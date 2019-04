Contar con mayores reservas de petróleo no siempre es señal de riqueza

Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear El petr√≥leo sigue siendo hoy la principal fuente de energ√≠a que hace funcionar el mundo en el que vivimos. Y hasta que las energ√≠as renovables no logren sustituir el llamado oro negro, seguiremos dependiendo de √©l. En 2018, de hecho, consumimos m√°s petr√≥leo que ning√ļn otro a√Īo. Seg√ļn datos de la Organizaci√≥n de Pa√≠ses Exportadores de Petr√≥leo (OPEP), el consumo diario a nivel global fue de 98,82 millones de barriles en 2018. Y la tendencia es que siga subiendo hasta los 100,23 millones de barriles por d√≠a en el a√Īo en curso, seg√ļn estimaciones de la misma organizaci√≥n. Dada su alta relevancia como materia prima, la venta del petr√≥leo y sus productos derivados constituyen una pieza fundamental para la pol√≠tica exterior y comercial a nivel global. Por eso, los Estados que poseen en su subsuelo este bien preciado tienen una situaci√≥n privilegiada que, sin embargo, no siempre se traduce en mayor riqueza para sus arcas. Los pa√≠ses con mayores reservas Venezuela es, por excelencia, el pa√≠s con las mayores reservas de petr√≥leo del mundo. Tiene hasta 309.000 millones de barriles de petr√≥leo, de acuerdo informaci√≥n estad√≠stica de la Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA). El segundo es Arabia Saudita, con una reserva de crudo de 266.005 millones de barriles y el tercero Canad√° con 169.000 millones de barriles en provisiones. Solo dos pa√≠ses de Am√©rica Latina aparecen en el listado: tras Venezuela, ya nombrado, est√° Brasil, con una producci√≥n anual mucho menor de apenas 12.007 millones de barriles. Estos son los principales pa√≠ses con las mayores reservas de petr√≥leo a nivel mundial. Pa√≠ses con las mayores reservas de petr√≥leo del mundo ¬† Posici√≥n Pa√≠s Barriles de crudo (en miles de millones) 1 Venezuela 300,9 2 Arabia Saudita 266,5 3 Canad√° 169,7 4 Ir√°n 158,4 5 Irak 142,5 6 Kuwait 101,5 7 Emirates √Ārabes Unidos 97,8 8 Rusia 80 9 Libia 48,4 10 Nigeria 37,1 11 Estados Unidos 36,5 12 Kazajist√°n 30 13 China 25,6 14 Qatar 25,2 15 Brasil 12,7 Fuente: CIA World Factbook El costo de la producci√≥n Pero tener oro negro no siempre es sin√≥nimo de riqueza. Uno de los ejemplos m√°s claros es la propia Venezuela, que ocupa el primer puesto de pa√≠ses con mayores reservas pero est√° sumida en una crisis econ√≥mica que ha hecho que hasta 3,4 millones de venezolanos, seg√ļn datos de Naciones Unidas, abandonen su pa√≠s. Las razones del caso venezolano son varias y muy diversas, pero pese a que la naturaleza le ha otorgado importantes recursos, las reservas de crudo son apenas un factor que influye en si la explotaci√≥n es realmente rentable. No siempre un pa√≠s con extensas reservas puede extraer y vender todo el petr√≥leo que puede. En el caso de Venezuela, la geolog√≠a no se lo ha puesto del todo f√°cil. La mayor√≠a de su petr√≥leo es pesado (o procedente de arenas petrol√≠feras), que es m√°s dif√≠cil y costoso de extraer porque necesita de disolventes para poder hacerlo circular. Adem√°s, tras las sanciones econ√≥micas de Estados Unidos, Venezuela ya no puede comercializar su crudo tan f√°cilmente y su red de compradores se ha reducido considerablemente. Canad√° es otro ejemplo de pa√≠s con importantes reservas de arenas petrol√≠feras pero cuyo coste de extracci√≥n es muy elevado porque su crudo es tambi√©n mayoritariamente pesado. Otros pa√≠ses tienen otro tipo de restricciones a la hora de producir petr√≥leo: altas tasas impositivas, como en el caso de Brasil y Estados Unidos. Todo esto a√Īade montos al costo de producci√≥n y extraer un barril de crudo en Brasil cuesta casi cuatro veces m√°s que en Arabia Saudita, por ejemplo, donde la mayor parte de su petr√≥leo es l√≠quido y m√°s f√°cil de comercializar. El costo de producir un barril de crudo en el reino saudita es de menos de US$9, seg√ļn datos de la OPEP. En Venezuela y Brasil, seg√ļn la misma fuente, es de US$27,62 y US$34,99 respectivamente. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario