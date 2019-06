Fotografia: Jim Lo Scalzo-Pool/Getty Images Agrandar la foto + Twittear Un mes antes de unas elecciones, se filtra una conversaci√≥n antigua de una de las candidatas a la presidencia de Estados Unidos. En la cinta describe sus m√©todos de seducci√≥n: "Agarra a los tipos por el pene", se le escucha decir satisfecha. "Cuando eres una estrella, te dejan hacer de todo". Si esa hubiese sido una situaci√≥n real, la campa√Īa de la aspirante en cuesti√≥n hubiese acabado, asegura la historiadora Joan Scott. Pionera en analizar la historia desde el punto de vista del g√©nero, Scott dice que a una mujer no se le perdonar√≠an declaraciones de esta √≠ndole y que, sin embargo, en boca de los hombres se vuelven en apenas pol√©micas pasajeras. Los comentarios originales de la cinta, los que nosotros te presentamos modificados, correspond√≠an en realidad al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Ag√°rralas por la vulva", dijo en el video divulgado en octubre de 2016. Pero el material no impidi√≥ su victoria apenas un mes despu√©s. De acuerdo con la historiadora, quien tambi√©n es profesora del Instituto de Estudios Avanzados (IAS, por sus siglas en ingl√©s), ubicado en Princeton, Estados Unidos, y autora de libros sobre desigualdad de g√©nero y pol√≠tica, las mujeres son sometidas a un escrutinio mucho m√°s minucioso -y duro- en el juego electoral.Para participar en √©l, explica, necesitan alcanzar un equilibrio dif√≠cil entre fuerza y ??feminidad: no deben parecer muy agresivas y, por lo tanto, masculinas, ni muy sensibles y, por tanto, fr√°giles. Este es un extracto de los principales asuntos sobre los que la historiadora convers√≥ con la periodista Ingrid Fagundez de BBC News Brasil. En un texto reciente, usted habl√≥ sobre el "magnetismo animal" del presidente estadounidense Donald Trump y enumer√≥ las razones por las que la candidata dem√≥crata Hillary Clinton no fue vencedora, entre ellas el hecho de ser mujer. Esto limita "las posibilidades de que resultase atractiva [para el electorado]", dijo. ¬ŅPor qu√© una candidata no tendr√≠a tanto "magnetismo"como Trump o como Jair Bolsonaro en Brasil? Hay un estereotipo de g√©nero en el cual los hombres son los l√≠deres, los gobernantes y las figuras poderosas; y las mujeres son las destinatarias pasivas de la protecci√≥n, el amor o de lo que sea (de los hombres). Es una respuesta psicol√≥gica profundamente enraizada en temas como el liderazgo, que siempre fue definido como (una caracter√≠stica) masculina. Y a pesar de que haya mujeres l√≠deres como Angela Merkel (canciller de Alemania), Margaret Thatcher (primera ministra de Reino Unido entre 1979 y 1990) e Indira Gandhi (primera ministra de India entre 1966 y 1977), la habilidad de ejercer un papel extraordinario se entiende a√ļn como un rasgo masculino, particularmente como una masculinidad excepcional, m√°s fuerte y poderosa. (...) En tiempos de crisis y agitaci√≥n en una sociedad, la gente recurre a figuras de poder y con una masculinidad extraordinaria en busca de la salvaci√≥n. El problema ah√≠ es que, si una mujer intenta ejercer ese poder, se ve como una anormalidad, como que no es femenina sino masculina, y que eso puede resultar peligrosos. Porque otras cosas que esos tipos hacen es apelar a las nociones tradicionales de masculinidad y feminidad. Entonces, Bolsonaro habla de que las mujeres deben de tomar cuenta de la casa; en Turqu√≠a, (el presidente Recep Tayyip) Erdogan dice que el papel de la mujer es tener hijos para as√≠ salvar nuestro futuro; Trump piensa que las mujeres son objetos de satisfacci√≥n sexual. Lo que resulta anormal es que nos presenten como mujeres poderosas. ¬ŅY c√≥mo se puede huir de eso? Es interesante ver c√≥mo, por ejemplo, ahora en Estados Unidos Nancy Pelosi (congresista dem√≥crata y presidenta de la C√°mara de Representantes de EE.UU.) est√° rechazando que Trump la coloque en esa posici√≥n. Mucha gente dir√° que la odia, porque quiere retratarla como algo anormal. Como con aquel video que divulgaron en el que aparec√≠a ella hablando a c√°mara lenta y para que pareciese que estaba borracha. Ese es un intento de se√Īalar que hay algo que est√° mal, que ella no puede ser tan poderosa como parece o que es capaz de resistir las acciones de Trump. Nancy dice lo que piensa: "√Čl (el presidente) necesita que se le detenga". Todas esas cosas son verdad, pero el hecho de que ella hable de eso y sea considerada una figura pol√≠tica poderosa est√° molestando a Trump, le est√° volviendo loco. Lo interesante es que usa vestidos y siempre se muestra como mujer. Es madre y abuela, y lo dice millones de veces. As√≠ que se ratifica en su "feminidad normal", aunque tenga un poder extraordinario. Los seguidores de Trump est√°n buscando aquella figura paternal que se haga cargo de todo. Y la pregunta es: ¬Ņhay una mujer que pueda hacer eso? No s√© qu√© se necesitar√≠a o c√≥mo funcionar√≠a. Pensando en lo que escribi√≥ sobre Hillary Clinton, ¬Ņuna potencial l√≠der deber√≠a asumir una posici√≥n menos femenina para que las personas la viesen m√°s fuerte? S√≠, y ese es el problema. C√≥mo hacer que eso funcione sin que tengan que tacharte de anormal. Uno no se imagina a Hillary Clinton diciendo el mismo tipo de locuras que dice Trump, insultando a la gente. Se la considerar√≠a una hist√©rica. Tiene que tener una postura diferente y eso es lo que Nancy Pelosi est√° descubriendo. Ella no compite contra Trump para ser presidenta, est√° en una posici√≥n diferente, preside la C√°mara de Representantes. Trump est√° intentando hacerle parecer una loca, pero no lo consigue porque ella se mantiene en su posici√≥n y no es ambivalente. Hillary Clinton siempre fue ambivalente en la manera en la que se presentaba a s√≠ misma. Se habla mucho de las ascensi√≥n de figuras como Trump, Bolsonaro y Narendra Modi, el primer ministro de la India, en momentos de crisis. ¬ŅC√≥mo explica el fortalecimiento de hombres con un perfil tan parecido? Siendo tal vez muy simplista, se puede decir que se debe a una crisis en el capitalismo neoliberal. Los ricos son cada vez m√°s ricos, los pobres m√°s pobres y las separaciones y las divisiones en el mundo est√°n aumentando de forma dram√°tica. Hay oleadas de inmigrantes que llegan a pa√≠ses europeos de las √°reas de guerra en Oriente Medio y √Āfrica, y a Estados Unidos, llegan de los pa√≠ses pobres de Am√©rica Latina. Uno acaba desilusionado con que las personas pueden tener otro tipo de expectativas para su vida. (...) Hay algo en la vulgaridad y brutalidad de esos personajes que los hace atractivos. La gente piensa "ah, ellos s√≠ saben mandar en el mundo; ellos s√≠ van a acabar con el crimen y la corrupci√≥n". Incluso en el caso de Duterte (Rodrigo, presidente) de Filipinas, que est√° matando a todo el mundo. Tambi√©n se apela al discurso nacionalista, diciendo que son otros los responsables de nuestros problemas, ya sean inmigrantes o minor√≠as √©tnicas. Trump es la promesa del retorno de la supremac√≠a blanca desafiada por una poblaci√≥n creciente de no blancos en Estados Unidos. Matteo Salvini (el secretario del partido de derecha Liga Norte), en Italia, Nigel Farage, el tipo del Brexit en Londres, son todos lo mismo. Todos ellos ven a los inmigrantes o a las minor√≠as como un problema que debe ser atajado, desviando el foco de los fallos de las fuerzas capitalistas, de empresarios como ellos, para centrarlo todo en "los otros", que necesitan ser expulsados del pa√≠s. (Ellos dicen): "si conseguimos purificar la naci√≥n, estaremos mejor". En el art√≠culo mencionado anteriormente, usted cuestiona c√≥mo la democracia puede lidiar con el llamado de figuras autoritarias, hombres en su mayor√≠a. Le hago la misma pregunta: ¬Ņc√≥mo la democracia puede hacer frente a esta tendencia? Hay alternativas, que adem√°s ya han funcionado en el pasado. En Europa, despu√©s de la Segunda Guerra Mundial, hubo un llamamiento a la democracia social, al bien com√ļn. Existi√≥ una noci√≥n de necesidades e intereses colectivos. Tuvimos (al presidente) Franklin D. Roosevelt en Estados Unidos y el New Deal (una serie de programas implementados entre 1933 y 1937 en Estados Unidos para recuperar y reformar la econom√≠a estadounidense), que eran la alternativa al fascismo de Europa. Tambi√©n estuvo Martin Luther King, quien fue s√≠mbolo de una veneraci√≥n enorme, de amor y de respeto. Existieron personajes que se convirtieron en la representaci√≥n de toda una comunidad. Ellos tambi√©n eran poderos√≠simos y, muchos de ellos tambi√©n ten√≠an un papel paternalista, pero era un tipo de figura diferente. Piense en C√°rdenas en M√©xico (L√°zaro C√°rdenas del R√≠o, uno de los presidentes m√°s populares del pa√≠s (1934-1940) y responsable de la nacionalizaci√≥n del petr√≥leo local) o en Bol√≠var (Sim√≥n Bol√≠var, l√≠der pol√≠tico venezolano y uno de los pioneros en la lucha contra la colonizaci√≥n de la regi√≥n en el siglo XIX) en Am√©rica Latina. Hay momentos en que los que se dan l√≠deres fuertes que son muy admirados, pero no los amamos porque sean m√°s poderosos que nosotros, sino porque representan algo com√ļn a todos. Hist√≥ricamente hay muchos ejemplos de eso. Entonces ¬Ņlo que necesitamos es un tipo de padre diferente? (Risas) S√≠. Creo que es eso... Gandhi. Mire aquellos que consiguieron personificar un esp√≠ritu com√ļn y nacional, pero de una manera muy diferente a la de los actuales l√≠deres de derecha. (...) Otro [personaje] del que a m√≠ me gustar√≠a saber m√°s es Angela Merkel, porque durante mucho tiempo tuvo mucho √©xito. Tengo la certeza de que hab√≠a gente que sacaba sus trapos sucios o que la atacaba diciendo que era una mujer anormal, pero consigui√≥ ser fuerte y cautelosa de una forma distinta a Margaret Thatcher, que era casi tan masculina como los hombres de su √©poca. Ella y Ronald Reagan (presidente de EE.UU. entre 1981 y 1989, y coet√°neo con Thatcher] eran del mismo tipo. Se consigui√©ramos pensar en c√≥mo un l√≠der puede personificar un aspecto com√ļn de una sociedad, ser√≠a posible pensar en mujeres que desarrollen ese papel. Esa es mi pr√≥xima pregunta. En un escenario de crisis econ√≥mica y pol√≠tica, pero tambi√©n de transformaci√≥n de las funciones del hombre y la mujer, ¬Ņpodr√≠a una mujer asumir ese liderazgo alternativo? En momentos de crisis, las gente mira m√°s hacia la vieja manera de hacer las cosas, se fijan en aquello que siempre creyeron, y en lo que fueron educados porque les resulta m√°s seguro que los desaf√≠os que representa el matrimonio gay u otras formas alternativas de sexualidad. El mundo ahora parece estar dividido entre las personas que piensan de forma vanguardista y aquellos que prefieren anclarse en ideas antiguas. Los autoritarios apelan a las costumbres antiguas e intentan imponerlas a todos nosotros. Otra pregunta para la que no tengo respuesta es: ¬Ņqu√© pueden aportar las nuevas formas de pensar en materia de g√©nero para ofrecer soluciones a estas crisis? Porque estamos hablando de una pol√≠tica que ha migrado a la derecha, pero hay una poblaci√≥n sustancial, la mitad del mundo probablemente, y m√°s de la mitad de Estados Unidos, que no cree en esas ideas. Hay una parte de la poblaci√≥n que no eligi√≥ a Trump y har√≠a cualquier cosa para encontrar una alternativa. Y la pregunta es: ¬Ņpor qu√© no estamos recibiendo otra pol√≠tica desde ese lado? ¬ŅQu√© pas√≥ con la izquierda? ¬ŅC√≥mo perdi√≥ su conexi√≥n con la forma en la que el mundo estaba cambiando? ¬ŅPor qu√© los momentos de crisis despiertan esa necesidad de figuras paternas? ¬ŅO es que en realidad siempre las necesitamos? No, creo que es especialmente en momentos de crisis. Cuando hay incertidumbre, nadie sabe lo que va a suceder y todas las formas de vida organizada en las que creemos se caen a pedazos. La crisis trae la necesidad de esa figura. ¬ŅNecesita la izquierda entender esa necesidad de un padre para pensar en estrategias futuras? Creo que s√≠. Es dif√≠cil predecir qui√©n podr√° ser la persona, quiz√°s hombre o quiz√°s mujer, que llene esa necesidad. Pero creo que los momentos de crisis son los que causan ese deseo de personajes poderosos que cuiden de nosotros y nos gu√≠en fuera del desierto. ¬ŅUna mujer ser√≠a capaz de representar esa figura? ¬ŅEn caso de que encontrase una forma de ser fuerte y femenina, como ha hecho Nancy Pelosi, podr√≠a el electorado aceptarla o ser√≠a rechazada autom√°ticamente? Eso tiene dos partes: una es que la mujer debe descubrir c√≥mo quiere mostrarse a s√≠ misma y la otra es saber c√≥mo resistir a los ataques. Y ambas cosas deben ir juntas. Cuando la candidata socialista S√©gol√®ne Royal se present√≥ como candidata a la presidencia de Francia (en 2007), no fue capaz de unirlas. Siempre usaba ropas caras y cada vez que la atacaban, intentaba negarlo. "No, yo soy una mujer normal", dec√≠a, en lugar de ignorarlos. Con esto quiere decir que las dos partes son importantes: primero, es necesario que una mujer tenga las cualidades y el carisma para ser aceptada por el electorado, y, segundo, que sepa combatir los inevitables ataques, los cuales intentar√°n retratarla como "anormal". Unos la describir√°n como muy femenina, bajo la creencia de que las mujeres no pueden ser l√≠deres, y otros como muy masculina y, luego, habr√° incluso quien la tilde de estar desconectada con lo que realmente significa ser americano o brasile√Īo. Esos dos elementos son los que una mujer necesita negociar. Es una pregunta abierta. Puede que haya alguien por ah√≠ ya. Como historiadora, odio decir que depende enteramente de una persona en concreto, de un individuo, pero puede ser el caso. Si aparece alguien que combine ciertas cosas, puede que funcione. Pero entonces todo parece injusto, ¬Ņno? Porque la respuesta equivocada de una mujer puede acabar con su candidatura, mientras que los fallos pol√©micos de los hombres no provocan que se retiren de la contienda. ¬ŅSe lo imagina? Hasta si un (candidato) negro lo hiciera (ser√≠a complicado que permaneciese en la lucha). Si agarraran a Obama pagando a una actriz porno para que no dijese nada de que estuvo con √©l, estar√≠a fuera de la campa√Īa en un minuto. (Trump fue acusado de ello). Es s√≥lo ese tipo (Trump) quien consigue pasar inc√≥lume. Recuerde cuando en la campa√Īa Hillary Clinton intent√≥ parecer confiada y comenz√≥ a beber whisky. Todos dec√≠an: "Miren qu√© dura es". Pero lo que sucedi√≥ es que todos hablaban de lo masculina que era. Despu√©s Clinton llor√≥ y aquello la sepult√≥. 