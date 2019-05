Chile, el país más competitivo de América Latina, es el que más cayó del ranking mundial

Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear Aunque sigue siendo el pa√≠s m√°s competitivo de Am√©rica Latina, por primera vez Chile tuvo una ca√≠da estrepitosa en el ranking. De hecho, fue el pa√≠s que m√°s descendi√≥ este a√Īo en la lista global que elabora el Institute for Management Development (IMD). Baj√≥ siete posiciones hasta quedar en el lugar 42 de las 63 econom√≠as monitoreadas por el prestigioso instituto suizo. "Esta es la ca√≠da m√°s grande que ha sufrido Chile. Es una luz roja, una se√Īal de alerta", le dice a BBC Mundo Enrique Manzur, profesor de la Facultad de Econom√≠a y Negocios de la Universidad de Chile y coordinador local del estudio. El √≠ndice no es pura matem√°tica. Incluye una mezcla entre algunos datos econ√≥micos y la percepci√≥n que tiene un grupo de encuestados en cada uno de los pa√≠ses que forman parte del an√°lisis. Y precisamente lo que explica gran parte de la ca√≠da, afirma Manzur, es un fuerte cambio en la percepci√≥n de los encuestados, que en su mayor√≠a son empresarios, l√≠deres de opini√≥n y expertos. La opini√≥n predominante es que hubo un descenso en el desempe√Īo econ√≥mico, en la eficiencia gubernamental y en la infraestructura del pa√≠s. Pero lo m√°s cuestionado fue la¬†eficiencia de los negocios y la falta de m√°s herramientas tecnol√≥gicas en todos los niveles. "La percepci√≥n es que las empresas no son tan eficientes", dice el acad√©mico, "y que requieren m√°s agilidad para responder a los cambios". Tambi√©n baj√≥ el nivel de satisfacci√≥n con el desempe√Īo econ√≥mico del pa√≠s. "Una explicaci√≥n razonable es que no se han cumplido las expectativas", apunta, dado que el crecimiento en los √ļltimos a√Īos ha sido m√°s bajo de lo previsto. Para 2019 los pron√≥sticos han disminuido paulatinamente y una buena parte de los economistas proyecta que¬†Chile crecer√≠a menos de 3% este a√Īo. Ese menor crecimiento, junto a una serie de reformas que se discuten en el pa√≠s, habr√≠an influido en la ca√≠da que experiment√≥ el pa√≠s sudamericano en el ranking de competitividad, agrega Manzur. "No tomo demasiado en serio este ranking" "No tomo demasiado en serio este ranking", dice Joseph Ramos, profesor de la Facultad de Econom√≠a de la Universidad de Chile y consejero de la Comisi√≥n Nacional de Productividad, en di√°logo con BBC Mundo. Por un lado, "refleja la opini√≥n que tiene¬†la √©lite y los empresarios del pa√≠s", y por el otro, es un concepto relativo, porque la posici√≥n en el ranking tambi√©n depende de si otros pa√≠ses han mejorado m√°s r√°pido que Chile. Pese a ello, Ramos dice que efectivamente el pa√≠s ha experimentado deterioros en su competitividad. Uno de los m√°s claros, afirma, es que la √ļltima reforma laboral aprobada en el pa√≠s provoc√≥ una mayor rigidez en el mercado del trabajo. Otro factor que tambi√©n pudo haber incidido, aunque en menor medida, es que el a√Īo pasado baj√≥ la inversi√≥n internacional. "Pero no creo que el pa√≠s se haya hecho m√°s o menos atractivo. Creo que tiene m√°s que ver con el¬†ciclo del cobre", una de las mayores fuentes de ingreso del pa√≠s. Uno de los grandes desaf√≠os que tiene Chile, apunta Ramos, es mejorar su productividad para ser m√°s competitivo a nivel global. "Chile tiene la¬†mitad de la productividad de los pa√≠ses desarrollados". Y para eso, requiere incorporar tecnolog√≠a, maquinaria, una fuerza laboral m√°s calificada y un sistema regulatorio que no sea tan engorroso para la aprobaci√≥n de proyectos. "Al final la inversi√≥n depende de las empresas y de que exista un ambiente que estimule la inversi√≥n". En ese contexto, "es posible que la reforma tributaria y laboral puedan tener un efecto positivo en la inversi√≥n e incidir en que el pa√≠s sea m√°s competitivo, pero tampoco hay que dar saltos de j√ļbilo". "Lo que est√° de fondo son los temas de gesti√≥n de las empresas y de innovaci√≥n tecnol√≥gica", explica. Los otros latinoamericanos El estudio del instituto suizo arroja que en Chile los encuestados valoran la estabilidad de las pol√≠ticas, un ambiente amigable con los negocios y un marco jur√≠dico efectivo. Y mirando hacia adelante, el informe advierte que el pa√≠s enfrenta desaf√≠os como reformar los sistemas de¬†pensiones, de salud y de impuestos, adem√°s de mejorar la productividad, reducir la burocracia y aumentar los proyectos de investigaci√≥n y desarrollo. A nivel latinoamericano, el ranking incluye el an√°lisis de siete pa√≠ses, donde el m√°s competitivo es Chile (con el puesto 42), seguido por M√©xico (50), Colombia (52), Per√ļ (55), Brasil (59), Argentina (61) y Venezuela (63). De esa lista,¬†Colombia experiment√≥ el salto m√°s alto, al subir seis posiciones. A nivel global, la delantera la lleva Singapur, seguido por Hong Kong y Estados Unidos.