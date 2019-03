Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear El problema de la econom√≠a en Am√©rica Latina no es que vaya mal, sino que crece poco, casi hasta el punto del estancamiento. Y adem√°s es muy vulnerable a la volatilidad del mercado, se√Īala un √ļltimo reporte sobre perspectivas econ√≥micas para la regi√≥n. En el a√Īo 2018, el Producto Interno Bruto (PIB) de Am√©rica Latina creci√≥ un 1,2%, algo menos de lo que lo hizo en 2017, cuando se situ√≥ en el 1,3%, por lo que¬†la econom√≠a se desaceler√≥, aunque levemente. Estos son los datos que refleja el informe "Perspectiva Econ√≥mica Latinoamericana 2019: desarrollo en transici√≥n" elaborado por la Cepal, el CAF Banco de Desarrollo de Am√©rica Latina y la¬†Organizaci√≥n para la Cooperaci√≥n y el Desarrollo Econ√≥micos (OCDE), y con la cooperaci√≥n con la Comisi√≥n Europea, que se public√≥ hace unos d√≠as. Las perspectivas para este a√Īo son algo mejores. El documento refleja unaprevisi√≥n de crecimiento del PIB de hasta el 1,7%. Pero el problema ya no es tanto el crecimiento en s√≠, apuntan los expertos de la OCDE, sino el ritmo al que ocurre y lo que eso nos dice de la regi√≥n. "Am√©rica Latina est√° bloqueada desde hace mucho tiempo", asegura a BBC Mundo Mario Pezzini, director del centro de desarrollo de la OCDE y asesor especial del secretario general de la organizaci√≥n que re√ļne a 36 pa√≠ses y busca promover el desarrollo econ√≥mico y comercial. Este estancamiento, explica Pezzini, hace aumentar¬†la brecha entre los pa√≠ses latinoamericanos y otros m√°s desarrollados, cuando en realidad el objetivo es reducirla. El freno de Am√©rica Latina Entonces, ¬Ņqu√© impide a Am√©rica Latina crecer de forma sostenida? A corto plazo son, principalmente¬†dos factores los que pueden afectar al crecimiento, se√Īala el experto de la OCDE. "Uno es la actual¬†guerra comercial, porque eso tendr√° un impacto sobre el conjunto de los pa√≠ses en desarrollo, aunque con diferencias por regiones; otro es el comportamiento de¬†la pol√≠tica monetaria general, porque un aumento brusco de las tasas de inter√©s tambi√©n supone un riesgo significativo para Latinoam√©rica", ya que tiene acreedores internacionales. La guerra comercial es, de hecho, una de las¬†principales amenazas que puede encarar M√©xico en un futuro pr√≥ximo, asegura Pezzini. "El 80% de las exportaciones de M√©xico tienen como destino¬†Estados Unidos, as√≠ que la relaci√≥n entre ambos pa√≠ses va a tener un impacto significativo". La principal econom√≠a de Am√©rica Latina por PIB despu√©s de Brasil ya experiment√≥ una ligera¬†desaceleraci√≥n de su econom√≠a en el √ļltimo a√Īo, con un crecimiento anual de apenas el 2% del PIB en 2018, frente al 2,1% de 2017, seg√ļn datos definitivos del Instituto Nacional de Instituto Nacional de Estad√≠stica y Geograf√≠a (Inegi) de M√©xico. Y las perspectivas tampoco no son nada halag√ľe√Īas. Casi todos los organismos internacionales, incluidos el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Naciones Unidas, han bajado su previsi√≥n de crecimiento para este a√Īo en varias d√©cimas porcentuales. Tambi√©n el pasado mes de febrero el propio Banco de M√©xico revis√≥ a la¬†baja su estimaci√≥n de la tasa de crecimiento que podr√≠a caer hasta el 1,1% del Producto Interno Bruto, unos niveles que no se ve√≠an desde hace una d√©cada. Pese a estas proyecciones nada prometedoras, el gobierno del nuevo presidente Andr√©s Manuel L√≥pez Obrador mantiene una proyecci√≥n de crecimiento superior al 2%. Pero fuera de los desaf√≠os a corto plazo y medio plazo que pueda enfrentar la regi√≥n y cada pa√≠s, con sus particularidades, el informe se√Īala¬†un problema de fondo que Am√©rica Latina no ha sabido atajar y le impide avanzar en la senda del crecimiento a un ritmo que le permita¬†recortar las desigualdades y reducir los niveles de pobreza en un buen porcentaje. "Hay una serie de¬†trampas que Latinoam√©rica contin√ļa sin afrontar (...) y ahora la trampa de siempre se transforma en verdadero freno", afirma el representante de la OCDE. Un problema estructural Pezzini se refiere a los obst√°culos destacados tambi√©n en el informe: la trampa de la productividad, de la vulnerabilidad social, institucional y ambiental. "La¬†productividad sigue siendo baja porque est√° muy conectada a la especializaci√≥n productiva y al tipo de productos que Latinoam√©rica hace. Cambiar esto no es algo que se pueda hacer a corto plazo". El experto explica que Am√©rica Latina ha basado su econom√≠a en¬†la venta de materias primas y en la extracci√≥n minera, pero estos son sectores m√°s susceptibles a los vaivenes del mercado, en parte por las diferencias que pueden existir en la tasa de cambio. "El crecimiento de la d√©cada pasada se debi√≥ en gran medida a la demanda de materia prima no renovable que hac√≠a China y a un aumento de su precio, pero no era necesariamente una aumento de la productividad o de la diversificaci√≥n productiva". Por tanto, afirma el especialista en desarrollo, si se quiere minimizar la volatilidad del mercado y reducir la vulnerabilidad a la que quedan expuesto los latinoamericanos, hay que apostar por¬†un cambio de modelo. Desaf√≠os La OCDE, junto con los otros organismos que han colaborado en la elaboraci√≥n del informe, apuesta por¬†diversificar los sectores productivos en Am√©rica Latina, por innovar y elaborar productos de una mayor sofisticaci√≥n. "Es una regi√≥n que¬†no invierte en investigaci√≥n e innovaci√≥n, en particular el sector privado es el que no invierte", dice Pezzini, apuntando que apenas un 0,6% del PIB en Am√©rica Latina est√° destinado a investigaci√≥n, frente al 1,8% de China o al 2,4% de media de los pa√≠ses de la OCDE. "Latinoam√©rica¬†no ha creado muchos sectores de liderazgo y eso lastra su crecimiento", asegura. Pero adem√°s, el crecimiento y el desarrollo de una regi√≥n, puntualiza el informe,¬†no puede basarse solo en los ingresos de renta per c√°pita o en t√©rminos del Producto Interno Bruto, que en ocasiones acent√ļan una disparidad ya acuciante en los pa√≠ses latinoamericanos. "El aumento de la renta per c√°pita o del PIB no es en s√≠ mismo un indicador suficiente para hablar de bienestar y desarrollo (...). Es m√°s, hay pa√≠ses en Am√©rica Latina como¬†Chile, que han aumentado su renta per c√°pita pero ha bajado la calidad de la ense√Īanza y han aumentado las desigualdades sociales", subraya. Esto se debe, aclara, a una¬†mala distribuci√≥n de la riqueza y de los recursos del Estado, pero tambi√©n al uso de los indicadores econ√≥micos inapropiados. Y lo ilustra con un ejemplo: "Si el salario de mi familia aumenta, yo tengo expectativas de que eso a largo plazo se pueda traducir en un mejor nivel de vida, pero si este no es el caso y los servicios p√ļblicos no permiten esto, entonces empieza a crearse una desconfianza grande en el estado y en la sociedad con consecuencias graves a medio plazo". Por eso, los organismos participantes en el informe abogan por¬†utilizar m√°s indicadores, no solo relacionados con los ingresos. "Estamos bloqueados con el PIB, cuando en s√≠ mismo no est√° diciendo si un pa√≠s ha alcanzado sus retos en materia de desarrollo", opina el asesor de la OCDE. Es a partir de tener los indicadores adecuados, defiende, que los gobiernos podr√°n dilucidar cu√°les son las¬†estrategias de desarrollo a adoptar para hacer frente a los desaf√≠os particulares de cada regi√≥n y pa√≠s. Y por √ļltimo, otra tarea pendiente para Am√©rica Latina: mejorar el nivel de cooperaci√≥n entre pa√≠ses de la regi√≥n. "Debe aumentar la integraci√≥n entre pa√≠ses latinoamericanos porque es una oportunidad para el desarrollo en el futuro y porque generalmente un mercado m√°s grande abre la puerta a la especializaci√≥n y reduce las vulnerabilidades", concluye Pezzini.