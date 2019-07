Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear "Es un pa√≠s al que no lo dejan ni perder". La frase, de la escritora puertorrique√Īa Ana Teresa Toro, podr√≠a resumir muy bien la realidad pol√≠tica de Puerto Rico: es un Estado Libre Asociado (ELA) de Estados Unidos, un estatus que ha causado frecuentes resquemores a lo largo de los a√Īos entre su poblaci√≥n. Y resulta m√°s acertada ahora que la llamada isla del encanto est√° sumida en una tormenta pol√≠tica, por cuenta de un esc√°ndalo que involucra al actual gobernador, Ricardo Rossell√≥. La crisis se desat√≥ el s√°bado anterior, cuando se dio difusi√≥n p√ļblica a una larga cadena de mensajes privados intercambiados en la plataforma Telegram.

En ella, el gobernador y otros funcionarios de la isla hacían comentarios misóginos, homofóbicos o insultantes contra personalidades de la isla como la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, y el cantante Ricky Martin.

Ante el esc√°ndalo, Rossell√≥ pidi√≥ disculpas p√ļblicamente y se√Īal√≥ que hab√≠a tenido una conducta impropia, aunque no hab√≠a cometido un delito. Muchos analistas se√Īalan que las 899 p√°ginas de mensajes, revelados por el Centro de Periodismo Investigativo, solo dispararon una crisis que se ven√≠a cocinando desde el devastador paso del hurac√°n Mar√≠a, que caus√≥ da√Īos a gran escala en la isla en 2017. A partir de entonces, se dieron a conocer una serie de negligencias y actos de corrupci√≥n en torno al gobierno, al tiempo que se evidenciaba la desidia del presidente de EE.UU., Donald Trump, para atender la emergencia causada por Mar√≠a. Un desastre natural que, de acuerdo a algunos conteos, caus√≥ la muerte de m√°s de 4.500 personas (los conteos oficiales se√Īalan 3.000). "Estados Unidos ve a Puerto Rico como una plantaci√≥n, como una finca", le dijo a BBC Mundo Randy Nieves, un periodista puertorrique√Īo. Ello se suma a la grave crisis econ√≥mica de fondo que atraviesa Puerto Rico desde hace m√°s de una d√©cada. En BBC Mundo te explicamos cu√°l es el estatus especial de la isla y qu√© tienen esto que ver con la crisis pol√≠tica actual. ¬ŅQu√© significa ser un Estado Libre Asociado y por qu√© Puerto Rico no es considerado un pa√≠s? Durante la guerra hispano-estadounidense, EE.UU. se enfrent√≥ al reino de Espa√Īa por los territorios que √©sta dominaba en el Caribe. Ocurri√≥ en 1898 y una de las consecuencias del conflicto fue que EE.UU. asumi√≥ el control pol√≠tico y territorial de la isla. Con los a√Īos, y despu√©s de varias revueltas frustradas que buscaban su independencia, EE.UU. le concedi√≥ a la isla el estatus de Estado Libre Asociado. Eso permiti√≥ que, a partir de 1952, el territorio pudiera escribir su propia Constituci√≥n y elegir a su gobernador mediante el voto popular. A diferencia de los otros 50 estados de EE.UU., Puerto Rico tiene un "delegado" en el Congreso que no tiene derecho a voto. Tambi√©n tiene partidos pol√≠ticos distintos a los que se alternan en el poder en EE.UU.: el Partido Popular Democr√°tico, Partido Nuevo Progresista, Partido Independentista Puertorrique√Īo. Por otra parte, los puertorrique√Īos son ciudadanos estadounidenses y, de acuerdo a una sentencia judicial de 2015, la isla es un territorio de los Estados Unidos sujeto a la autoridad y poderes plenipotenciarios del Congreso de ese pa√≠s. ¬ŅPuede separarse de EE.UU. y convertirse en rep√ļblica independiente? Esta pregunta se la ha hecho esta isla varias veces. Desde 1952, cuando se escribi√≥ la Constituci√≥n que hoy sigue en vigor, se han realizado cinco plebiscitos: en 1967, 1993, 1998, 2012 y 2017. En todos ellos se presentaron tres opciones: convertirse en estado de EE.UU., seguir como Estado Libre Asociado o declararse una rep√ļblica independiente. En los cuatro primeros, el apoyo a seguir siendo un ELA o convertirse en el estado n√ļmero 51 de EE.UU. (llamado "estatidad") fue mayoritario. Los votantes tambi√©n favorecieron la estatidad en el plebiscito m√°s reciente. Fue la opci√≥n por la que vot√≥ el 97%, pero en el proceso solo particip√≥ el 23% del patr√≥n electoral. Sea como sea, para que Puerto Rico se convierta en estado debe existir una voluntad para ello en Congreso de EE.UU. Este debe tramitar una ley al respecto, pero la idea encuentra cierto rechazo por parte del Partido Republicano. En septiembre de 2018, el presidente de EE.UU., Donald Trump, tambi√©n indic√≥ que no la apoyaba. ¬ŅCu√°l es la relaci√≥n del estatus de la isla con de las protestas en contra de Ricardo Rossell√≥? Aunque el detonante de la actual crisis fue la revelaci√≥n de un intercambio de cientos de mensajes de Telegram entre varios funcionarios, incluido el gobernador Rossell√≥, lo cierto es que en la isla desde hace varios a√Īos se viven momentos de profunda incertidumbre. Primero fue la declaraci√≥n de bancarrota en 2015, cuando el gobierno acept√≥ que deb√≠a reestructurar una deuda que se acercaba a los US$70.000 millones. Ante ello, el Congreso de EE.UU. aprob√≥ la llamada "ley Promesa", la designaci√≥n de una Junta de Supervisi√≥n Fiscal que responde al legislativo estadounidense, con poderes sobre el gobierno electo y que ha impuesto severas medidas de austeridad que impactan a varios sectores productivos de la isla. La incapacidad del gobierno puertorrique√Īo para oponerse a tales medidas ha sido uno de los temas de protesta entre los manifestantes en San Juan, quienes piden la salida de la JSF y de Rossell√≥. "Ricky, renuncia, est√°s despedido", se ha escuchado en la voces de los representantes sindicales que han criticado fuertemente el papel de la JSF en la isla. A esto se suma la devastaci√≥n que caus√≥ el hurac√°n Mar√≠a en 2017. Muchos manifestantes se√Īalan que Rossell√≥ no escuch√≥ las distintas voces que indicaban que hab√≠a m√°s de 3.000 muertos en la isla tras su paso. El gobernador se demor√≥ casi un a√Īo en aceptar que el n√ļmero oficial de muertos no era 64, como √©l hab√≠a indicado en un principio -y como sosten√≠a Trump-, sino al menos los 3.000 que anotaron varias investigaciones externas. Trump tambi√©n se uni√≥ a las cr√≠ticas y calific√≥ a Rossell√≥ de incompetente. "Es un gobernador terrible. 