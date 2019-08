Científicos afirman que el capitalismo tal y como lo conocemos está llegando a su fin

Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear Es una gran alerta a economistas y gobiernos: estamos en medio de una transformaci√≥n de modelo econ√≥mico cuyo trasfondo es el agotamiento de los recursos y el cambio clim√°tico. En cierta manera, estamos asistiendo al fin del capitalismo tal y como lo conocemos. Es lo que concluye un grupo de cient√≠ficos finlandeses en un reporte encargado por la ONU para dar contexto a su Informe Mundial de Desarrollo Sostenible. "El capitalismo tal como lo conocemos ha dependido de la energ√≠a barata, ese es el motor o el facilitador de este crecimiento que hemos visto en los √ļltimos 100, 150 o 200 a√Īos, b√°sicamente", le explica a BBC Mundo el economista Paavo J√§rvensivu, integrante de la finlandesa Unidad de Investigaci√≥n BIOS y uno de los autores de ese reporte. Ahora, agrega, estamos entrando en otra etapa. "La era de la energ√≠a barata est√° llegando a su fin, y si no tenemos esa energ√≠a barata, entonces ya no podemos tener ese tipo de capitalismo". Un momento de transici√≥n Seg√ļn este grupo de cient√≠ficos, debido al cambio clim√°tico, por primera vez en la historia humana, las econom√≠as est√°n teniendo que recurrir a fuentes de energ√≠a menos eficientes que requieren "m√°s esfuerzo y no menos" para producirla, seg√ļn se lee en el reporte. "Se necesita un gran esfuerzo para cortar con nuestra dependencia de los combustibles f√≥siles", dice J√§rvensivu. En el informe de BIOS se se√Īala que la dimensi√≥n energ√©tica de la econom√≠a ha sido ignorada casi por completo en muchos pa√≠ses ricos. Siguen pensando, se√Īala el economista, que pueden mitigar el efecto del cambio clim√°tico y adaptarse a √©l con el sistema existente. El economista dice que muchos gobiernos simplemente cambian "un poco las reglas", como por ejemplo introducir "modestos" impuestos sobre el carbono, con el fin de desincentivar las emisiones contaminantes. Pero para J√§rvensivu y sus compa√Īeros de la Unidad de Investigaci√≥n BIOS, el mercado ya no es suficiente para proporcionar soluciones, y los Estados deben adoptar un rol m√°s protagonista. Es algo en lo que han coincidido otros cient√≠ficos y grupos de investigaci√≥n ambiental multidisciplinarios que han apuntado la necesidad de un compromiso pol√≠tico m√°s profundo. Gran parte del problema, seg√ļn el reporte de BIOS, es que las teor√≠as econ√≥micas dominantes hoy en d√≠a fueron desarrolladas en la era de la abundancia energ√©tica y, por lo tanto, esas teor√≠as econ√≥micas y las pol√≠ticas econ√≥micas relacionadas con ellas se basan en la presuposici√≥n de un crecimiento energ√©tico. Por lo tanto, "dichas teor√≠as y modelos son inadecuados para explicar el momento de agitaci√≥n actual". Reconstrucci√≥n ecol√≥gica Para explicar las exigencias de este nuevo modelo econ√≥mico, J√§rvensivu recurre a un momento hist√≥rico: la posguerra. "En el per√≠odo posterior a la Segunda Guerra Mundial, las sociedades reconstruyeron sus infraestructuras y pr√°cticas; ahora necesitamos algo similar para que nuestras econom√≠as y de nuestras pr√°cticas puedan funcionar sin combustibles f√≥siles". Y, al igual que en ese entonces, no hay mucho tiempo para lograrlo. "Tenemos entre 15 y 30 a√Īos para reconstruir la infraestructura", se√Īala. Si lo que queremos es mantener condiciones para la vida humana, el objetivo ya no puede ser un "crecimiento abstracto del PIB (Producto Interno Bruto)", declara el economista. "Tenemos que comenzar a ver cu√°les son las tareas concretas -por ejemplo, c√≥mo vamos a reconstruir nuestros sistemas de energ√≠a y sistemas de transporte-, y los gobiernos deben descubrir c√≥mo hacerlo y c√≥mo organizar la econom√≠a para cumplirlas". Seg√ļn el reporte de BIOS, es necesario transformar las formas en que se producen y consumen la energ√≠a, el transporte, los alimentos y la vivienda. "El resultado debe ser una producci√≥n y un consumo que brinden oportunidades decentes para una buena vida, al tiempo que reduzca dr√°sticamente la carga sobre los ecosistemas naturales". Por ejemplo, seg√ļn este grupo de cient√≠ficos, las ciudades deber√°n tener un sistema de transporte mayoritariamente electrificado. Con respecto a la forma en la que producimos y consumimos alimentos, seg√ļn este reporte "los productos l√°cteos y la carne deber√≠an dar paso en gran medida a dietas basadas en plantas". "Algo diferente" Para J√§rvensivu y sus colegas son los Estados y los gobiernos los √ļnicos actores "con legitimidad y capacidad" para acometer esta serie de cambios porque "obviamente esto necesita alg√ļn tipo de planificaci√≥n y coordinaci√≥n y tambi√©n un financiamiento que no estamos viendo ahora". Sin embargo, si hablamos de la mayor potencia econ√≥mica del mundo, Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump no solo no est√° destinando financiaci√≥n para llevar a cabo esta transici√≥n y reconstrucci√≥n ecol√≥gica, sino que insiste en formas de energ√≠a altamente contaminantes, como la industria del carb√≥n. En ocasiones, el mandatario incluso ha puesto en duda la existencia del cambio clim√°tico. El economista considera que la llegada de este tipo de gobiernos, que niegan los efectos del cambio clim√°tico, se debe, en parte, a que "los partidos progresistas realmente no han podido proporcionar respuestas suficientemente buenas sobre c√≥mo resolver los problemas de desigualdad y los problemas del cambio clim√°tico". "Por lo tanto, ha habido m√°s espacio para este tipo de movimientos populistas que ofrecen soluciones f√°ciles, que en realidad no son soluciones".