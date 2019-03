Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear ¬† ¬ŅC√≥mo puede un pa√≠s recuperarse de siglos de esclavitud y racismo? En Estados Unidos, un creciente n√ļmero de voces afirman que la respuesta son las compensaciones. Estas constituyen alguna forma de restituci√≥n por la esclavitud y pueden incluir la presentaci√≥n de disculpas y el pago de dinero a ciudadanos cuyos ancestros fueron esclavos. Es una idea a favor de la cual se han manifestado muchos acad√©micos y activistas afroestadounidenses, pero que los pol√≠ticos han dejado de lado. Sin embargo, la creciente discusi√≥n p√ļblica sobre las desigualdades raciales -un asunto sobre el cual han estado opinando recientemente varios aspirantes a la candidatura presidencial del Partido Dem√≥crata- ha puesto este tema en la agenda p√ļblica. Esta semana, una colaboradora de la cadena Fox News habl√≥ en contra de posibles compensaciones, argumentando que Estados Unidos, en realidad, merece m√°s reconocimiento por haber puesto fin a la esclavitud tan pronto como lo hizo. "Estados Unidos fue el primer pa√≠s que acab√≥ con ella en 150 a√Īos y no obtenemos reconocimiento por ello", dijo el martes Katie Pavlich, quien agreg√≥ que las reparaciones solamente "alimentar√≠an m√°s las tensiones raciales". Su comentario fue r√°pidamente cuestionado. Bernice King, hija de Martin Luther King Jr., se√Īal√≥ que Estados Unidos "no merece reconocimiento por 'acabar con la esclavitud'", cuando las ideolog√≠as que la permitieron a√ļn prevalecen. Una disculpa onerosa Desde la era de la Guerra Civil, cuando oficialmente se puso fin a siglos de esclavitud, se ha hablado de hacer reparaciones a los afroestadounidenses. Algunos expertos han calculado el valor del trabajo esclavo en Estados Unidos en cifras que van desde miles de millones hasta billones de d√≥lares. Por otra parte, hay que considerar que, incluso despu√©s del fin t√©cnico de la esclavitud, a los negros en Estados Unidos se les negaba la educaci√≥n, as√≠ como el derecho al voto y a la propiedad privada. Quienes abogan por las reparaciones se√Īalan estas desigualdades hist√≥ricas como causas de la actual brecha entre los estadounidenses blancos y negros en temas de ingresos, vivienda, salud y niveles de encarcelamiento. Darrick Hamilton, director ejecutivo del Instituto Kirwan para el Estudio de la Raza y de la Etnicidad de la Universidad de Ohio, considera que el impacto de la esclavitud se sigue manifestando en la sociedad estadounidense. "La consecuencia material es evidente en la brecha racial de la riqueza. Psicol√≥gicamente, la consecuencia es que tratamos a los negros sin dignidad y los deshumanizamos en los espacios p√ļblicos", dijo. Hamilton considera que EE.UU. tiene un problema estructural que debe ser atendido para poder avanzar y que se expresa en cuestiones como la adopci√≥n de pol√≠ticas que excluyen fundamentalmente a la poblaci√≥n negra -como ocurri√≥ inicialmente con la Seguridad Social- o el mantenimiento de narrativas que culpan a los afroestadounidenses por sus problemas econ√≥micos. En 2014, la periodista Ta-Nehisi Coates propici√≥ un debate p√ļblico sobre este tema con la publicaci√≥n de un trabajo sobre los argumentos a favor de las reparaciones. Coates detallaba c√≥mo la pol√≠tica de vivienda y la brecha de ingresos en particular ilustraba con claridad c√≥mo los ciudadanos negros a√ļn est√°n afectados por el pasado. D√©cadas de segregaci√≥n racial mantuvieron a las familias negras lejos de las √°reas blancas, las cuales ten√≠an un mejor acceso a la educaci√≥n, a la salud, a los alimentos y al resto de servicios, al tiempo que la discriminaci√≥n institucionalizada afectaba el desarrollo econ√≥mico de los afroestadounidenses. "Mientras m√°s retrocedemos en nuestra historia, se puede ver como algo expl√≠citamente violento. Ahora podr√≠a ser impl√≠citamente violento", se√Īala Hamilton. La brecha de las reparaciones En la opini√≥n p√ļblica, el apoyo a las reparaciones se distribuye de forma consistente con las divisiones raciales. Una encuesta del Instituto Marist de Opini√≥n P√ļblica, realizada en 2016, hall√≥ que 58% de los negros estadounidenses apoyan las reparaciones, mientras que 81% de los estadounidenses blancos se oponen a esa idea. En 2018, un estudio de Data for Progress revel√≥ que las reparaciones eran impopulares, especialmente entre los estadounidenses blancos. Un argumento en contra de las reparaciones apunta que estas podr√≠an aumentar la divisi√≥n entre los ciudadanos. "Un pago √ļnico y luego ya no se debe nada m√°s...Esa es la √ļnica reparaci√≥n que podr√≠an ser pol√≠ticamente viable. Tambi√©n ser√≠a incre√≠blemente t√≥xica, ampliando al final la brecha que intentamos reducir", se√Īal√≥ la columnista Megan McArdle en el Washington Post. Pero incluso algunos activistas negros se han opuesto en el pasado a las reparaciones. "Es insultante para los negros ofrecerles reparaciones por el sufrimiento de las generaciones pasadas, como si el balance de un pasado irreparable pudiera arreglarse con un pago", se√Īal√≥ en su momento Bayard Rustin, un activista que fue amigo de Martin Luther King Jr. Pero es que, adem√°s, muchos expertos consideran que un pago en met√°lico no atacar√≠a la ra√≠z del problema. "Simplemente pagando la deuda no se resuelven los problemas estructurales que tiene Estados Unidos", dice Hamilton, quien respalda que se haga un pago como mero gesto simb√≥lico pero pide que vaya acompa√Īado de una ley de derechos de justicia econ√≥mica. El economista William Darity tambi√©n ha sugerido crear un "portafolio de reparaciones" en el que se combinar√≠an pol√≠ticas orientadas a financiar la educaci√≥n, la salud y la creaci√≥n de riqueza as√≠ como asegurar que las escuelas p√ļblicas ense√Īan de forma apropiada cu√°l fue el gran impacto de la esclavitud. ¬ŅQu√© pasa en Am√©rica Latina? Am√©rica Latina es la regi√≥n del mundo con m√°s descendientes de esclavos africanos. Hay decenas de millones. Si bien las definiciones raciales cambian seg√ļn el pa√≠s, el porcentaje de la poblaci√≥n total con alg√ļn ancestro negro llega a ser del 62% en Cuba, 45% en Brasil y 26% en Colombia. Ello representar√≠a, solamente en Brasil, casi 100 millones de personas con al menos parte de su ancestro relacionado con la esclavitud colonial. Un 7% de los brasile√Īos, cerca de 15 millones de personas, se identifican primariamente como negros. Estas cifras evidencian la magnitud que podr√≠a requerir la adopci√≥n de pol√≠ticas de reparaci√≥n en pa√≠ses de la regi√≥n. Algunos expertos piensan que Espa√Īa podr√≠a ser objeto de reclamaciones como las que le han hecho a Reino Unido los pa√≠ses del Caribe angl√≥fono por su papel en la esclavitud durante la √©poca colonial. "Creo que los descendientes de esclavos africanos en las antiguas colonias espa√Īolas podr√≠an tener un argumento legal contra Espa√Īa por reparaciones a cuenta de su papel en el comercio trasatl√°ntico de esclavos y la esclavitud", le dijo en 2015 a BBC Mundo Ferne Brennan, catedr√°tica de Derecho en la Universidad de Essex en Reino Unido y experta en la controversia por reparaciones. Sin embargo, el Estado espa√Īol no fue el √ļnico responsable de la esclavitud en Am√©rica Latina. Esa instituci√≥n perdur√≥ por varias d√©cadas en la √©poca independiente con la anuencia de los gobiernos de la regi√≥n. "Ellos tambi√©n fueron responsables", le dijo entonces a BBC Mundo la acad√©mica colombiana y experta en temas de afrodescendientes Claudia Mosquera. La experta afirm√≥ que la discusi√≥n sobre las reparaciones y la deuda hist√≥rica se da en algunos otros pa√≠ses de Am√©rica Latina, entre ellos Brasil, la naci√≥n que junto con Colombia tiene la mayor poblaci√≥n negra de la regi√≥n. Mosquera se√Īal√≥ que, con las reparaciones, nadie se est√° imaginando al Estado repartiendo dinero a individuos afrodescendientes. En cambio, vislumbra una situaci√≥n en que las autoridades eventualmente acceder√≠an a programas de inversi√≥n social que ayudar√≠an en particular a las comunidades negras. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario