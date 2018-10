Caravana de migrantes: El rol de EE UU en la violencia y la pobreza en Honduras, Guatemala y El Salvador

Fotografia: Reuters Agrandar la foto + Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear "Cuando Estados Unidos tose, Centroam√©rica se resfr√≠a". El viejo refr√°n da cuenta de un complejo entramado de relaciones que, por a√Īos, ha marcado los v√≠nculos entre Washington y los gobiernos -y las realidades- de Honduras, Guatemala y El Salvador. El tema cobra relevancia estos d√≠as, luego de que una caravana de miles de migrantes, sobre todo de hondure√Īos, tomara rumbo hacia Estados Unidos. El presidente Donald Trump advirti√≥ que cortar√≠a la ayuda que su gobierno env√≠a a Centroam√©rica si no se lograba detener el flujo de migrantes; pero, pese a las amenazas, miles de personas continuaron sum√°ndose a la caravana. Alegan que huyen de la violencia, la inseguridad y la falta de oportunidades en sus naciones, que se encuentran entre las m√°s pobres de la regi√≥n. "Es conocida la situaci√≥n en la que viven muchos de estos pa√≠ses, pero lo que muchas veces no tenemos en cuenta es c√≥mo EE.UU. contribuy√≥ a crear la situaci√≥n de la que escapan muchas de esas personas", explica a BBC Mundo Elizabeth Oglesby, profesora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Arizona. Joseph Nevins, experto en Centroam√©rica del Vassar College, en Nueva York, opina, por su parte, que el motivo por el que emigran a Estados Unidos no solo est√° vinculado con que este pa√≠s sea el m√°s desarrollado de la regi√≥n, sino tambi√©n con la propia influencia que Washington ha tenido all√≠ por d√©cadas. "La migraci√≥n es a menudo una manifestaci√≥n de una relaci√≥n profundamente desigual entre los pa√≠ses que env√≠an migrantes y los pa√≠ses de destino. Y es lo que pasa en este caso", se√Īala. En criterio del experto, la forma en la que sea han dado las relaciones de EE.UU. con Centroam√©rica ha hecho que muchos lo consideren como el pa√≠s preferido para emigrar, porque es el lugar que m√°s conocen y donde, en su imaginario, se encuentran las mejores opciones de vida. Pero ¬Ņc√≥mo han sido las relaciones de Estados Unidos con Honduras, Guatemala y El Salvador, y c√≥mo pueden haber influido en la actual caravana de migrantes centroamericanos? Las ra√≠ces de la inseguridad Cynthia Arnson, directora del Programa sobre Latinoam√©rica del Wilson Center, un think tank con sede en Washington, comenta que durante la √©poca de las guerras en Centroam√©rica, los sucesivos gobiernos de Washington tuvieron una influencia "muy fuerte" en pa√≠ses de la regi√≥n. En un pa√≠s como El Salvador en los a√Īos de la guerra, le cuenta Arnson a BBC Mundo, Estados Unidos gast√≥ m√°s de US$6.000 millones en ayudar al gobierno y al ej√©rcito para derrocar las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Mart√≠ para la Liberaci√≥n Nacional. Durante ese conflicto, seg√ļn la Comisi√≥n de la verdad de las Naciones Unidas, murieron unas 75.000 personas y se reportaron homicidios, desapariciones, violaciones, torturas, secuestros y atentados a los derechos humanos, principalmente a manos del ej√©rcito. Arson indica que otro de los ejemplos fue lo sucedido en Nicaragua, donde Estados Unidos financi√≥ los "contra", los grupos de insurgentes que intentaron el derrocamiento del Frente Sandinista de Liberaci√≥n Nacional y que, seg√ļn la Corte Internacional de Justicia, cometieron torturas, ejecuciones, asesinatos arbitrarios, saqueos, reclutamiento forzosos y violaciones. "En el caso de Nicaragua, especialmente en personajes como Daniel Ortega y la gente a su favor, esto cre√≥ unas actitudes de rechazo al di√°logo y las instituciones democr√°ticas que tienen su origen en aquellos a√Īos, porque se gener√≥ entonces un estado de resistirse al 'imperio' y a la comunidad internacional que son vistas como fuerzas que quieren intervenir en los asuntos internos del pa√≠s", se√Īala. De ah√≠ que, en su criterio, lo sucedido en aquellos a√Īos sea utilizado actualmente como pretexto para reprimir las protestas que tienen lugar contra de Ortega y para su gobierno encuentre una justificaci√≥n para negarse a las elecciones adelantadas o ceder el poder. En criterio Arson, un factor decisivo en el legado del conflicto de aquellos a√Īos de Guerra Fr√≠a fue que Centroam√©rica era vista como parte del escenario de una lucha que Washington entend√≠a que se librara contra el comunismo internacional. "Por eso los conflictos internos no se vieron en su dimensi√≥n particular y nacional, sino como parte de un juego internacional entre Estados Unidos y la Uni√≥n Sovi√©tica, y estos pa√≠ses y sus problemas quedaron en medio de todo eso", opina. De acuerdo con Oglesby, detr√°s de ese situaci√≥n se halla una de la ra√≠ces de los diferentes desplazamientos que han tenido lugar en los √ļltimos 40 a√Īos. "Debemos recordar que los primeros grandes flujos migratorios tuvieron lugar cuando cientos de personas de Centroam√©rica intentaban huir de las masacres y persecuciones que fueron factor com√ļn en la regi√≥n entre las d√©cadas de 1970 y 1980 y que fueron financiadas de forma indirecta por EE.UU.", se√Īala. La especialista recuerda varios momentos centrales de aquellos a√Īos oscuros de la Guerra Fr√≠a, como el golpe de Estado contra Jacobo Arbenz en Guatemala -financiado por Estados Unidos- o las diferentes intervenciones militares que se extendieron incluso hasta Panam√°. "Fue una situaci√≥n que ayud√≥ a fomentar las condiciones de inseguridad e inestabilidad que sigue hasta nuestros d√≠as y de la que todav√≠a intentan escapar estas personas", opina. La experta del Wilson Center, por su parte, considera que es dif√≠cil encontrar una relaci√≥n muy directa entre este contexto y los flujos migratorios o la situaci√≥n posterior de esos pa√≠ses. "No es culpa de Estados Unidos que lo que ocurri√≥ despu√©s, pero l√≥gicamente la forma de la transici√≥n tuvo un impacto muy fuerte. La falta de oportunidades, la falta de fuerzas policiales que sean capaces de controlar el crimen y proveer la seguridad son un problema de largo alcance, de desarrollo institucional, en el que Estados Unidos juega un papel, pero no fundamental", se√Īala. Destaca, en cambio, los m√ļltiples programas que en los √ļltimos a√Īos han contribuido a luchar contra la violencia y apoyar algunas de las comunidades m√°s desfavorecidas del pa√≠s. Nevins se√Īala que otro factor a tener en cuenta fue la forma en que ciertas "pol√≠ticas err√≥neas" de Estados Unidos contribuyeron a fomentar la violencia en la regi√≥n y a crear uno de sus flagelos m√°s temidos: las pandillas. "La Mara Salvatrucha, el grupos criminal del que muchos inmigrantes est√°n huyendo, tuvo su origen en c√°rceles de Los √Āngeles en la d√©cada de 1980. Estos pandilleros fueron deportados luego a esos pa√≠ses y esto contribuy√≥ a generar esta situaci√≥n de inseguridad que actualmente se vive all√≠ con estas bandas criminales", se√Īala. Las relaciones despu√©s Arnson cuenta que durante la d√©cada de 1990 Estados Unidos contin√ļo su apoyo a estos pa√≠ses mediante programas de asistencia financiera y de capital pol√≠tico, lo que le garantiz√≥ mantener una influencia decisiva en la regi√≥n. Todo comenz√≥ a cambiar, se√Īala la especialista, a partir de 2014, cuando ocurri√≥ la primera crisis migratoria de ni√Īos no acompa√Īados. Durante el verano de ese a√Īo, una inusitada caravana de miles de menores de edad centroamericanos que viajaban solos comenz√≥ a marchar para pedir asilo en la frontera sur de Estados Unidos. "Eso puso los ojos otra vez en las condiciones de vida en Centroam√©rica. Se entendi√≥ que habr√≠a que fortalecer la frontera y las medidas migratorias, pero tambi√©n ayudar a resolver los problemas de all√≠", indica Arnson. Una comisi√≥n bipartidista del Congreso de Estados Unidos decidi√≥ entonces que se enviar√≠a una ayuda de US$750 millones para apoyar a estos pa√≠ses. "Estados Unidos ha mostrado un compromiso para hacer frente a las ra√≠ces de los flujos migratorios a trav√©s de los diferentes programas de ayuda que mantiene en esos pa√≠ses. Es cierto que no han sido suficientes, dadas las magnitudes de los problemas, pero ha habido una intenci√≥n y un esfuerzo por tratar de hacerlo", se√Īala. Sin embargo, de acuerdo con organizaciones civiles, parte de esta ayuda no ha llegado y no se han creado programas suficientes para trabajar para solucionar los problemas m√°s acuciantes de esos pa√≠ses. "Las pol√≠ticas de los gobiernos de Estados Unidos han sido punitivas en lugar de intentar resolver realmente los problemas que hacen que los centroamericanos y sudamericanos huyan de sus pa√≠ses para venir a Estados Unidos en busca de asilo", asegura a BBC Mundo Nicholas Valentino, profesor del Centro de Estudios Pol√≠ticos de la Universidad de M√≠chigan. En su criterio, la creaci√≥n de programas para brindarles a estas personas un mejor futuro en sus pa√≠ses son m√°s econ√≥micos que los miles de d√≥lares per c√°pita que se necesitan para detenerlos, procesarlos y, finalmente, deportarlos, pero no es algo que se tome en cuenta en Estados Unidos. Influencia continua M√°s de 30 a√Īos despu√©s del fin de la Guerra Fr√≠a, los expertos consultados por BBC Mundo consideran que la influencia de Estados Unidos en Centroam√©rica contin√ļa siendo un factor decisivo y no solo por las ayudas que ofrece. "No es un secreto que Estados Unidos es todav√≠a una fuerza dominante en pa√≠ses como Honduras, Guatemala y El Salvador", opina Nevins. De acuerdo con el especialista, en estos pa√≠ses todav√≠a se considera a Washington como la voz de una autoridad que puede decidir sobre el futuro de sus naciones. Comenta, como ejemplo, el caso de Honduras, donde Estados Unidos legitim√≥ al golpe de Estado que derroc√≥ al presidente Manuel Zelaya en 2007 o cuando, en noviembre pasado, reconoci√≥ el gobierno de Juan Orlando Hern√°ndez pese a las denuncias de fraude. Seg√ļn Nevins, la inestabilidad pol√≠tica que sigui√≥ el pol√©mico resultado de estas elecciones fue un factor tambi√©n determinante entre las causas de la actual caravana, formada mayoritariamente por hondure√Īos. "Hern√°ndez es parte de una elite de poderes y no solo est√° contribuyendo a fomentar la posici√≥n de Estados Unidos en el pa√≠s, sino que sus pol√≠ticas tambi√©n est√°n obligando a muchas personas a escapar", opina. Oglesby, por su parte, considera que el gobierno de Donald Trump no ha dado una prioridad real a contribuir con la situaci√≥n en Centroam√©rica, sino que ha dado pasos que, en su criterio, constituyen un retroceso. "Estados Unidos ha dado la espalda √ļltimamente a proyectos que estaban ayudando a fomentar la institucionalidad en Am√©rica Latina, como pasa con su silencio ante las presiones del gobierno de Guatemala contra la Comisi√≥n Internacional Contra la Impunidad" (CICIG), se√Īala. Y es que el presidente Jimmy Morales anunci√≥ en septiembre pasado la salida de su pa√≠s de la CICIG, que ha liderado procesos judiciales contra represores del r√©gimen de Efra√≠n R√≠os Montt y contra figuras acusadas de corrupci√≥n, incluido el propio mandatario. Sin embargo, Arnson opina que es un error pensar que los problemas centroamericanos tienen sus or√≠genes en Estados Unidos. La experta opina que la forma en la que Estados Unidos ha respondido en diferentes momentos de la historia a circunstancias en Centroam√©rica, mejor√≥ o empeor√≥ la situaci√≥n dependiendo del tipo de pol√≠tica, pero que los problemas tienen su causa en la propia regi√≥n. "Es cierto que Estados Unidos tiene un poder muy fuerte frente a pa√≠ses centroamericanos que no tienen una institucionalidad fuerte o una democracia consolidada. Pero la falta de oportunidades, de seguridad y la pobreza en estos pa√≠ses son de larga data y no son responsabilidad de Estados Unidos", opina. "Creo que no podemos sobredimiensionar -ni tampoco minimizar- el impacto de lo que hace Estados Unidos en esta parte del mundo", se√Īala.