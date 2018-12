El papel de EE UU en la epidemia de violencia salvadoreña

Fotografia: Meridith Kohut para The New York Times Agrandar la foto + Twittear Era una tarde nublada cuando Mayra Ayala guio a su familia a lo largo de los senderos de un cementerio en una ladera de Ilobasco, una ciudad a unos 56 kil√≥metros de la capital. Los nueve familiares pasaron por encima de decenas de mausoleos pintados de colores brillantes camino hacia una tumba p√ļrpura con tres cruces. Hab√≠an pasado dos a√Īos desde que Jos√©, el esposo de Mayra Ayala, y dos de sus hijos -Vladimir, de 21 a√Īos, y Douglas, de 19- hab√≠an sido asesinados por miembros de la pandilla MS-13. Jos√© Ayala, l√≠der comunitario en uno de los bastiones de la pandilla, hab√≠a estado en contacto constante con el alcalde y los polic√≠as de Ilobasco, que fueron capacitados por asesores estadounidenses para estrechar lazos con los residentes. Sin embargo, esas conversaciones hicieron pensar a los l√≠deres de la MS-13 que Ayala era informante del gobierno, una acusaci√≥n que su familia niega. Una ma√Īana de marzo de 2016, √©l y sus hijos fueron emboscados en el taller de tejas de la familia. Mayra Ayala, de 45 a√Īos, y casi todos sus hijos, ahora viven ocultos y se mudan de una casa a otra en su viejo vecindario. Los apoya el hijo mayor, Alexander, quien sobrevivi√≥ a la masacre y ahora est√° solicitando asilo en Estados Unidos. Mayra siente cierta ambivalencia sobre la participaci√≥n estadounidense en su pa√≠s. Fue una de las iniciativas para combatir la violencia pandillera que destruy√≥ a su familia; sin embargo, en muchos aspectos ha hecho que su vecindario sea m√°s seguro. "Hablar con polic√≠as es sentencia de muerte", dijo Ayala. "Pero tambi√©n est√° bien que est√©n en los cantones, porque si ellos no estuvieran all√≠, nosotros ya no estar√≠amos". Estados Unidos ha aumentado su involucramiento en el pa√≠s en los dos √ļltimos a√Īos; ha destinado cientos de millones de d√≥lares y dirigido a decenas de miembros de la polic√≠a y del ej√©rcito para combatir a las pandillas que provocan que muchos salvadore√Īos huyan rumbo a la frontera estadounidense. La meta es crear un sistema de justicia que sea m√°s autosuficiente; no obstante, es dif√≠cil dar seguimiento a los efectos de esa inversi√≥n. Los asesores estadounidenses est√°n capacitando a los polic√≠as que arrestan a los miembros de las pandillas. Los d√≥lares que otorga Estados Unidos sirven para construir las prisiones donde se les encierra. En un centro instalado por los estadounidenses en San Salvador los detectives est√°n aprendiendo c√≥mo investigar mejor los cr√≠menes. Es parte de un plan para enviar 760 millones de d√≥lares al violento Tri√°ngulo Norte -El Salvador, Guatemala y Honduras-, un apoyo que los funcionarios estadounidenses y salvadore√Īos alertan que ser√≠a catastr√≥fico terminar. El presidente Donald Trump ha amenazado en varias ocasiones con eliminar el programa. Cree que la MS-13 es una fuerza peligrosa en Estados Unidos, pero ha manifestado escepticismo respecto de los esfuerzos para ayudar a erradicar esta organizaci√≥n criminal en El Salvador. Recientemente prometi√≥ eliminar la ayuda que Estados Unidos destina a Centroam√©rica. El compromiso vacilante de Trump y su ret√≥rica agresiva -incluidas las afirmaciones de que la mayor√≠a de los inmigrantes salvadore√Īos son pandilleros- a veces han puesto en peligro los fr√°giles caminos que ha encontrado la embajada estadounidense en una regi√≥n donde la participaci√≥n de Washington, que data de hace d√©cadas, ha levantado sospechas a lo largo de su historia. "No todos los salvadore√Īos son pandilleros y no todos son MS", dijo Mayra Ayala. "Solo somos pobres". "El presidente Trump tiene raz√≥n de tirarle a la MS, porque es la pandilla m√°s cruel que hay en el Salvador", indic√≥. "S√≠ necesitamos apoyo de √©l, como salvadore√Īos s√≠ lo necesitamos". Equipo de segunda mano A pesar de las inversiones de Estados Unidos, el sistema de justicia salvadore√Īo a√ļn tiene problemas para afianzar la seguridad b√°sica. Ni hablar de mejorarla. La tasa de homicidios del pa√≠s es una de las m√°s altas de Am√©rica Latina -60 asesinatos por cada 100.000 habitantes-, pero solo tiene un laboratorio de investigaci√≥n forense para procesar evidencia. El peque√Īo centro cuenta con uno de los dos sistemas de an√°lisis bal√≠stico de El Salvador y una colecci√≥n de espectr√≥metros de masa, aparatos obsoletos de an√°lisis de sangre que fueron entregados por la Administraci√≥n para el Control de Drogas (DEA). Tambi√©n hay bolsas de papel llenas de evidencia; ropa manchada de sangre y armas. "Aqu√≠ es el √ļnico laboratorio de criminal√≠stica en el cual nosotros recibimos toda la evidencia procesada de todo el pa√≠s", dijo Gloria del Carmen C√°rcamo, la directora del laboratorio. No obstante, sin tecnolog√≠a para analizar ADN, su centro no puede buscar coincidencias entre la ropa y las v√≠ctimas o los sospechosos. Los fiscales pueden solicitar pruebas de ADN a trav√©s de un analista forense, pero los resultados no se almacenan en un solo sistema y no se pueden buscar f√°cilmente. Para un pa√≠s que tuvo casi 4000 homicidios en 2017, las implicaciones son asombrosas. El centro de Del Carmen C√°rcamo espera tener m√°s equipo y herramientas de an√°lisis gen√©tico en los pr√≥ximos tres a√Īos, gracias a un donante privado. Su laboratorio -donde hay un asesor estadounidense a tiempo completo- tambi√©n recibi√≥ parte de los 140 millones de d√≥lares que Estados Unidos destin√≥ en 2017 para mejorar el sistema de justicia de El Salvador. E incluso cuando se procesa la evidencia, rara vez se hace justicia. A menudo, las familias de las v√≠ctimas, como los Ayala, no ejercen presi√≥n para que se realice una investigaci√≥n, pues temen las represalias por parte de las pandillas. Cuando los delitos llegan a juicio, menos de uno de cada veinte termina en una condena, seg√ļn¬†an√°lisis hechos en Estados Unidos. Reformar el sistema es un esfuerzo inmenso en un pa√≠s que apenas comenz√≥ a reconstruirlo a principios de los a√Īos noventa, como parte de los acuerdos de paz que pusieron fin a su brutal guerra civil. Hace tres d√©cadas, el gobierno de Ronald Reagan apoy√≥ al entonces gobierno militar salvadore√Īo en el conflicto en el que murieron m√°s de 70.000 personas. Desde entonces, Estados Unidos ha intentado posicionarse como un socio en materia de procuraci√≥n de justicia m√°s que como un patrocinador militar. "Estados Unidos es el pa√≠s que m√°s coopera en materia de investigaci√≥n del delito", asegur√≥ Howard Cotto, director general de la Polic√≠a Nacional Civil salvadore√Īa. A Estados Unidos no solo le interesa frenar el flujo de migrantes salvadore√Īos hacia el norte. MS-13, que se origin√≥ en Los √Āngeles en la d√©cada de 1980, sigue teniendo una fuerte presencia en algunas ciudades estadounidenses. "Ciertamente, es dif√≠cil separar la acci√≥n de la MS en Estados Unidos sin vincularla a El Salvador", a√Īadi√≥ Cotto. Estados Unidos est√° involucrado en casi todos los aspectos de los esfuerzos de El Salvador para frenar la violencia pandillera casi permanente. Est√° equipando y capacitando a una unidad √©lite antipandillas de la polic√≠a salvadore√Īa y en proceso de construir nuevas oficinas de fiscales. Los programas del Departamento de Estado capacitan a la polic√≠a para cultivar fuentes dentro de las comunidades; los jueces toman clases en centros estadounidenses, y los agentes del FBI trabajan junto con polic√≠as salvadore√Īos. Durante un ejercicio de capacitaci√≥n a principios de 2018, un equipo de experimentados investigadores criminales salvadore√Īos tuvieron problemas para recopilar la evidencia en una escena de crimen simulada. Un maniqu√≠ que representaba a la v√≠ctima estaba en el suelo y a su lado hab√≠a un cuchillo; los investigadores r√°pidamente declararon que el crimen estaba resuelto. El instructor tuvo que esforzarse para convencerlos de que miraran m√°s en detalle. Los estudiantes no hab√≠an revisado detr√°s de una barra, donde hab√≠a regados cartuchos de bala y drogas falsas. Incluso con el progreso lento en El Salvador, el apoyo estadounidense es vital, de acuerdo con Cotto. No obstante, la cooperaci√≥n entre ambos pa√≠ses se ha complicado debido a las declaraciones de Trump acerca de los salvadore√Īos, las pandillas y la inmigraci√≥n. El presidente de Estados Unidos ha dicho que est√° deportando a los migrantes salvadore√Īos a un ritmo r√©cord, que los solicitantes de asilo est√°n saturando las fronteras estadounidenses y que el gobierno salvadore√Īo no est√° haciendo nada para ayudar. Sin embargo, de acuerdo con datos del Departamento de Estado que se presentaron a principios de 2018 a l√≠deres salvadore√Īos, el n√ļmero de ciudadanos que salen del pa√≠s y la cantidad de deportados han disminuido significativamente. Jean Elizabeth Manes, la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, dijo que los comentarios de Trump no han hecho que los funcionarios estadounidenses en ese pa√≠s centroamericano abandonen sus esfuerzos. "Nos mantenemos enfocados en nuestros objetivos e intentamos progresar con nuestros esfuerzos de cooperaci√≥n", dijo. Para vigilar a la polic√≠a Las formas desarticuladas de llevar registros en El Salvador y el hermetismo del Departamento de Estado estadounidense hacen que sea dif√≠cil medir el impacto de los esfuerzos de mejorar la procuraci√≥n de justicia en el pa√≠s. Los funcionarios de la polic√≠a estadounidense que est√°n presentes en la regi√≥n no tienen permitido hablar de manera oficial sobre sus tareas. El Departamento de Estado cree que su apoyo ha contribuido a que disminuyan los homicidios y otros cr√≠menes en todo el pa√≠s, aunque reconoce que "a√ļn hay desaf√≠os en materia de seguridad y justicia criminal", seg√ļn una portavoz del departamento. La portavoz tampoco quiso dar detalles sobre el equipo otorgado a las autoridades salvadore√Īas como parte del plan. El secretismo al respecto hace poco para aliviar la desconfianza que los salvadore√Īos han tenido hist√≥ricamente respecto de la intervenci√≥n estadounidense. Es una desconfianza agravada por acusaciones de malas pr√°cticas por parte de la polic√≠a salvadore√Īa, incluidos los polic√≠as capacitados por los asesores estadounidenses. Una unidad que fue entrenada por agentes de Estados Unidos fue desmantelada a principios del a√Īo tras reportes generalizados de asesinatos extrajudiciales y brutalidad policiaca. Ese grupo, la Fuerza Especializada de Reacci√≥n El Salvador, o FES, fue remplazado en enero por la unidad Jaguares, cuyos miembros son entrenados por las fuerzas especiales del ej√©rcito de Estados Unidos. En una entrevista, los comandantes de Jaguares dijeron que su unidad se enfocaba en los derechos humanos e inclu√≠a solo a polic√≠as. (La FES contaba con la participaci√≥n tanto de polic√≠as como de miembros del ej√©rcito). FES, establecida en abril de 2016, arrest√≥ a 1810 sospechosos de ser miembros de pandillas en los veinte meses anteriores a su desmantelamiento, de acuerdo con estad√≠sticas de la polic√≠a. En los primeros seis meses de la existencia de la unidad Jaguares, esta ha hecho 249 detenciones; seg√ļn funcionarios salvadore√Īos eso es una muestra de la discreci√≥n del grupo. Aunque los funcionarios estadounidenses y salvadore√Īos presumen de esta reducci√≥n, los defensores de derechos humanos dicen que la unidad Jaguares es corrupta; muchos de sus agentes eran parte de la FES. "La instituci√≥n solo cambi√≥ de nombre", dijo Celia Medrano, directora de Cristosal, organizaci√≥n centroamericana de derechos humanos. Los funcionarios estadounidenses han dicho que los exagentes de la FES que ahora son parte de Jaguares fueron muy bien investigados y que la participaci√≥n de Estados Unidos es solamente a modo de asesor√≠a. No obstante, los funcionarios salvadore√Īos dicen que los Jaguares no podr√≠an seguir activos sin el apoyo estadounidense. "S√≠, es como que usted saque un pez del agua. Le estar√≠a quitando a ese pez todo el ox√≠geno que est√° tratando de controlar esa alza criminal que tenemos en El Salvador", dijo C√©sar Antonio Ortega, l√≠der de Jaguares. En un solo fin de semana violento a mediados del a√Īo, Jaguares realiz√≥ decenas de redadas y otros operativos. A veces, parec√≠an ser la fuerza policiaca de √©lite que han elogiado los estadounidenses: identificaban blancos, llevaban a cabo misiones t√°cticas complejas y arrestaban a sospechosos. Sin embargo, en ocasiones tambi√©n ten√≠an problemas para terminar misiones y se mostraban abiertamente esc√©pticos de su propio sistema. Un grupo intent√≥ rescatar a un agente secuestrado por la MS-13, pero fracas√≥. Despu√©s de una persecuci√≥n intensa, lo encontraron muerto a un costado de una carretera rural al suroeste de la capital. Esta situaci√≥n no es extra√Īa, puesto que muchos polic√≠as salvadore√Īos no tienen m√°s opci√≥n que vivir en los vecindarios pobres controlados por las pandillas que vigilan. "Saben que eres polic√≠a y van a quitarte la vida", dijo un agente de Jaguares apodado Alien. El mismo fin de semana, cuando un grupo de Jaguares detuvo a un miembro de MS-13, los agentes comentaron que las pandillas no tem√≠an a los arrestos porque sab√≠an que los tribunales los dejar√≠an libres. En otro operativo, un equipo t√°ctico fue enviado a arrestar a un l√≠der escurridizo de MS-13 apodado Imposible. Con armas en mano y a la espera de una confrontaci√≥n violenta, los agentes escalaron un muro exterior y entraron a una habitaci√≥n donde se encontraban durmiendo las hermanas y la madre del l√≠der. Buscaron por toda la casa, pero no encontraron al Imposible; solo se encontraba su familia, temblorosa y confundida. El presunto l√≠der pandillero estaba en la c√°rcel, seg√ļn explic√≥ su madre: la polic√≠a lo hab√≠a arrestado cinco meses antes. Exasperado, el detective del grupo dijo que hab√≠a pasado ocho meses tratando de ubicar al hombre. Sin registros centralizados sobre los arrestos para poder consultar, el detective no se dio cuenta de que la polic√≠a ya lo hab√≠a atrapado. Sucesos como estos dif√≠cilmente refuercen la confianza de los ciudadanos salvadore√Īos en su propio sistema de justicia. El incidente dej√≥ aterrada a la familia y en los vecindarios pobres que cargan con el peso de las agresiones policiacas, la l√≠nea entre los agentes buenos y malos puede ser muy delgada. "Hay j√≥venes que se meten a una pandilla porque las autoridades mataron a sus padres, mataron a su hermano, mataron a su t√≠o, y ellos por rencor se hacen pandilleros", dijo William Arnoldo Arias Mej√≠as, un antiguo miembro de MS-13 que se convirti√≥ en pastor en el distrito Italia, uno de los territorios m√°s controlados por las pandillas en El Salvador. Arias Mej√≠as calcula que en el barrio hay cerca de setecientos miembros de pandillas. Es poco seguro entrar al vecindario sin el permiso de la facci√≥n local de MS-13. Mej√≠as dice que es casi imposible imaginar que la polic√≠a pueda adoptar ah√≠ una estrategia de seguridad menos dura, como el enfoque comunitario que llev√≥ al asesinato de Jos√© Ayala. El programa de vigilancia comunitaria, financiado por el Departamento de Estado en veinticinco distritos salvadore√Īos, tiene como prop√≥sito ser una alternativa a las t√°cticas m√°s agresivas de Jaguares. Casi todos los polic√≠as salvadore√Īos han sido capacitados en materia de participaci√≥n comunitaria, seg√ļn el Departamento de Estado. Es una estrategia que se ha utilizado en ciudades estadounidenses con resultados dispares. Mej√≠as dijo que no funcionar√≠a en distritos como el suyo: ning√ļn miembro de la comunidad se atrever√≠a a hablar con la polic√≠a; ser√≠a una sentencia de muerte. "S√≠ ha habido lugares donde ha funcionado, porque son lugares donde ha habido pocos pandilleros", indic√≥. "No estar√≠a mal, pero no funcionar√≠a". 'Las pandillas se van a apoderar del pa√≠s' a unos 5000 kil√≥metros al norte de donde est√° la tumba de su padre, Alexander Ayala, de 28 a√Īos, duerme en un peque√Īo apartamento en las afueras de la ciudad de Nueva York. Trabaja seis d√≠as a la semana como jardinero y les env√≠a cien d√≥lares al mes a su madre y otros cien a su esposa y a su hija, que siguen en El Salvador. Despu√©s de pagar la renta, los mil d√≥lares restantes, aproximadamente, los destina al coyote que lo ayud√≥ a llegar a la frontera suroeste de Estados Unidos en octubre. Recuerda como si fuera ayer la ma√Īana en que murieron su padre y sus hermanos. Escuch√≥ los disparos. Douglas muri√≥ al instante, pero a Vladimir pudo mecerlo entre sus brazos y prometerle que cuidar√≠a a su hijo. Recuerda haber arrastrado a su padre agonizante hasta la calle y haberles rogado a los vecinos que lo llevaran al hospital. Por temor a las represalias, nadie lo ayud√≥. Tambi√©n recuerda lo que le prometi√≥ un miembro de la pandilla mientras le apuntaba con un arma. "A m√≠ me dijo que yo me iba a morir, pero no todav√≠a", dijo Alexander. Escap√≥ de El Salvador poco despu√©s de las ejecuciones. Hab√≠a miembros de la MS-13 que lo persegu√≠an: dijo que la primera vez que sali√≥ de su casa despu√©s de los asesinatos apenas pudo escapar de los disparos. El trayecto a Estados Unidos, que le cost√≥ 11.500 d√≥lares, implicaba la promesa de estar a salvo. Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protecci√≥n Fronteriza (CBP) lo atraparon poco despu√©s de que entrara al pa√≠s. Despu√©s de pasar detenido un mes en Miami, ofreci√≥ su casa en El Salvador como pago de su fianza y fue liberado. Ahora est√° en proceso de solicitud de asilo, pero el gobierno de Trump ha dificultado a√ļn m√°s ese procedimiento para las v√≠ctimas de la violencia de pandillas. La siguiente fecha de Ayala en la corte est√° programada para la primavera de 2019. Mientras tanto, vive con temor a los miembros neoyorquinos de MS-13, y le molesta mucho la ret√≥rica de Trump que describe a todos los j√≥venes inmigrantes salvadore√Īos como pandilleros. "Todo el que viene, viene huyendo de la delincuencia para poder sobrevivir", dijo Alexander. "Es algo que la verdad no entiende el presidente". Al igual que m√°s de 14.000 salvadore√Īos como √©l, solo le queda esperar. Mientras intenta conciliar los sentimientos contradictorios respecto de Estados Unidos. Sin el apoyo de ese pa√≠s, dice, El Salvador se desmoronar√≠a. "Si la polic√≠a no lucha por eliminar la delincuencia que hay en el pa√≠s y no recibe ayuda, las pandillas se van a apoderar del pa√≠s m√°s de lo que est√°n haciendo", dijo. "M√°s gente se vendr√≠a huyendo por la delincuencia, queriendo salvar su vida". Extra√Īa a su esposa y a su hija, pero asegur√≥ que irse de su casa era su √ļnica opci√≥n. "Lo volvería a hacer si fuera necesario, por mantenerme a salvo y saber que mi familia está bien".