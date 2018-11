Agrandar la foto + Twittear El embajador del Estado Palestino, Mahmoud Elalwani, lee un manifiesto en hoja de papel bond escrita a mano. "Cada 29 de noviembre desde 1967 se recuerda el d√≠a de Solidaridad Internacional con el pueblo palestino para conseguir su autodeterminaci√≥n y reconocer su independencia. Un d√≠a como hoy las Naciones Unidas aprob√≥ la Resoluci√≥n 181 que divide Palestina en dos estados, 54 por ciento de la superficie de la Antigua Palestina para la creaci√≥n del Estado de Israel, 44 por ciento para el Estado Palestino y el restante dos por ciento para Jerusal√©n, ciudad abierta bajo el control de las Naciones Unidas. Israel acept√≥ te√≥ricamente estas condiciones pero nunca las implement√≥ en el terreno. Lamentablemente, hasta el d√≠a de hoy se incumple la Resoluci√≥n 181, a pesar que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha emitido 86 resoluciones sobre Palestina y la Asamblea General otras 705. Ninguna se ha cumplido", explica el diplom√°tico en la primera parte de su alocuci√≥n. Nos reunimos con el embajador en sus oficinas desde donde la vista de La Paz es espectacular. √Čl dice que la ciudad tiene su personalidad. Es la primera vez que un embajador del Estado de Palestina abre sede diplom√°tica en Bolivia. Elalwani, es diplom√°tico hace 36 a√Īos; cordial, sabe que la causa por la que pelea su pueblo se la cuenta al mundo con medias verdades, frases recortadas y m√°s de un centenar de resoluciones incumplidas. Despojados los palestinos de su libertad con millones de conciudadanos expulsados de su territorio. El embajador, cuenta que hay alrededor de siete millones de palestinos por el mundo privados de volver a su "terreno". Despu√©s de haber nacido a la historia con un territorio rico, pr√≥spero pero sobre todo bendecido por Dios; Jeric√≥ hace m√°s de diez mil a√Īos fue su capital hist√≥rica, intereses geopol√≠ticos y militares han convertido este lugar a orillas del mar Muerto en un campo minado ocupado casi en su integridad por fuerzas israel√≠es. Mahmoud Elalwani, lee la segunda parte del manifiesto: "En pleno siglo XXI Palestina es el √ļnico Estado del mundo ocupado en su integridad y su pueblo vive bajo ocupaci√≥n y explotaci√≥n de las fuerzas extranjeras. Hemos visto como estos pa√≠ses han permitido la pol√≠tica expansionista en territorio palestino y no hacen nada para frenar sus actuaciones salvajes contra la poblaci√≥n civil". El embajador Elalwani no esboza sonrisa alguna, hurga insistentemente el collar anti stress entre sus dedos y habla en un espa√Īol comprensible. Cuenta que Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusal√©n Oriental son los √ļnicos espacios territoriales cercenados de la Antigua Palestina donde radican palestinos de origen hacinados en condiciones infrahumanas. "En Cisjordania viven alrededor de dos millones de personas en condiciones extenuantes de acoso, con 156 asentamientos ilegales y 600 controles militares impuestos por el ej√©rcito Israel√≠. Hay otros dos millones de palestinos que sobreviven privados de libertad en la Franja de Gaza. Es una zona cercada en la que viven alrededor de 4.167 personas por kil√≥metro cuadrado. El lugar m√°s condensado en poblaci√≥n del mundo", afirma el embajador. ¬† Las protestas en la Granja de Gaza El diplom√°tico pone cifras: "49 por ciento de la poblaci√≥n est√° desocupada, 70 por ciento en condiciones de pobreza extrema, con el cinco por ciento del servicio de agua y con cinco horas de luz al d√≠a". Igual que el pronunciamiento manuscrito que grita su verdad, el diplom√°tico afirma que a pesar del apoyo a la causa palestina reconocida por 139 naciones, las grandes potencias militares a la cabeza de los Estados Unidos han condenado cualquier salida pac√≠fica. "Israel nunca tuvo territorio; desde la Primera Guerra Mundial hab√≠a que conseguir un lugar donde establecer a los jud√≠os. Cuando los ingleses se retiraron despu√©s de la Segunda Guerra Mundial dejaron sus bases militares que han servido de pretexto para ocupar nuestro territorio". El embajador es un espejo de esa realidad. Naci√≥ en L√≠bano en 1957, su familia tuvo que escapar de Palestina y desde entonces √©l decidi√≥ luchar para denunciar al mundo la injusticia que sufre su pueblo. Siete millones de palestinos viven exiliados por el mundo. Dice que en Bolivia hay una colonia de origen palestino de alrededor 20.000 bolivianos. "Todos se han integrado y han contribuido al desarrollo de Bolivia. Es gente trabajadora y honesta que ha salido adelante", afirma. El Estado Palestino es una estructura s√≥lida. Tiene presidente, ministros, un legislativo y embajadores por el mundo. "Palestina era una sola, unida; hasta que a partir de 1937 comenzaron a llegar migraciones que 10 a√Īos despu√©s en 1947 hab√≠an tomado el 56% de nuestro territorio. En 1948 fuimos despojados del 78% de nuestras tierras y ahora apenas ocupamos el 12%". El embajador afirma que la zona es estrat√©gica para que las potencias asuman control en el Medio Oriente. Siria, Libia, Yemen e Irak han pasado guerras sangrientas y est√°n divididas.¬† El diplom√°tico afirma que el territorio coste√Īo de Palestina es rico en gas, ni que decir de los pa√≠ses √°rabes que conforman la OPEP, sistem√°ticamente destruidos en encarnizados enfrentamientos promovidos por potencias extranjeras. "El Consejo de Seguridad de las NNUU debe ejercer su autoridad y debe respaldar las resoluciones y aplicarlas en el ¬īterreno¬ī tal como en otros pa√≠ses", insiste Alalwani. "Si la Comunidad Internacional sigue mirando indiferente nuestra justa causa, deja en entredicho su actuaci√≥n en reconocer nuestros derechos nacionales. Vamos a seguir trabajando para ser reconocidos como Estado en las Naciones Unidas; hoy somos un miembro observador y vamos a ingresar en todas las Organizaciones Internacionales para ganar esta causa justa y denunciar a Israel y sus aliados ante los tribunales internacionales por la violaci√≥n a los derechos humanos palestinos". "Nuestro presidente ha pedido una Conferencia Internacional de Paz que sea conformada por los Estados Unidos, Rusia, la Uni√≥n Europea y las Naciones Unidas con el prop√≥sito de resolver el Conflicto √Ārabe - Israel√≠, exigir el cumplimiento de la Resoluci√≥n 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que se√Īala la retirada del ej√©rcito y los colonos israel√≠es de los territorios ocupados en 1967 y crear el Estado Palestino en esos territorios con su capital Jerusal√©n Oriental. Vamos a seguir la resistencia civil pac√≠fica contra la ocupaci√≥n hasta conseguir la liberaci√≥n de nuestro pueblo", enfatiza en la parte final de su manifiesto. ¬† ¬ŅQu√© peso tiene Israel para incumplir resoluciones adoptadas en el seno de las Naciones Unidas? No creo que sea el peso sino qu√© representa Israel para que estas decisiones no valgan nada; primero representa una base militar para el imperio de turno principalmente para Estados Unidos. Israel es el principal productor de los intereses norteamericanos en el Oriente Medio, usa el derecho de veto y no deja avanzar ninguna resoluci√≥n del Consejo de Seguridad contra Israel. Recientemente viol√≥ el Derecho Internacional trasladando su embajada de Tel Aviv a Jerusal√©n. Bloquea directamente cualquier ayuda pol√≠tica y econom√≠a al pueblo palestino. ¬† ¬ŅPor qu√© Palestina se encuentra en el centro de esta tormenta? Todo comenz√≥ como un conflicto colonial y cuando a principios de siglo los aliados y Gran Breta√Īa, Francia entraron en la Primera Guerra Mundial para destruir el Imperio Otomano dejaron la zona bajo su mandato para proteger sus inter√©s en India y As√≠a; necesitaban una poblaci√≥n ajena para crear un Estado en Palestina y facilitaron despu√©s de la guerra una migraci√≥n de mucha poblaci√≥n europea de origen jud√≠o; pero como la poblaci√≥n migratoria era escasa trajeron mucha fuerza militar y sembraron en Palestina una base militar facilitando sus planes. Es lo que pasa con Gran Breta√Īa que al abandonar nuestro territorio dej√≥ una fuerte presencia militar en manos de milicias israel√≠es y es as√≠ como se divide el pa√≠s. ¬† ¬ŅC√≥mo est√° dividido el territorio palestino? Hoy en d√≠a despu√©s de la ocupaci√≥n israel√≠ en 1967, nuestro territorio ha sido ocupado completamente. Hay una poblaci√≥n palestina viviendo bajo ocupaci√≥n y otra refugiada en los pa√≠ses lim√≠trofes. Pero ellos (nota de redacci√≥n: se refiere a las potencias aliadas a EEUU) saben que es dif√≠cil liquidar por completo al pueblo palestino; ante esta realidad la Comunidad Internacional ha emitido varias resoluciones para la creaci√≥n de nuestro estado en Cisjordania, Gaza y en Jerusal√©n Oriental. Aceptamos que Israel se quede con el 78% de territorio a cambio de que reconozca nuestro Estado en el restante 22 por ciento. Lamentablemente, desde la conferencia de paz de Madrid en 1991 no se avanza en el proceso de paz. Hemos denunciado a Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que respete los acuerdos y el derecho Internacional, pero la derecha israel√≠ se resiste a cumplir las resoluciones. Desde que Isaac Rabin fue asesinado en 1995 (nota de redacci√≥n: primer ministro israel√≠ contempor√°neo de Yasser Arafat, promotor del proceso de paz a cambio de territorios) tambi√©n han asesinado el proceso de paz. Antes de acabar de leer el papel que se lleva de rato en rato a la mano, agradece al presidente Morales por haber denunciado en la √ļltima reuni√≥n del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la pol√≠tica expansionista de los Estados Unidos en Palestina. "Sabemos que eso tiene un precio, nuestro reconocimiento a su Gobierno y a los jóvenes palestinos que se enfrentan al poderío militar israelí portando pancartas de Evo como símbolo de resistencia".