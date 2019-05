Aranceles de Trump a MÃ©xico: Los riesgos de una potencial guerra comercial entre MÃ©xico y EEUU

Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Fotografia: Gobierno de México Agrandar la foto + Twittear "Sería una locura que Donald Trump provocara una guerra comercial con México, que ahora es su mayor socio comercial". Una frase muy tajante de Juan Carlos Barrón, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN), de la UNAM, con la que coinciden los especialistas consultados por BBC Mundo. El anuncio de este jueves del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un arancel de un 5% a todos los productos que se importan desde México "hasta que se detenga el flujo de migrantes indocumentados", tomó por sorpresa a la mayoría en el país latinoamericano. Y es tan grave que los analistas califican como el potencial inicio de una guerra comercial entre estos dos países. "Si se implementaran estos aranceles, Trump le daría un balazo a su base electoral y base económica. Si no le bastó iniciar una guerra comercial con China, que era su primer socio comercial hasta hace poco y ahora va por México, evidentemente tiene una visión distópica de la realidad", dice Gabriel Guerra, presidente de la consultora Guerra Castellanos y Asociados. Los expertos coinciden que los primeros afectados serían los consumidores estadounidenses. "El impuesto adicional lo terminaría pagando en primera instancia el importador, luego el consumidor, que termina pagando más por el mismo producto", dice Guerra, también exdiplomático. Añade que además, si México responde con medidas similares, los estados más afectados de EE.UU. podrían ser los estados agrícolas, que son los que más exportan a México y que "son la base electoral de Donald Trump". También, se verían afectadas muchas industrias que tienen cadenas de suministro establecido en México, ya que aumentaran sus costos. "Estas medidas son totalmente contrarias al espíritu de renegociación del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá)", asegura. Por otra parte, los analistas dicen que es un "craso error" que Trump piense que México puede parar la migración ilegal y además, querer castigar a este fenómeno con aranceles. "México está haciendo mucho, pero no hay un país en el mundo que pueda poner freno absoluto a la migración ilegal cuando hay gente lo suficientemente desesperada para buscar oportunidades", dice Guerra. Comitiva mexicana a EE.UU. "Los problemas sociales no se resuelven con impuestos o medidas coercitivas", escribió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en una carta como respuesta al anuncio a su homólogo. AMLO pide que Washington atienda a la comitiva encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, que se dirige a Estados Unidos para intentar llegar a un acuerdo. "¿Cómo convertir de la noche a la mañana al país de la fraternidad para con los migrantes del mundo en un gueto, un espacio cerrado donde se estigmatiza, se maltrata, se persigue, se expulsa y se le cancela el derecho a la justicia a quienes buscan con esfuerzo y trabajo vivir libres de miseria? La Estatua de la Libertad no es un símbolo vacío", dice la carta. Los analistas aplauden la respuesta de Jesús Seade, subsecretario para América del Norte y jefe negociador del T-MEC que aseguró que de ponerse los aranceles México debe "responder en forma enérgica". Seade calificó el anuncio como "desastroso" y agregó que "esa amenaza llevada a la acción sería gravísima", durante una conferencia donde precisamente detallaba a la prensa el proceso de ratificación del tratado, del que se mostraba satisfecho. Barrón, investigador del CISAN, apunta además que México puede echar mano de varios mecanismos legales y comerciales para contrarrestar la medida de Trump. "El gobierno tiene a su alcance maniobras como llevar el caso a organismos internacionales alegando que se violan convenios, por ejemplo los limites impuestos por la Organización Mundial del Comercio. También podría apelar a la diplomacia subnacional porque varios estados de EE.UU. se verían más afectados que México con esta medida", dice. Para el analista, si llegaran a implementarse estos aranceles, "Estados Unidos no se daría solo un disparo en el pie, sino más arriba". "México está curado de espanto" A pesar de la gravedad de la amenaza, el exdiplomático Guerra apunta que México debe tomarla con calma. "Los mexicanos estamos curados de espanto porque ya llevamos años recibiendo ofensas y agravios de Trump", dice. Apunta que estaeanuncio está enmarcado en un momento crucial para Trump, que está tratando de subordinar las realidades económicas a sus intereses político electorales. "Por una parte quiere desviar la atención por el escándalo jurídico en el que está envuelto y por otra parte quiere hacer campaña para su reelección. Por lo tanto debemos partir de la base que todo lo que hace está relacionado con alguno de estos temas", asegura. De surgir una guerra comercial entre México y Estados Unidos, el costo económico sería para los dos países. Pero, el costo político sería mayor para Trump, dice. Por ahora, el anuncio causó que el peso se depreciara 2,57% frente al dólar, llegando a 19,58 por dólar.