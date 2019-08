Cómo el fuego pone en peligro las metas del Acuerdo de París

Fotografia: Getty Agrandar la foto + Twittear Los incendios que est√°n afectando a la Amazon√≠a har√°n que los objetivos del Acuerdo de Par√≠s sean m√°s dif√≠ciles de alcanzar. Este tratado busca que la temperatura mundial sea menos de 2¬įC superior a la que se ten√≠a en la era preindustrial, con el fin de evitar impactos da√Īinos para el planeta. Se estima que la p√©rdida del follaje de los bosques tropicales representa casi el 10% de las emisiones mundiales de carbono. Los √°rboles no solo absorben di√≥xido de carbono de la atm√≥sfera, sino que tambi√©n atrapan ese carbono. En este momento, el planeta va rumbo a tener un aumento de 3¬įC o m√°s en este siglo, seg√ļn la Organizaci√≥n Meteorol√≥gica Mundial. Este aumento significa un gran desaf√≠o para los firmantes de Par√≠s. Un estudio de 2018 del Global Forest Watch mostr√≥ que si la p√©rdida de la cubierta de los √°rboles tropicales continuaba al ritmo de entonces, ser√≠a casi imposible mantener el calentamiento por debajo de los 2¬įC. "Los incendios en la Amazon√≠a brasile√Īa este a√Īo representan un desaf√≠o para el objetivo clim√°tico que nos hemos fijado", dice Doug Boucher, asesor cient√≠fico de la Iniciativa de Bosques Tropicales y Clima de la Uni√≥n de Cient√≠ficos Preocupados. "La preocupaci√≥n tambi√©n se debe a que el nuevo gobierno de Brasil ha dado un vuelco a la pol√≠tica de gesti√≥n de los bosques y podr√≠a deshacer el significativo progreso que el pa√≠s hab√≠a visto en los √ļltimos a√Īos". Los sat√©lites de la NASA han confirmado un aumento en los incendios en la Amazon√≠a brasile√Īa, convirtiendo a 2019 en el a√Īo de incendios m√°s activo en esa regi√≥n desde 2010. El Instituto Nacional de Investigaci√≥n Espacial del Brasil (INPE) calcula que este a√Īo los incendios han aumentado un 85% respecto al mismo periodo del a√Īo pasado. El reporte de los sat√©lites Inicialmente, las dos agencias espaciales parec√≠an tener distintas opiniones sobre la situaci√≥n, pero ahora parecen estar sintonizadas sobre el tema. "El INPE tambi√©n usa datos de incendios activos de Modis, los sat√©lites de la NASA, para monitorear la actividad del fuego en la Amazon√≠a brasile√Īa", dice Douglas Morton, jefe del Laboratorio de Ciencias Biosf√©ricas en el Centro Goddard de la NASA. "Como resultado, la NASA y el INPE tienen las mismas estimaciones de cambios en la actividad reciente de incendios". Modis ha detectado m√°s incendios en 2019 que el a√Īo pasado en los siete estados que comprenden la Amazon√≠a brasile√Īa. √Ārboles talados: el "problema real" El gobierno brasile√Īo ha enviado al ej√©rcito para combatir los incendios, mientras que ha rechazado la ayuda internacional para estas labores. Pero la temporada de incendios acaba de comenzar y existe el temor de que la situaci√≥n empeore. "Incluso si los incendios logran contenerse ahora, la verdadera preocupaci√≥n es la tala de bosques en la regi√≥n", dice Boucher. Explica que tan pronto como se talan los √°rboles, comienza a liberarse el di√≥xido de carbono almacenado en ellos, sin importar si se prenden en fuego o no. Los √°rboles se talan para despejar los bosques y dedicarlos a la agricultura, la ganader√≠a o la miner√≠a. Los incendios se generan para abrir espacio y para pasar los nutrientes de la vegetaci√≥n quemada hacia el suelo. Las emisiones brutas anuales de di√≥xido de carbono proveniente de la p√©rdida de la cubierta arb√≥rea en los pa√≠ses tropicales fueron en promedio de 4,8 gigatoneladas por a√Īo entre 2015 y 2017, seg√ļn Global Forest Watch. Si la deforestaci√≥n tropical fuera un pa√≠s, ocupar√≠a el tercer lugar en emisiones equivalentes de di√≥xido de carbono, solo detr√°s de China y Estados Unidos. La Amazon√≠a es la selva tropical m√°s grande del mundo y la parte brasile√Īa de la selva representa casi dos tercios de esta regi√≥n. La semana pasada, los incendios en la cuenca amaz√≥nica brasile√Īa hab√≠an generado emisiones equivalentes a 228 megatoneladas de CO2, seg√ļn el Servicio de Monitoreo de la Atm√≥sfera de la Uni√≥n Europea. Fronteras de fuego "La pregunta es qu√© tan lejos se mover√°n las fronteras del fuego y cu√°nto de los bosques restantes ser√°n degradados por el humo de estos incendios", dice Rod Taylor, director global del programa forestal del Instituto de Recursos Mundiales. "¬ŅVan a romper el r√©cord de deforestaci√≥n de principios de la d√©cada de 2000? "Todo esto es muy preocupante con respecto al objetivo clim√°tico global". Al otro lado de la frontera brasile√Īa, la selva tropical en Bolivia tambi√©n est√° ardiendo. Se estima que el tama√Īo de los incendios se ha duplicado desde el jueves. Alrededor de un mill√≥n de hect√°reas se han visto afectadas. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Clim√°tico (IPCC) present√≥ recientemente un informe que destaca el da√Īo que se est√° haciendo a la superficie terrestre del planeta. Dijo que las actividades humanas estaban degradando los suelos, expandiendo los desiertos, talando bosques y expulsando la vida silvestre. En el proceso, agrega el IPCC, la tierra pas√≥ de ser un activo que combate el cambio clim√°tico a una importante fuente de carbono. Pero los cient√≠ficos tambi√©n dicen que la deforestaci√≥n representa solo una parte del problema clim√°tico, y uno relativamente peque√Īo. "El problema fundamental en la lucha contra el cambio climático son los combustibles fósiles", dice Guido van der Werf, científico del clima de la Vrije Universiteit de Ámsterdam. "Podría ser demasiado temprano para sacar conclusiones sobre cuánto daño climático han causado estos incendios en el Amazonas". "E incluso si descubrimos eso, será un pequeño porcentaje de las emisiones mundiales de combustibles fósiles a lo sumo. Pero, obviamente, el Amazonas también tiene muchas otras funciones que sufrirán por la deforestación".