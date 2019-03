Bolsonaro y Trump: 3 temas que los unen y cÃ³mo China los distancia

Fotografia: AFP/EPA Agrandar la foto + Twittear "Por primera vez en mucho tiempo, un presidente de Brasil que no es antiestadounidense visita Washington. Esto es el comienzo de una asociaci√≥n por la libertad y la prosperidad, como los brasile√Īos siempre han querido". As√≠ anunci√≥ en Twitter Jair Bolsonaro que hab√≠a llegado a Estados Unidos el domingo por la noche. El viaje constituye la primera visita bilateral que como jefe de Estado que realiza Bolsonaro. El mandatario brasile√Īo fue invitado por su hom√≥logo estadounidense, Donald Trump, al d√≠a siguiente de su toma de posesi√≥n, el pasado 1 de enero. Catalogado por algunos analistas como el "Trump del tr√≥pico", Bolsonaro no evit√≥ y, m√°s bien,¬†acentu√≥ durante su campa√Īa electoral sus similitudes y coincidencias con el l√≠der estadounidense. "Hagamos a Brasil grande. Vamos a estar orgullosos de nuestra patria una vez m√°s", lleg√≥ a decir durante los meses previos a su elecci√≥n en un claro gui√Īo al lema de Trump: "Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo". Recientemente, Washington y Brasilia han estado trabajando en una acuerdo de salvaguarda tecnol√≥gica que¬†permitir√≠a a Estados Unidos lanzar sat√©lites y cohetes desde esa base con la condici√≥n de que el territorio de la misma permanezca bajo jurisdicci√≥n brasile√Īa. En una declaraci√≥n hecha en directo a trav√©s de redes sociales, Bolsonaro defendi√≥ recientemente esa posibilidad y se√Īal√≥ que Brasil est√° "perdiendo dinero" por no explotar comercialmente esas instalaciones. La fricci√≥n: la sombra de China Estados Unidos y China negocian la salida a una guerra comercial que se ha intensificado con la decisi√≥n de Trump de imponer aranceles a las importaciones de productos chinos, en especial acero y aluminio. El comportamiento del mandatario estadounidense, quien alega la necesidad de proteger empleos en su pa√≠s, ha sido criticado por Pek√≠n como "expansionismo comercial". Este choque coloca a Brasil en una situaci√≥n compleja pues, como dijo Bolsonaro poco antes de viajar a Washington,¬†en t√©rminos de vol√ļmenes de comercio, China es el "gran socio" de Brasil, ocupando Estados Unidos un segundo lugar. El mandatario brasile√Īo reconoci√≥ la importancia de Pek√≠n en un mensaje transmitido a trav√©s de redes sociales, en el cual adem√°s anunci√≥ sus planes de viajar al pa√≠s asi√°tico en la segunda mitad del a√Īo. Por si fuera poco, se prev√© que en marzo de 2020 se realice la subasta de las bandas de frecuencia para el establecimiento de los servicios de internet 5G en Brasil, un proceso en el que China quiere participar. Washington y Pek√≠n est√°n enfrentados por el 5G. Estados Unidos afirma que sospecha que las empresas chinas -como Huawei- dejan huecos en el sistema para permitir el espionaje y, por ello, intenta persuadir a otros pa√≠ses como Brasil para que rechacen el uso de tecnolog√≠a china para sus sistemas de internet de quinta generaci√≥n. Seg√ļn rese√Ī√≥ este lunes la agencia Reuters, un alto funcionario estadounidense alert√≥ a sus contrapartes brasile√Īos sobre sus preocupaciones en torno a¬†la posibilidad de que los equipos de Huawei en las redes de 5G puedan ser utilizados para espiar a los gobiernos occidentales. Algo que Pek√≠n niega. Un funcionario de Brasil, hablando en condici√≥n de anonimato, le dijo tambi√©n a Reuters que su pa√≠s no quiere quedar en medio de la disputa entre Estados Unidos y China por Huawei pero que, al menos por ahora, no se prev√© que vayan a establecer barreras para esa compa√Ī√≠a en su pa√≠s. Al mismo tiempo, sin embargo, cabe destacar que el domingo durante la cena de recepci√≥n en honor a Bolsonaro en la residencia del embajador de Brasil en Washington, el ministro de Econom√≠a de ese pa√≠s, Paulo Guedes,¬†habl√≥ sobre la dependencia de China y detall√≥ c√≥mo el gobierno piensa diversificar sus relaciones comerciales. As√≠ parece que el gobierno de Bolsonaro tendr√° que hacer algunos juegos de equilibrio entre Washington y Pek√≠n. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario