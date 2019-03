Crisis en Venezuela: el costo para la izquierda latinoamericana

Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear

Cuando cay√≥ el Muro de Berl√≠n y el bloque socialista de Europa del Este comenz√≥ a desplomarse, el impacto pol√≠tico fue global. La mayor√≠a de las naciones latinoamericanas, por ejemplo, transitaron pr√°cticamente toda la d√©cada del 90 con gobiernos enfocados en el libre mercado, mientras los partidos de izquierda sucumb√≠an en las urnas. Los profetas de El Capital de Karl Marx de aquel entonces comenzaron a "convertirse"; mientras que entre los "inamovibles" quedaba Fidel Castro y su Revoluci√≥n Cubana, que en esos a√Īos pas√≥ sus peores momentos. D√©cadas despu√©s, un nuevo fen√≥meno pol√≠tico puede volver a influir en el tablero regional. Todav√≠a no se sabe cu√°l ser√° el desenlace de la crisis que atraviesa Venezuela, pero algunos analistas ya observan que¬†la izquierda de esta regi√≥n del mundo, de una u otra manera, comienza a pagar una factura por lo que viene pasando en tierra venezolana. Aunque, por otro lado, los defensores del gobierno de Nicol√°s Maduro rechazan que el p√©ndulo pol√≠tico se detendr√° en la derecha por culpa de la Revoluci√≥n Bolivariana. La factura Hay diferentes criterios sobre cu√°l pueda ser el efecto de la crisis venezolana en los proyectos pol√≠ticos latinoamericanos que se identifiquen como izquierdistas, populistas, con enfoque social, etc. Desde Nueva York, el profesor de la Universidad de Cornell Edmundo Paz Sold√°n se√Īala que el impacto "puede durar muchos a√Īos" y que la causa principal de ello¬†es la falta de renovaci√≥n en la izquierda actual. "La factura ya comenz√≥ a ser pagada y puede durar un buen tiempo. Mucho m√°s si persiste en la izquierda actual el deseo de no renovarse", afirma el escritor a BBC Mundo. El analista pone el ejemplo de lo que pas√≥ en Colombia con Gustavo Petro, quien en su criterio es miembro de una izquierda diferente a la cl√°sica, pero fue derrotado en 2018 acusado de "castrochavista". "Sus antiguas muestras de apoyo a Hugo Ch√°vez fueron utilizadas estrat√©gicamente por sus rivales, a pesar de que intent√≥ distanciarse de Venezuela en la campa√Īa", explica. Paz Sold√°n a√Īade que la experiencia en Latinoam√©rica muestra que¬†"estos ciclos no son cortos" y que por eso el costo puede ser muy grande. "La erosi√≥n continua en Venezuela, y tambi√©n en Nicaragua, puede quemar a toda una generaci√≥n si no se renueva", concluye. Diferentes niveles Para Juan Manuel Robles, escritor peruano, los niveles de afectaci√≥n ser√°n diferentes en cada pa√≠s y tendr√°n que ver mucho las coyunturas de cada caso. El autor del libro "Nuevos juguetes de la guerra fr√≠a" (2015), pone por ejemplo a su pa√≠s. "M√°s que una disputa cl√°sica entre la izquierda y la derecha, habr√° una polarizaci√≥n entre ladrones y gente que se vez m√°s o menos honesta", indica a BBC Mundo. Robles afirma que, en cambio,¬†el efecto mayor lo vivir√° Venezuela, "ah√≠ s√≠ va a ser total". "En todos los pa√≠ses van a haber matices. Va a haber una afectaci√≥n, claro que s√≠, pero por otro lado gobiernos con problemas como el de Mauricio Macri nos pueden mostrar que ese cr√©dito se puede terminar muy r√°pido", apunta. Robles a√Īade que cree que en la mayor√≠a de los pa√≠ses no se impondr√° una visi√≥n totalizante "como quiere imponer la derecha y que se diga: 'Maduro nos demostr√≥ que ninguna izquierda es v√°lida'". "No hay evidencia" Bolivia es el pa√≠s sudamericano que respalda con m√°s fuerza al gobierno de Nicol√°s Maduro. El embajador de ese pa√≠s en Caracas, Sebasti√°n Michel, afirma que¬†en ninguna de las elecciones recientes existe evidencia de que Venezuela hubiese tenido algo que ver con el resultado. "Por ejemplo, en Brasil se trata de un caso de acciones judiciales y parlamentarias irregulares contra el candidato Lula da Silva y antes con Dilma Roussef lo que incidi√≥ en la derrota y no el efecto venezolano", afirma a BBC Mundo. Michel tambi√©n resalta el caso de Ecuador, donde gan√≥ el proyecto corre√≠sta ,"aunque despu√©s el presidente Len√≠n Moreno decidi√≥ ponerse en contra". "Veremos qu√© es lo que pasa en este a√Īo, donde hay cuatro elecciones. En tres de ellas, Argentina, Bolivia y Uruguay, no se puede divisar una derrota segura de la izquierda", a√Īade. El embajador niega que el apoyo decidido de su pa√≠s a la Revoluci√≥n Boliviana le cueste votos a Evo Morales en las elecciones presidenciales de octubre de este a√Īo. "Nos afectar√≠a m√°s reconocer al se√Īor Juan Guaid√≥", asegura Michel. El diplom√°tico asegura que Bolivia "no se siente m√°s sola" ante el cambio de signo pol√≠tico en algunos gobiernos, sino todo lo contrario. "El pa√≠s est√° m√°s afianzado en un mundo multipolar", se√Īala Michel y pone como prueba los acuerdos comerciales que ha venido firmando Evo Morales. Adem√°s, destaca el papel jugado por Bolivia, M√©xico y Uruguay como impulsores de una salida pac√≠fica y concertada al conflicto entre el oficialismo y la oposici√≥n en Venezuela. La vieja izquierda Parad√≥jicamente, Hugo Ch√°vez y Venezuela tienen que ver con el √ļltimo cambio de signo en la regi√≥n. La Revoluci√≥n Bolivariana comenz√≥ en 1999 y signific√≥ el renacer para la izquierda en la regi√≥n. En tiempos de vacas gordas, el mandatario venezolano¬†ayud√≥ a Cuba a superar la pesadilla del periodo especial e impuls√≥ la carrera pol√≠tica de Evo Morales en sus dif√≠ciles primeros a√Īos de gobierno. Tambi√©n hizo tridente con Lula da Silva y N√©stor Kirchner para derribar la iniciativa de un √°rea de libre comercio continental conocida como ALCA, impulsada Estados Unidos. Despu√©s se puso del lado de Cristina Fern√°ndez, Rafael Correa, Dilma Rousseff y Jos√© Mujica. Entre todos ellos dieron a luz a alianzas regionales como la Uni√≥n de Naciones Suramericanas y la Comunidad de Estados de Latinoam√©rica y del Caribe. Sin embargo, para Paz Sold√°n "la actualidad est√° enterrando el buen recuerdo de la esperanza que muchos tuvieron en los primeros a√Īos de la Revoluci√≥n Bolivariana". "Va a ser muy dif√≠cil levantar la bandera de Ch√°vez en los pr√≥ximos a√Īos de la misma manera que se alz√≥ la del Che Guevara o Fidel durante tanto tiempo", indica el profesor universitario. La nueva izquierda deber√° tener nuevos s√≠mbolos y abrazar a otras causas como el feminismo, la ampliaci√≥n del campo de derechos, la lucha contra la desigualdad o la agenda ambiental, asegura el escritor. "Tambi√©n deben erradicar el doble discurso y recuperar la defensa de los valores democr√°ticos. Eso significa no desconocer referendos, como lo hizo Evo Morales en Bolivia", concluye. El futuro de la izquierda Por su parte, la polit√≥loga colombiana Marcela Prieto opina que casos como el de Venezuela van a producir que se juzgue y tome distancia con la izquierda cl√°sica. "Para cualquier agrupaci√≥n de izquierda, justificar lo que pasa en Venezuela va a ser un suicidio. Los nuevos grupos pol√≠ticos que vemos no quieren parecerse al chavismo ni hacer otra Revoluci√≥n Bolivariana", se√Īala la experta a BBC Mundo. Prieto indica que los nuevos movimientos buscan ser m√°s reivindicativos, "con agendas que no le pertenecen a esta izquierda" como la ambiental o la de g√©nero. La polit√≥loga afirma que, pese a que las fuerzas pol√≠ticas emergentes est√°n tomando distancia de sus predecesoras, el chavismo pervivir√° durante mucho tiempo como fuerza pol√≠tica. "Ch√°vez es visto como un m√°rtir y una figura m√≠tica entre muchos sectores de la poblaci√≥n.¬†S√≠ va a haber chavismo por mucho tiempo", concluye. Mientras tanto, Juan Manuel Robles a√Īade que Venezuela dejar√° otro efecto pol√≠tico para el futuro y que para muchos puede significar algo positivo. "Desde la Revoluci√≥n Bolivariana que las izquierdas emergentes terminaron de separarse de la izquierda cl√°sica latinoamericana, esa que estuvo marcada por¬†todo lo que fue Cuba". Un cambio que, seg√ļn el autor, termina de divorciar a esta facci√≥n pol√≠tica con su versi√≥n del siglo pasado.