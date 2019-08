El terrorismo de los supremacistas blancos se esparce igual que el terrorismo del EI

Fotografia: Adriana Zehbrauskas/The New York Times Agrandar la foto + Twittear Muchos acad√©micos especializados en el estudio del terrorismo ven semejanzas preocupantes entre el ascenso del Estado Isl√°mico y el del terrorismo nacionalista blanco, que se vio m√°s recientemente en una¬†masacre en El Paso, Texas. "Los paralelismos son impresionantes", dijo Will McCants, experto destacado en este campo acad√©mico. Esas similitudes se han vuelto m√°s notorias con cada nuevo atentado. Los expertos dicen que las semejanzas no son coincidencia. El terrorismo de nacionalistas blancos est√° siguiendo un trayecto escalofriantemente parecido al del yihadismo del Estado Isl√°mico, tanto as√≠ que ayuda a explicar por qu√© los atentados han crecido repentinamente en frecuencia y en mortandad. En ambos casos hay una ideología apocalíptica que predica y promete acelerar un choque entre civilizaciones por el cual se va a consumir el mundo. Hay actos de violencia teatralizados e indiscriminados que supuestamente llevarán a la batalla final, que en realidad no hacen más que conseguirle al responsable unos minutos de atención y que se sienta empoderado. Hay reclutas por cuenta propia que, reunidos en las esquinas más oscuras del internet, se radicalizan solos. Y para esos reclutas la ideología oficialmente promovida probablemente no es más que una manera de expresar tendencias ya existentes por el odio y la violencia. Las diferencias entre los nacionalistas o supremacistas blancos, que se basan en la idea de que las personas blancas deben mantener el poder dominante político y económico, y el Estado Islámico siguen siendo muchas. Los l√≠deres del grupo militante islamista intentaron hacer del fervor de sus seguidores un gobierno y Estado de corta duraci√≥n, mientras que el nacionalismo blanco ( no tiene propiamente un liderazgo formal. "Creo que mucha gente que trabaja en asuntos del extremismo en l√≠nea vio venir esta situaci√≥n", dijo J. M. Berger, autor del libro Extremism (Extremismo) y asociado del grupo de investigaci√≥n VOX-Pol, en referencia a las similitudes entre los movimientos. En retrospectiva, estas semejanzas se vuelven evidentes. La infamia que gan√≥ el Estado Isl√°mico a nivel mundial lo volvi√≥ un modelo natural incluso, o especialmente, para extremistas que ven como sus enemigos a los musulmanes. Una serie de cambios a nivel global -particularmente. el auge de las redes sociales- ha facilitado que cualquier causa terrorista descentralizada busque perpetrar una violencia a mayor escala y con menos sentido. "A nivel estructural, no importa si esos extremistas son yihadistas o nacionalistas blancos", dijo Berger. Ya que se despliega esa violencia se genera un ciclo de retroalimentaci√≥n que radicaliza a m√°s personas y ya que empieza eso llega a conseguir un √≠mpetu terrible: cada ataque promueve la radicalizaci√≥n en l√≠nea y la ideolog√≠a apocal√≠ptica, las que, a su vez, promueven m√°s ataques. Lo aprendido con el Estado Isl√°mico es causa de preocupaci√≥n. Es pr√°cticamente imposible erradicar a un movimiento animado por este tipo de ideas y por redes sociales descentralizadas. Tampoco es f√°cil prevenir ataques cuando la ideolog√≠a de quien los comete hace que cualquier objetivo sea "bueno", cuando se requiere poca capacitaci√≥n y, dado que para guiar a la gente a atacar, a veces no se necesita m√°s que tener un foro de discusi√≥n web. Berger advirti√≥ que los cambios globales que influyeron en permitir el ascenso del Estado Isl√°mico no han hecho m√°s que acelerarse, como la proliferaci√≥n de las redes sociales. "Cuando abres una arena inmensa y nueva para comunicarse, se vuelve un vector de contagio", dijo. Nuevas formas de terrorismo El nihilismo que signa con mayor frecuencia el terrorismo global en esta era empez√≥ a surgir del caldo sectario del Irak ocupado por Estados Unidos. Abu Musab al Zarqawi, un criminal jordano de poca monta, aprovech√≥ el caos de la invasi√≥n estadounidense para masacrar a los ocupantes y a los musulmanes iraqu√≠es por igual; public√≥ y circul√≥ los videos de sus matanzas. El principal grupo islamista hasta ese momento, Al Qaeda, hab√≠a matado a civiles pero con la pretensi√≥n de un reclamo religioso con objetivos claros como hacer que Estados Unidos se retirara del Medio Oriente. Pero Al Zarqawi no parec√≠a tener otra motivaci√≥n que el sadismo, un apetito por volverse famoso y una ideolog√≠a de fin del mundo que apenas lograba dilucidar. Al Qaeda primero critic√≥ las acciones de Al Zarqawi con el temor de que distanciara a los musulmanes de la causa y se volviera una distracci√≥n de las metas hasta entonces concretas del yihadismo. En vez de eso, Al Zarqawi se volvi√≥ tan popular entre los reclutas de la yihad que Al Qaeda termin√≥ por dejarlo librar su lucha con el nombre del grupo. Cuando √©l muri√≥, su movimiento renaci√≥ con el nombre de Estado Isl√°mico. El ascenso de esa agrupaci√≥n desat√≥ un nuevo enfoque hacia el terrorismo, uno que da pistas sobre por qu√© el nacionalismo blanco que comete actos terroristas ahora est√° mostrando creencias y pr√°cticas similares. La mayor√≠a de los terroristas no nacen con el deseo¬†de matar, se les prepara para eso. Otros grupos terroristas hab√≠an hecho esa preparaci√≥n al apelar a las aspiraciones pol√≠ticas u odios arraigados entre los reclutas, pero Al Zarqawi encontr√≥ c√≥mo activar de inicio un deseo para masacrar. Con la invasi√≥n estadounidense de Irak, el mundo qued√≥ bocarriba para muchas personas en Medio Oriente. Al Zarqawi y despu√©s el Estado Isl√°mico, en vez de ofrecer maneras para regresarlo a la normalidad, vendieron una explicaci√≥n: el mundo se acercaba a una batalla apocal√≠ptica entre los musulmanes y los infieles. Con eso el grupo justific√≥ realizar ataques que de otro modo ser√≠an inexplicables, como matar a decenas de otros musulmanes que estaban en un centro comercial, con la postulaci√≥n de que as√≠ se acelerar√≠a la llegada del fin del mundo predicha por las profec√≠as antiguas. Como planear y realizar esos ataques era m√°s sencillo, casi cualquier persona pod√≠a hacerlo y sentirse como un "soldado de la causa". Es decir, se ciment√≥ una ideolog√≠a seg√ļn la cual quien quisiera pod√≠a matar por el movimiento, incluso sin haber sido formalmente parte de este, y que dec√≠a que matar era la ganancia. La violencia adquiri√≥ impulso por s√≠ sola. Algunos acad√©micos sugieren que eso es lo que parece estar sucediendo ahora con los integrantes m√°s extremos del movimiento de nacionalismo blanco que ha surgido a nivel mundial. Una guerra racial a nivel global Esos componentes ideol√≥gicos, pr√°cticas de reclutamiento y pasos para la radicalizaci√≥n que se vieron en el Estado Isl√°mico cuando iba en ascenso se est√°n dando, de manera casi id√©ntica, entre los terroristas del supremacismo blanco. Seg√ļn estos, el mundo se ha descarrilado y se dirige hacia una guerra racial entre las personas blancas y de color. Por ejemplo, una extra√Īa novela francesa de 1973 titulada Le Camp des Saints (El campo de los santos), se ha vuelto casi el libro de profec√≠as para muchos de estos nacionalistas blancos. La novela describe un intento de extranjeros no blancos por dominar a los europeos, que se defienden con una guerra racial genocida. Los "manifiestos" de atacantes terroristas en El Paso o en Christchurch, Nueva Zelanda, han advertido de esta supuesta guerra venidera. Tambi√©n dicen que los ataques fueron pensados para provocar una mayor violencia racial para que la batalla final llegue m√°s pronto. Para la radicalizaci√≥n se requiere de poco m√°s que una comunidad que esboce ideas similares, dijo Maura Conway, acad√©mica experta en terrorismo de la Universidad de la Ciudad de Dubl√≠n. Las reacciones en contra de cambios demogr√°ficos y sociales no son nuevas, pero las redes sociales han permitido que se encuentren las personas blancas que son receptivas a versiones sumamente extremas del rechazo a esos cambios. 