Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear En menos de medio siglo pasaron de enemigos en guerra a "mejores amigos". En marzo de 1969, las tropas chinas y los ej√©rcitos de la antigua Uni√≥n Sovi√©tica se enfrascaron en una cruenta batalla fronteriza que dur√≥ meses y marc√≥ por m√°s de dos d√©cadas las relaciones entre los dos pa√≠ses. M√°s de 50 a√Īos despu√©s, poco parece quedar de las viejas tensiones y reparos que dejaron los conflictos entre Mao Zedong y el "revisionismo comunista" de la URSS. Ahora, los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de China, Xi Jinping, aseguran que los v√≠nculos entre Pek√≠n y Mosc√ļ est√°n en sus "mejores momentos" y que "han soportado las pruebas del tiempo y las tribulaciones". Ambos mandatarios, de hecho, se reunieron la semana pasada en una cumbre en San Petersburgo, firmaron una treintena de acuerdos y prometieron reforzar la cooperaci√≥n entre las dos naciones. "En los √ļltimos seis a√Īos, nos hemos reunido casi 30 veces. Rusia es el pa√≠s que m√°s veces he visitado, y el presidente Putin es mi mejor amigo y colega", asegur√≥ Xi en una conferencia de prensa la pasada semana. "Hemos logrado llevar nuestra relaci√≥n al nivel m√°s alto de nuestra historia", a√Īadi√≥ Xi, quien visit√≥ junto a Putin un par de osos que su pa√≠s prest√≥ a Rusia como parte de su tradicional "diplomacia del panda" (los animales como s√≠mbolo de la voluntad de di√°logo pol√≠tico). Putin, por su parte, asegur√≥ que los lazos entre Rusia y China se mantienen a "un nivel sin precedentes" y que seguir√°n "mejor√°ndose". "Estamos listos para ir de la mano con ustedes", afirm√≥ el mandatario, que destac√≥ la visi√≥n com√ļn entre los dos pa√≠ses sobre las tensiones en la pen√≠nsula de Corea, sobre la crisis en Venezuela y el conflicto en Siria. La nueva cercan√≠a entre Mosc√ļ y Pek√≠n es visto por muchos como una respuesta de las dos potencias contra un enemigo com√ļn: Estados Unidos. Desde 2014 Washington mantiene al Kremlin aislado de Occidente, como represalia por la anexi√≥n de Crimea y en los √ļltimos dos a√Īos, las sanciones crecieron, luego de que el Congreso de EE.UU. propusiera nuevas medidas contra Rusia por su injerencia en las elecciones de 2016. Ahora, otra ficha de la pol√≠tica internacional hizo que el Kremlin mire nuevamente hacia el oriente: la guerra comercial que declar√≥ el presidente Donald Trump a China. Tras m√°s de un a√Īo de tensiones comerciales, en mayo pasado, Trump impuso nuevos aranceles por m√°s US$200.000 millones a productos chinos. Pek√≠n respondi√≥ con nuevos impuestos para las importaciones provenientes de EE.UU. por unos US$60.000 millones a partir del 1 de junio. Y sin una soluci√≥n aparente a corto plazo para la guerra comercial, Pek√≠n tambi√©n parece haber constatado que el enemigo de su enemigo, puede ser su mejor aliado. El enemigo de mi enemigo es mi amigo Aunque por m√°s de un a√Īo China mantuvo en bajo perfil su guerra comercial con Estados Unidos, desde hace m√°s de un mes lanz√≥ su maquinaria de propaganda contra Washington. "Toda China y su pueblo est√°n siendo amenazados. Para nosotros, esto es una verdadera 'guerra del pueblo'", afirmaba a mediados de mayo un editorial publicado por la agencia Xinhua y el Diario del Pueblo, portavoz del Partido Comunista. Mientras, a finales del mes pasado, el gobierno chino acus√≥ a Estados Unidos de "terrorismo econ√≥mico". Putin, por su parte, acus√≥ esta semana a Washington de padecer de un "ego√≠smo econ√≥mico desenfrenado" y critic√≥ los "esfuerzos" de la Casa Blanca para frenar un gasoducto ruso a Europa y la "campa√Īa" contra Huawei, el mayor fabricante mundial de equipos de telecomunicaciones que enfrenta severas sanciones en EE.UU. Como respuesta, ofreci√≥ a la compa√Ī√≠a china construir la red 5G de Rusia. "Este a√Īo se cumple el 70 aniversario del establecimiento de las relaciones entre Rusia y Mosc√ļ. Es entonces un a√Īo para nuevos tratados y acuerdos, pero l√≥gicamente pasa algo m√°s", asegura el al programa PRI The World el colaborador de la BBC en Mosc√ļ Charles Maynes. "Los dos pa√≠ses han sido forzados a este rol por Estados Unidos, ahora tienen que unir fuerzas ante las sanciones que los dos enfrentan", asegura. Pero la nueva alianza entre Rusia y China es un camino que muchos ve√≠an venir desde hace tiempo. "Mejores amigos" En los √ļltimos a√Īos, China se ha convertido en el principal socio comercial de Rusia. En 2018, el volumen de negocios entre ambos pa√≠ses ascendi√≥ a los US$107.000 millones, un 27,1% mayor respecto al a√Īo anterior, seg√ļn datos del Ministerio de Desarrollo Econ√≥mico de Rusia. Y, de acuerdo con las previsiones, las cifras podr√≠an duplicarse en un futuro cercano. Bajo la iniciativa de la Ruta de la Seda, que busca ampliar el comercio chino por todo el mundo, Pek√≠n invirti√≥ US$373 millones en la construcci√≥n de su parte de un puente sobre el r√≠o Amur para unir la provincia de Heilongjiang y la ciudad rusa de Blagoveshchensk. Seg√ļn los expertos, esto podr√≠a facilitar a√ļn m√°s el transporte de productos agr√≠colas. Desde hace a√Īos, ambos pa√≠ses han incrementado tambi√©n su cooperaci√≥n en el sector de la energ√≠a y promovido la estabilidad del rublo y el yuan, como un intento de reducir la dependencia del d√≥lar estadounidense y otras monedas occidentales. En respuesta a la escalada de la guerra comercial, Pek√≠n redujo significativamente sus importaciones de gas natural licuado de Estados Unidos en los √ļltimos meses, pero seg√ļn pron√≥sticos, la ausencia podr√≠a compensarse cuando comience a operar un oleoducto que conectar√° Siberia con China. Seg√ļn datos del Observatorio de la Complejidad Econ√≥mica, en los √ļltimos a√Īos Rusia ha incrementado sus exportaciones de petr√≥leo crudo, carb√≥n, fertilizantes y pescado congelado a China, aunque en el camino contrario es donde aparecen los problemas. Dudas sobre el plan Y es que las cifras de comercio entre los dos pa√≠ses muestran una balanza desigual: las importaciones de productos chinos que hizo Mosc√ļ de 2017 solo representan el 1,8% de las exportaciones de Pek√≠n, en comparaci√≥n con el 20% de las mercanc√≠as que fueron el mismo a√Īo hacia Estados Unidos. De hecho, Rusia ocupa el d√©cimo lugar en exportaciones chinas y no se ubica ni siquiera entre los diez primeros en importaciones o comercio total. Este hecho, unido a las limitaciones de la econom√≠a rusa, hace dudar a muchos expertos que, m√°s all√° de las promesas diplom√°ticas de la pasada semana, Xi pueda encontrar un alivio en Rusia para las sanciones de Estados Unidos. Las relaciones entre los dos pa√≠ses en fechas 1961: China denuncia formalmente la versi√≥n sovi√©tica del comunismo. 1969: Guerra fronteriza entre las dos naciones. 1976: Las tensiones comienzan a disminuir tras la muerte de Mao Zedong. 1992: El presidente ruso, Boris Yeltsin, visita China. 1998: Comunicado conjunto prometiendo construir una "asociaci√≥n igualitaria y confiable". 2001: Firman un tratado que establece una estrategia de 20 a√Īos para trabajar juntos. 2009: Firman m√°s de 40 contratos por un valor aproximado de US$3.000 millones. 2010: finalizaci√≥n del primer gasoducto construido entre China y Rusia. 2014-2019: Consolidaci√≥n de las relaciones bajo los mandatos de Xi y Putin. Un dolor de cabeza Pero m√°s all√° de lo econ√≥mico, la mayor√≠a de los expertos coinciden en que una consolidaci√≥n de la alianza entre las dos potencias puede convertirse en un dolor de cabeza estrat√©gico para Estados Unidos por otras razones. Seg√ļn la agencia estatal rusa, TASS, durante la visita de Xi a Rusia, ambos mandatarios firmaron alrededor de 30 acuerdos que fueron desde comercio y energ√≠a hasta "el fortalecimiento de la estabilidad estrat√©gica, que incluye temas internacionales de inter√©s mutuo, as√≠ como temas de estabilidad estrat√©gica global". Y de hecho, el pasado viernes, un suceso ins√≥lito fue interpretado como una potencial se√Īal detr√°s de esos acuerdos: un crucero de misiles guiados de Estados Unidos y un destructor ruso estuvieron a punto de colisionar en aguas del Pac√≠fico oriental. Cada pa√≠s ofreci√≥ una versi√≥n diferente sobre lo sucedido y sobre la responsabilidad en el incidente, pero las dos coincidieron en un punto: tuvo lugar en el disputado Mar de China Meridional, una regi√≥n de m√°s de 3 millones de kil√≥metros cuadrados que Pek√≠n considera su territorio soberano. Y si bien los incidentes navales y a√©reos entre los ej√©rcitos de Washington y Mosc√ļ son frecuentes, no suelen serlo en una zona donde tradicionalmente las tensiones suelen ser con China. De ah√≠ que el incidente, ocurrido solo dos d√≠as despu√©s del primer encuentro entre Xi y Putin fueravisto no solo como un mensaje pol√≠tico del Kremlin hacia su aliado, sino tambi√©n como una se√Īal para Washington. "Claramente, esto env√≠a un fuerte mensaje al presidente Xi, desde la perspectiva de Putin, de que estamos en su equipo" coment√≥ a CNN John Kirby, un militar retirado de la Armada de EE.UU. Y es que una posible alianza militar de China con Rusia ha sido por a√Īos una pesadilla en potencia para Estados Unidos. Poco antes de morir en 2017, Zbigniew Brzezinski, quien fuera consejero de Seguridad Nacional del del presidente Jimmy Carter había alertado que el "escenario más peligroso" no eran sus múltiples guerras, sino "una gran coalición de China y Rusia, unidas no por ideología sino por agravios complementarios".