¿Cambiará el rumbo de las elecciones en Francia tras el ataque en París?

Fotografia: Chesnot / Getty Images Agrandar la foto + Twittear El asesinato de un policía por parte de un presunto islamista hizo que la seguridad nacional de Francia se volviera el tema central del país, sólo dos días antes de la primera vuelta de la elección presidencial. La candidata de extrema derecha Marine Le Pen, política euroescéptica de extrema derecha, aprovechó el tiroteo en París para defender sus políticas en seguridad nacional. Le Pen, que sigue de cerca en los sondeos al centrista y favorito Emmanuel Macron, dijo que adoptará medidas para derrotar al "terrorismo islamista" en caso de ser elegida, incluyendo la aplicación de controles fronterizos e inmigratorios más estrictos. Por su parte, Macron, exministro de Economía del Gobierno a quien Le Pen ha criticado por su historial en seguridad, aseguro que las cosas no son tan simples como asegura la candidata. Después de la primera vuelta de este domingo, los dos candidatos con mayor número de votos populares pasarán a una segunda vuelta este 7 de mayo. De acuerdo con una encuesta realizada por Elabe este jueves antes del tiroteo, Macron va al frente con un 24 por ciento, seguido por Le Pen con un 21,5 por ciento. El exprimer ministro conservador François Fillon, y el representante de la extrema izquierda Jean-Luc Mélenchon, aparecían en la encuesta con un 20 y un 19,5 por ciento, respectivamente. El ataque en Campos Elíseos Este jueves, se registró un tiroteo en los Campos Elíseos, siendo el más reciente de una serie de ataques perpetrados por militantes islamistas en Francia durante los últimos dos años. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió en Twitter que el tiroteo influirá en la elección presidencial francesa. "Otro ataque terrorista en París. El pueblo de Francia no tolerará mucho más de esto. ¡Tendrá un gran efecto en la elección presidencial!", escribió Trump en Twitter. Tras realizar una reunión de emergencia con funcionarios de seguridad, el primer ministro galo, Bernard Cazeneuve, dijo que las fuerzas de seguridad, incluyendo a unidades de élite, estaban en alerta para respaldar a 50.000 policías designados para garantizar la seguridad de los franceses durante la elección. "El Gobierno está completamente movilizado. No podemos permitir que se impida el proceso democrático fundamental de nuestro país", declaró Cazeneuve a los periodistas. El hombre que mató a tiros a un policía en un ataque en París había cumplido condena por asaltos armados contra agentes de la ley, dijeron fuentes de la policía el viernes, mientras las autoridades buscaban a un segundo sospechoso identificado por servicios de seguridad belgas. El atacante, identificado como Karim Cheurfi, abrió fuego contra un vehículo policial estacionado en la avenida de los Campos Elíseos, en París. Un policía murió y otros dos resultaron heridos antes de que el agresor fuera abatido. El grupo extremista Estado Islámico se adjudicó el hecho, y empañó la víspera del proceso electoral en Francia. Cheurfi, de nacionalidad francesa y quien vivía en el suburbio de Chelles en el este de París, había cumplido condena por ataques armados contra agentes de la ley hacía 16 años, y era conocido por las autoridades, de acuerdo con Reuters. Además del rifle de asalto que usó el jueves, Cheurfi tenía una escopeta y cuchillos en su auto, dijeron las fuentes. Fueron detenidos tres de sus familiares, informó el viernes el Ministerio del Interior de Francia. Mientras estuvo en prisión, Cheurfi disparó e hirió a un funcionario de prisiones tras quitarle su arma y salió de la cárcel luego de cumplir la mayor parte de su pena, pero este año lo arrestaron por sospechas de que planeaba un ataque contra policías; sin embargo, fue liberado por falta de pruebas. Un portavoz del Ministerio del Interior de Francia confirmó que se busca a un segundo sospechoso, en base a información de servicios de seguridad belgas. Según documentos a los que Reuters tuvo acceso, esa persona fue identificada como Youssouf El Osri.

