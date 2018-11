El fenÃ³meno Bolsonaro

Fotografia: Getty Agrandar la foto + Twittear El domingo 28 de octubre cambi√≥ la historia no s√≥lo de Brasil sino de la regi√≥n. En palabras del historiador y soci√≥logo espa√Īol, Santos Juli√° D√≠az: "La historia cambia a medida que se transforma la experiencia del presente". La percepci√≥n de los niveles escandalosos de corrupci√≥n que perforaron el establishment pol√≠tico de alguna manera aleccionaron a los partidos y al empresariado en su conjunto. La ciudadan√≠a vir√≥ el rumbo del gigante sudamericano. El resultado de las elecciones en las que el candidato de la ultraderecha alcanz√≥ poco m√°s del 55% de los votos estaba cantada Seg√ļn la analista pol√≠tica Gretel Ledo, Jair Bolsonaro fue "el lugar indicado en el momento justo". "Napole√≥n Bonaparte (1769-1821) tom√≥ el camino exactamente opuesto, guiado por la ceguera de sus ambiciones personales, sin guardar distancia del costo que significar√≠a para su persona y para el Imperio. En 1812 invadi√≥ Rusia trazando una ruta sin medir consecuencias. Atravesar el R√≠o Niemen implicar√≠a un precio demasiado riesgoso: solo qued√≥ el cinco por ciento de la Grande Arm√®e con vida. La derrota del gran estadista signific√≥ la mayor equivocaci√≥n de su carrera militar. Obligado a retroceder hasta Francia abdic√≥ en 1814. Termin√≥ el resto de sus d√≠as desterrado en la isla de Santa Elena. ¬ŅErr√≥ el Pr√≠ncipe en sus c√°lculos? ¬ŅResult√≥ obnubilado por el poder? Perpetuarse en el tiempo puede asemejarse a la formaci√≥n de una bola de nieve que va in crescendo en pendiente negativa". Lula da Silva ha sido el gran derrotado y el responsable de la autodestrucci√≥n del petismo. La grieta social que abri√≥ la corrupci√≥n no tiene precedentes en Brasil. Ledo afirma que "Bolsonaro representa el resquebrajamiento del sistema de partidos pol√≠ticos que hist√≥ricamente han presentado un tinte polarizado. Votantes intolerantes a la corrupci√≥n, a la inseguridad, a la connivencia entre la justicia y el poder pol√≠tico-empresarial. La pregunta que hay que hacerse es si ¬Ņes necesario llegar a niveles l√≠mites? Napole√≥n perdi√≥ un Imperio, Lula su reputaci√≥n. Los sue√Īos del liderazgo excesivo, ¬Ņdesatan resultados perniciosos para la Rep√ļblica? La ceguera francesa tuvo que enfrentar a la naturaleza rusa. La ceguera pol√≠tica petista combati√≥ contra la moral de un pueblo. Dos enemigos desarmados que demostraron su poder en el campo de batalla. La moral no concierne al orden jur√≠dico, sino al fuero interno y personal del individuo. No est√° regulada, escapa de connotaciones positivistas". Es m√°s que seguro que Bolsonaro abra una lectura incisiva para toda la clase pol√≠tica dirigente que se encuentre en el ojo de la tormenta. No es poco que m√°s de 60 millones de brasile√Īos hayan depositado su confianza al ultraderechista que asumir√° la presidencia de la mayor econom√≠a latinoamericana el pr√≥ximo 1ro de enero. Hab√≠an varios temas de discusi√≥n en la agenda prelectoral antes de conocerse el resultado cantado. Al final del d√≠a el candidato del PSB obtuvo un impensado 46% de respaldo en la primera vuelta y no se esperaba que el apoyo a su candidatura cayera; m√°s que eso creci√≥ y resolvi√≥ el cambio que la mayor√≠a de brasile√Īos espera de un nuevo Gobierno, opuesto a los anteriores, sobre todo al de Lula da Silva condenado ahora m√°s que nunca a moralizar su imagen desde la prisi√≥n donde se encuentra. Para entender la elecci√≥n de Bolsonaro es crucial entender qu√© cambiar√° en Brasil y en toda la regi√≥n ¬† 1 - El auge de la ultraderecha. El ascenso de Bolsonaro es el reflejo en Am√©rica Latina del fen√≥meno mundial del populismo de ultraderecha. El exmilitar de 63 a√Īos, conocido tambi√©n como el "Donald Trump brasile√Īo", es criticado por su discurso nacionalista hostil y por sus insultos contra mujeres, negros y homosexuales. Bolsonaro suele hacer apolog√≠a de la tortura y de la √ļltima dictadura militar (1964-1985), y se maneja con destreza en las redes sociales. Su ascenso, gracias a un voto de protesta, muestra los riesgos que afronta la democracia brasile√Īa. Debido al hartazgo de la poblaci√≥n por los esc√°ndalos de corrupci√≥n y la crisis econ√≥mica de los √ļltimos a√Īos, as√≠ como por la alta criminalidad, muchos brasile√Īos piden incluso una intervenci√≥n militar. "Hasta la primera vuelta no hab√≠amos entendido del todo la magnitud del enojo de los brasile√Īos", dijo a la agencia DPA el polit√≥logo Mauricio Santoro, de la Universidad del Estado de R√≠o de Janeiro. "Lo que ocurra en Brasil con la extrema derecha puede tener un efecto en toda la regi√≥n", sostiene. 2 - La lucha contra el cambio clim√°tico y la deforestaci√≥n. Brasil fue en la √ļltima d√©cada uno de los pa√≠ses claves para impulsar la protecci√≥n del medio ambiente y la lucha contra el cambio clim√°tico. La potencia latinoamericana, que alberga la mayor parte de la selva amaz√≥nica considerada como "el pulm√≥n verde del mundo", es uno de Estados firmantes del Acuerdo de Par√≠s. Bolsonaro ha se√Īalado en varias ocasiones que est√° en contra de las √°reas protegidas con fines medioambientales y su candidatura es apoyada por la llamada "bancada rural", el poderoso lobby agr√≠cola que aspira a una mayor explotaci√≥n de tierras para la agricultura y la ganader√≠a a gran escala. Grupos ecologistas temen que Bolsonaro impulse un desmantelamiento de las actuales pol√≠ticas medioambientales. Entre otras cosas, "el candidato promete acabar con √°reas protegidas y de alta vegetaci√≥n, sobre todo territorios ind√≠genas y comunidades 'quilombolas' (de descendientes de esclavos africanos), y atacar los derechos de esas personas", dijo a DPA el coordinador de Greenpeace para pol√≠ticas p√ļblicas en Brasil, Marcio Astrini. 3 - Una salida para la crisis institucional. La elecci√≥n es la oportunidad para que la presidencia recupere la legitimidad cuestionada desde la controvertida destituci√≥n de la mandataria Dilma Rousseff en 2016. Junto con la operaci√≥n anticorrupci√≥n "Lava Jato", dada a conocer en 2014, el "impeachment" es considerado por muchos como el desencadenante de la actual crisis institucional. Mientras el pa√≠s se hund√≠a en la recesi√≥n, el Congreso destituy√≥ a Rousseff por controvertidas acusaciones de que su Gobierno maquill√≥ el d√©ficit fiscal, una pr√°ctica habitual en administraciones anteriores. Los aliados de Rousseff denunciaron un "golpe parlamentario" y el Gobierno del conservador Michel Temer goz√≥ desde el primer d√≠a de poca legitimidad. El nuevo presidente afrontar√° la dif√≠cil tarea de restaurar la confianza en las instituciones. Muchos cr√≠ticos temen, sin embargo, que el perfil populista de Bolsonaro, en caso de ser elegido, contribuya a erosionar a√ļn m√°s la democracia brasile√Īa. 4 - El futuro de "LavaJato". Otra clave para recuperar la confianza en las instituciones ser√° el futuro de "Lava Jato", la investigaci√≥n que caus√≥ un terremoto pol√≠tico en Brasil a partir de 2014 y que es considerada como la mayor operaci√≥n anticorrupci√≥n en la historia brasile√Īa. El futuro de la investigaci√≥n en Brasil tambi√©n puede repercutir en otros pa√≠ses de la regi√≥n, ya que la trama se extiende fuera de las fronteras brasile√Īas a trav√©s del caso de la constructora Odebrecht. La investigaci√≥n es celebrada por muchos como un hito, mientras que pol√≠ticos afectados, como el popular ex presidente Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, consideran que se convirti√≥ en un arma pol√≠tica. La credibilidad de "Lava Jato" depender√° en buena medida de si la Justicia tambi√©n castiga a otros pol√≠ticos acusados, como Temer. El presidente pierde su inmunidad el 1 de enero y podr√≠a afrontar al menos dos denuncias presentadas en 2017 contra √©l. 5 - El avance de las iglesias evang√©licas. Las elecciones brasile√Īas sirvieron tambi√©n para medir el continuo avance de las llamadas iglesias pentecostales en Am√©rica Latina. Muchos observadores consideran la incursi√≥n del poderoso movimiento evang√©lico en pol√≠tica como una amenaza para la democracia debido a su discurso ultraconservador y sus campa√Īas contra minor√≠as sexuales. Brasil, el pa√≠s con el mayor n√ļmero de cat√≥licos en el mundo, es considerado como el principal campo de batalla para las iglesias pentecostales. La llamada "bancada evang√©lica" aument√≥ su influencia en el Congreso tras las elecciones parlamentarias, celebradas el 7 de octubre durante la primera vuelta de las presidenciales. Se considera que el "voto evang√©lico" podr√≠a ser tambi√©n crucial este domingo para el posible triunfo de Bolsonaro, cuya agenda coincide en gran medida con la de los pentecostales.