Press Agrandar la foto + Twittear Con disparos desde helic√≥pteros, veh√≠culos blindados con soldados o a quemarropa, los oficiales de la polic√≠a de R√≠o de Janeiro abatieron a 558 personas durante los primeros cuatro meses del a√Īo, la cantidad m√°s grande en este periodo desde que las autoridades comenzaron a llevar un registro hace m√°s de dos d√©cadas. Esta cifra reciente sucede despu√©s de a√Īos en los que las autoridades federales y locales instauraron pol√≠ticas que disminuyeron significativamente los asesinatos a manos de la polic√≠a. Sin embargo, debido a que el pa√≠s cay√≥ en una profunda crisis econ√≥mica y pol√≠tica en 2014, se agotaron los recursos para los programas de seguridad. Las bandas de delincuentes reclamaron los territorios que perdieron en R√≠o, y estall√≥ la violencia en todo Brasil: el a√Īo pasado fueron asesinadas m√°s de 51.500 personas. Los votantes acudieron a las casillas en octubre y brindaron su respaldo a los candidatos que prometieron combatir la violencia relajando los reglamentos para el porte de armas de fuego y permitiendo que la polic√≠a les disparara a los sospechosos armados. Seg√ļn las estad√≠sticas del estado, en 2018 la cantidad de personas asesinadas por la polic√≠a en R√≠o de Janeiro lleg√≥ a un m√°ximo de 1538. Si los asesinatos contin√ļan este a√Īo al mismo ritmo -casi cinco al d√≠a- se superar√° ese r√©cord. El nuevo gobernador del estado, William Witzel, cita la cifra de reducci√≥n general de los homicidios para sustentar que esa estrategia estaba funcionando. "Vamos en la direcci√≥n correcta", escribi√≥ Witzel en Twitter el martes celebrando la reducci√≥n de los homicidios y de otros delitos. "Vamos a seguir preservando la vida y la libertad de nuestras familias". El presidente Jair Bolsonaro, un capit√°n retirado del Ej√©rcito y l√≠der pol√≠tico de extrema derecha, prometi√≥ darle a la polic√≠a m√°s flexibilidad para matar a los delincuentes sospechosos y suele repetir un refr√°n popular que dice que "el delincuente bueno es el delincuente muerto". Witzel, un exjuez federal, aprob√≥ t√°cticas que los expertos en leyes consideran como asesinatos extrajudiciales. Poco tiempo despu√©s de su elecci√≥n, Witzel se√Īal√≥ que los oficiales de polic√≠a deber√≠an estar autorizados para abrir fuego sobre cualquier delincuente que portara un arma. "La polic√≠a har√° lo correcto: ¬°apuntarles a su cabecita y disparar! As√≠ no habr√° pierde", le dijo en noviembre a un diario local. Parec√≠a disfrutar con la posibilidad de que aumentaran los cad√°veres, y en enero dijo que no faltar√≠an lugares en donde poner a los delincuentes. "Cavaremos tumbas", se√Īal√≥. En marzo, Witzel anunci√≥ que hab√≠an desplegado por todo el estado a francotiradores encubiertos que estaban abatiendo a sospechosos armados, los cuales "ten√≠an que ser neutralizados de manera letal". Sin embargo, algunos legisladores y activistas locales en las comunidades que han sido blanco de operaciones violentas de la polic√≠a dicen que los oficiales llevan a cabo asesinatos extrajudiciales de forma rutinaria. "En las favelas y otras zonas de la periferia se est√°n realizando ejecuciones sumarias", afirm√≥ Renata Souza, representante estatal que exhort√≥ a las Naciones Unidas y a la Organizaci√≥n de Estados Americanos a que investigaran el asunto. "Es una pol√≠tica estatal atroz que equivale al genocidio". Los fiscales reconocen que no tienen el personal ni los recursos para investigar a fondo m√°s que una peque√Īa parte de esos casos. El despacho del fiscal del estado cre√≥ un grupo de trabajo en 2015 para investigar las denuncias de uso excesivo de la fuerza. Desde entonces, la polic√≠a ha matado a m√°s de 4000 personas en el estado. Esta unidad ha acusado de homicidio a 72 oficiales; de ellos, al menos diecinueve han sido absueltos y ninguno est√° en la c√°rcel. Paulo Roberto Cunha, director del grupo de trabajo, se√Īal√≥ que su equipo enfrentaba una carga de trabajo abrumadora, investigaciones forenses deficientes y la renuencia de muchos testigos que temen a las represalias de la polic√≠a. Aunque la ley requiere que la polic√≠a de R√≠o de Janeiro registre los acontecimientos con las c√°maras instaladas en las patrullas, estos dispositivos han desaparecido de la mayor parte de los veh√≠culos, despojando a los investigadores de pruebas cruciales. En 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos acus√≥ a Brasil de no investigar las muertes sospechosas perpetradas por la polic√≠a y le orden√≥ que lo hiciera. No obstante, los montones de expedientes apilados en el escritorio de Cunha -y en archiveros ubicados fuera de su oficina- recalcan la magnitud del reto. Hay catorce fiscales en el grupo de trabajo. Desde hace mucho tiempo, R√≠o de Janeiro ha sido un estado sumamente complejo para la polic√≠a. Decenas de distritos en los que hace d√©cadas se instalaron asentamientos ilegales y que llevan mucho tiempo abandonados por el Estado est√°n controlados por los narcotraficantes y los grupos paramilitares. J√≥venes con rifles semiautom√°ticos custodian los accesos de entrada a muchas comunidades. Normalmente, la polic√≠a solo entra para hacer redadas y, seg√ļn los residentes, a menudo dejan cad√°veres despu√©s de sus operativos. En la ma√Īana del 8 de febrero se desat√≥ un tiroteo en el distrito monta√Īoso de Fallet-Fogueteiro, cerca del centro de R√≠o, y pronto los residentes supieron que no era un enfrentamiento com√ļn y corriente en esa zona donde las pandillas rivales llevan tiempo peleando por el control. Mientras un escuadr√≥n de la polic√≠a sub√≠a estruendosamente la colina, un grupo de presuntos narcotraficantes se escabulleron dentro de una casa. Se quitaron la camisa, lo que, seg√ļn los residentes, es una se√Īal de rendici√≥n. Entre ellos estaba Felipe Guilherme Antunes, de 21 a√Īos. Se quit√≥ la camiseta negra que dec√≠a "Lo negro es bello" con la que se hab√≠a vestido esa ma√Īana y esper√≥. Para el momento en que ces√≥ la lluvia de balas, nueve hombres yac√≠an en el suelo sobre charcos de sangre, y otros cuatro fueron abatidos afuera. En ese momento, los oficiales de la polic√≠a dijeron que estaban actuando en defensa propia. Sin embargo, cuando los familiares y los investigadores de derechos humanos analizaron los relatos de los testigos, los informes de las autopsias y las fotograf√≠as de los cuerpos y de los muros de la casa salpicados de sangre, muchos estaban convencidos de que los hombres fueron ejecutados. Ninguno de los oficiales de la redada result√≥ herido. Seg√ļn Human Rights Watch, en su an√°lisis de nueve de las autopsias, algunos cuerpos ten√≠an disparos dirigidos a la cabeza o al coraz√≥n. "No vinieron a llev√°rselos en custodia", afirm√≥ Tatiana Antunes de Carvalho, madre de Antunes, quien dijo que sus heridas no concordaban con la descripci√≥n de la autopsia. "Vinieron a matar". Witzel y altos oficiales de la polic√≠a estatal se negaron en varias ocasiones a conceder entrevistas. En un breve comunicado, el Departamento de Polic√≠a se√Īal√≥ que "cumpli√≥ todos los protocolos que dictaba la ley en sus operaciones y sus acciones, incluso en el √°mbito de las investigaciones". En el fuego cruzado, con frecuencia quedan atrapados ni√Īos y otros transe√ļntes: en marzo, le dieron tres disparos a Kauan Peixoto, de 12 a√Īos. En abril, una joven de 16 a√Īos recibi√≥ un disparo mientras estaba en el asiento trasero de un autom√≥vil. En mayo, muri√≥ un motociclista de 27 a√Īos durante un tiroteo con la polic√≠a en el distrito de Rocinha. Otorgarle poder a la polic√≠a para que cometa asesinatos nunca ha reducido la violencia, coment√≥ Roberto S√°, quien supervis√≥ a la polic√≠a de ese estado de 2016 a 2018 y trabaj√≥ en una unidad √©lite policial al inicio de su carrera. "La confrontaci√≥n genera un ambiente de inseguridad, enfermedades mentales y estr√©s para los oficiales de polic√≠a y para los residentes", afirm√≥. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. 