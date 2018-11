3 claves que explican el conflicto entre Rusia y Ucrania

Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear Las tensiones entre Rusia y Ucrania se han estado incrementando durante meses en las aguas que rodean a la pen铆nsula de Crimea, que Mosc煤 se anex贸 en 2014. Ambos pa铆ses est谩n enfrentados -de forma indirecta- en tierra, con las fuerzas ucranianas combatiendo a separatistas apoyados por Rusia en el este de Ucrania. El domingo 25 de noviembre, en un incidente descrito como "peligroso", las fuerzas armadas de ambos pa铆ses se enfrentaron por primera vez de forma directa en el mar, cuando Rusia captur贸 a tres barcos de la armada ucraniana en la costa de la pen铆nsula de Crimea. El incidente ocurri贸 en el estrecho de Kerch, un cuerpo de agua que separa al mar Negro del mar de Azov, una zona que se ha convertido en los 煤ltimos meses en un nuevo escenario del conflicto entre los dos pa铆ses. El parlamento de Ucrania decidi贸 este lunes imponer el estado de excepci贸n, punto al que no se lleg贸 ni siquiera despu茅s de la anexi贸n rusa de Crimea o de la sublevaci贸n prorrusa en el este del pa铆s. Te explicamos a continuaci贸n c贸mo se lleg贸 a este punto en el conflicto entre Rusia y Ucrania. 1. 驴C贸mo se desat贸 el 煤ltimo incidente? La Armada ucraniana dijo que el domingo las lanchas del servicio de guardacostas de Rusia abrieron fuego contra su flotilla, que se dirig铆a desde el puerto de Odessa en el mar Negro hasta el de Mari煤pol en el mar de Azov. Rusia, por su parte, acus贸 a los barcos ucranianos de entrar ilegalmente en sus aguas. Las autoridades ucranianas aseguran que las fuerzas rusas trataron de interceptar los barcos. La flotilla continu贸 hacia el estrecho de Kerch, el 煤nico acceso hacia el mar de Azov, pero fueron detenidos bajo el puente de Kerch. Rusia posteriormente moviliz贸 dos cazas y dos helic贸pteros y explic贸 que hab铆a suspendido el tr谩fico mar铆timo por razones de seguridad. La Armada ucraniana, por su parte, asegur贸 que sus barcos hab铆an sido golpeados y que se les impidi贸 el paso cuando trataron de salir de la zona. El Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB, antiguo KGB) confirm贸 posteriormente que uno de sus barcos de la guardia costera utiliz贸 la fuerza para detener a la flotilla de Kiev. Ucrania asegur贸 que hab铆a informado a las autoridades rusas de sus planes de manera previa. 2. 驴C贸mo la destituci贸n de un presidente ucraniano llev贸 a que se helaran las relaciones entre Rusia y Ucrania? Ucrania, exrep煤blica sovi茅tica, obtuvo su independencia despu茅s del colapso de la Uni贸n Sovi茅tica, en 1991. Pero Ucrania siempre se ha visto inclinada hacia Occidente y es considerada por Rusia como una amenaza para sus intereses. En 2014, protestas callejeras masivas contra la decisi贸n del gobierno de Ucrania de abandonar los planes para un acuerdo de asociaci贸n con la Uni贸n Europea condujeron a la destituci贸n del l铆der ucraniano Viktor Yanuk贸vich, apoyado por Rusia. Entonces, Rusia se anex贸 Crimea y combatientes separatistas, apoyados por Rusia, lanzaron un enfrentamiento armado en las regiones de Donetsk y Luhansk, en el este de Ucrania. Ucrania y Occidente acusaron a Rusia de enviar sus tropas a la regi贸n y armar a los separatistas, pero Mosc煤 niega las acusaciones y afirma que son voluntarios rusos que est谩n ayudando a los rebeldes. 3. 驴Por qu茅 las aguas que rodean a Crimea son una zona de conflicto? Desde que Mosc煤 se anex贸 Crimea en 2014, las tensiones entre ambos pa铆ses se han incrementado por el acceso al mar Negro y al mar de Azov, que rodean la Pen铆nsula. Y tanto Mosc煤 como Kiev han estado aumentando su presencia militar en la zona. La zona entre el mar Negro y el mar de Azov, donde ocurri贸 la 煤ltima confrontaci贸n, es un laberinto de fronteras disputadas y derechos en disputa para tener acceso por el estrecho de Kerch. Despu茅s de que Mosc煤 se anex贸 Crimea, Rusia reclam贸 las aguas territoriales frente a la costa de la pen铆nsula, lo que Ucrania no reconoce. El puente de Kerch, donde Rusia detuvo a las embarcaciones ucranianas, une a Rusia continental con Crimea y fue construido por Mosc煤 a principios de este a帽o a pesar de la oposici贸n de Ucrania. Ucrania reclama el derecho a patrullar todo el mar de Azov, como lo establece un tratado con Rusia que declara al mar como aguas territoriales compartidas entre ambos pa铆ses. Pero el tratado fue firmado mucho antes de que las relaciones se helaran despu茅s de las protestas callejeras que condujeron a la destituci贸n de Yanuk贸vich, en 2014. Ucrania afirma que las acciones de Rusia violan el tratado y la Ley Mar铆tima de Naciones Unidas, que debe garantizar el acceso por el estrecho de Kerch. Rusia, sin embargo, asegura que los barcos ucranianos estaban maniobrando de forma peligrosa, lo cual condujo a que el estrecho fuera clausurado temporalmente por seguridad. Mientras tanto, contin煤an los combates en tierra, donde m谩s de 10.000 personas han muerto en las regiones de Donetsk y Luhansk, en el este de Ucrania, que han quedado bajo control de los separatistas prorrusos desde abril de 2014.