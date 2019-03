Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear El economista Jeffrey Sachs lanza una pregunta a cualquier gobierno de Am√©rica Latina que siga el liderazgo de Estados Unidos en la crisis de Venezuela: "¬ŅEst√°s bromeando?". Este renombrado experto en desarrollo sostenible de la Universidad de Columbia y de Naciones Unidas critica a Washington por su historial de cambios de gobiernos en el mundo y su presi√≥n actual contra el presidente venezolano Nicol√°s Maduro. "Creo que la posibilidad de que EE.UU. se salga con la suya en t√©rminos de cambio de r√©gimen (en Venezuela) es relativamente baja. Y si lograse un cambio de r√©gimen, podr√≠a provocar una violencia masiva por a√Īos", advierte Sachs en una entrevista exclusiva con BBC Mundo. A su juicio, las sanciones econ√≥micas aplicadas por el gobierno de Donald Trump al de Maduro, adem√°s de tener dudosa legalidad internacional, es probable que causen un "sufrimiento enorme" de los venezolanos antes que un cambio en el poder. Sachs considera inviable una soluci√≥n donde "el ganador se lleva todo" en Venezuela, por lo que propone un pacto entre el gobierno y la oposici√≥n liderada por Juan Guaid√≥, a quien EE.UU. y medio centenar de pa√≠ses reconocen como presidente interino. Ese compromiso, explica el estadounidense que ha sido se√Īalado uno de los economistas m√°s influyentes del mundo, requiere que Maduro ceda parte de la autoridad a la oposici√≥n y que √©sta acepte compartir el poder con el gobierno actual hasta que haya elecciones supervisadas internacionalmente en 2020. Lo que sigue es una s√≠ntesis del di√°logo telef√≥nico con Sachs, coautor junto al economista venezolano Francisco Rodr√≠guez de un reciente art√≠culo en el portal de opini√≥n Project Syndicate sobre "C√≥mo evitar una guerra en Venezuela". ¬ŅObserva un riesgo real de guerra en Venezuela? Ya existe una crisis de enorme proporci√≥n en Venezuela y hay l√≠deres de la oposici√≥n como Guaid√≥ que piden una opci√≥n militar, los funcionarios de EE.UU. dicen que "todas las opciones est√°n sobre la mesa". Tambi√©n tenemos una situaci√≥n donde la gente tiene hambre, donde las sanciones de EE.UU. crean cada vez m√°s estr√©s y constre√Īimiento humano, y la idea expl√≠cita de la pol√≠tica de los EE.UU. es provocar alg√ļn tipo de rebeli√≥n por parte del Ej√©rcito. La rebeli√≥n de algunos miembros del Ej√©rcito no ha ocurrido hasta la fecha, pero si sucediera podr√≠a llevar f√°cilmente a una guerra civil, no al cambio de r√©gimen que EE.UU. est√° defendiendo. Entonces, en general, la situaci√≥n me parece extremadamente peligrosa e inestable. La guerra es definitivamente una de las posibilidades, ya sea una guerra civil, un descenso a la violencia o incluso una acci√≥n militar estadounidense, encubierta o abierta. Todas estas opciones son muy malas en comparaci√≥n con un resultado negociado. ¬ŅC√≥mo ve en particular la estrategia del gobierno de Trump hacia Venezuela? La administraci√≥n de Trump quiere un cambio de r√©gimen. Es un tipo inusual de pol√≠tica exterior en el que solo ingresan unos pocos pa√≠ses del mundo. Para EE.UU. es una pr√°ctica est√°ndar, cuando ve a un gobierno que considera hostil, tratar de reemplazar a ese gobierno. En los √ļltimos a√Īos lo ha intentado en Siria, en Irak con Saddam Hussein, en Libia, en Afganist√°n... Mi punto es que esas acciones han tenido consecuencias devastadoras, dif√≠cilmente han sido el tipo de acciones benefactoras que a Estados Unidos le gusta reivindicar. Han sido acciones realmente destructivas y peligrosas. Y esto es lo que m√°s temo en el contexto venezolano. Uno de los elementos m√°s importantes de la pol√≠tica de EE.UU. hacia Venezuela en este momento son las sanciones econ√≥micas, particularmente en el sector petrolero. ¬ŅFinalmente provocar√°n la ca√≠da del presidente Maduro? El objetivo de estas sanciones es expl√≠citamente derribar a Maduro, pero el efecto m√°s probable es crear un dolor masivo entre los venezolanos. Creo que la posibilidad de que EE.UU. se salga con la suya en t√©rminos de cambio de r√©gimen es relativamente baja. Y si lograse un cambio de r√©gimen, podr√≠a provocar una violencia masiva por a√Īos. Por cierto, es correcto decir que la crisis econ√≥mica en Venezuela, que es extraordinariamente grave hasta el punto de que la tasa de inflaci√≥n es de millones por ciento, es en gran medida resultado de la mala gesti√≥n de Venezuela. Pero sin dudas las sanciones estadounidenses han exacerbado deliberadamente esta crisis, y no solo las recientes. ¬ŅC√≥mo se comparan estas sanciones con las que EE.UU. ha aplicado a otros pa√≠ses del mundo? Son muy fuertes. Este es un pa√≠s que b√°sicamente depende de sus ingresos del petr√≥leo para comer. El intento de tomar esencialmente las ganancias de la compa√Ī√≠a petrolera y ponerlas en manos de la oposici√≥n, bloqueando el uso de los ingresos del petr√≥leo para las importaciones de alimentos, es una pol√≠tica muy draconiana. Tiene que estar entre los reg√≠menes de sanciones m√°s duros que hemos visto en el mundo. Dudo que estas medidas sean realmente legales desde el punto de vista del derecho internacional. Quienes defienden las sanciones en Washington argumentan que son una manera pac√≠fica de presionar por un cambio de r√©gimen y se√Īalan que la enorme crisis econ√≥mica en Venezuela comenz√≥ mucho antes de estas sanciones, debido a las pol√≠ticas socialistas del gobierno de Maduro... Creo es que es ilegal internacionalmente que un pa√≠s intente derrocar al gobierno de otro, que es ilegal confiscar las reservas de divisas de otro pa√≠s. No creo que se pueda encontrar legitimaci√≥n para las acciones de EE.UU. La consecuencia m√°s probable es un sufrimiento enorme, pero no con un cambio de r√©gimen. Hemos visto muchos casos donde el sufrimiento es muy alto pero el r√©gimen no cae. (El gobierno comunista cubano de los hermanos) Castro fue uno de esos casos. Es una pol√≠tica muy irresponsable, porque hay mejores maneras de que Venezuela salga de este desastre. La m√°s importante es la estabilizaci√≥n econ√≥mica seguida de elecciones nacionales justas y libres. Y eso es a lo que debe llamar todo el mundo. ¬ŅQu√© camino propone exactamente para evitar un conflicto violento? La √ļnica manera de evitar el conflicto es que las partes pol√≠ticas rivales se pongan de acuerdo sobre un camino hacia nuevas elecciones. Y, mientras tanto, acuerden un gobierno interino en gran parte tecnocr√°tico, que trabajar√≠a con el Fondo Monetario Internacional y otros para acabar con la hiperinflaci√≥n. Veo la necesidad de un a√Īo o m√°s para organizar nuevas elecciones en un ambiente de paz en lugar de caos. No creo que deba haber un cambio de r√©gimen durante ese per√≠odo. El problema es que eso requiere un compromiso de ambas partes. Requiere que Maduro ceda autoridad a la oposici√≥n y que la oposici√≥n acepte la proposici√≥n de que Maduro y partes del gobierno actual compartir√°n el poder hasta las elecciones nacionales del pr√≥ximo a√Īo. Es muy dif√≠cil lograr un compromiso as√≠ cuando una o ambas partes creen que la victoria total est√° al alcance. Claramente, Guaid√≥ cree que EE.UU. va a derrocar al gobierno de Maduro sin necesidad de alg√ļn compromiso. Este es el gran error en una crisis como esta, creer que si tienes a EE.UU. de tu lado de alguna manera lo tienes todo. Es lo que cre√≠an los opositores iraqu√≠es, libios y afganos, y lo que obtuvieron fue un pa√≠s de violencia e inestabilidad. Los c√°lculos de la oposici√≥n venezolana deben ser realistas. No obtendr√°n todo ahora, pero podr√≠an lograr un camino hacia elecciones supervisadas internacionalmente. Maduro necesita entender la realidad tambi√©n. √Čl no va a salir rescatado por Rusia, China, Cuba o cualquier otro. Venezuela estar√° en una crisis de proporciones devastadoras hasta que haya alg√ļn tipo de compromiso hacia adelante. El compromiso debe venir del lado venezolano, no ser dictado por la Casa Blanca. El gobierno de Trump se√Īala que ha pasado el tiempo para negociar con Maduro, que en el pasado ha utilizado las negociaciones para ganar tiempo y dividir a la oposici√≥n... ¬ŅC√≥mo puede lograrse un compromiso as√≠? EE.UU. ha calculado mal en tantas ocasiones en pol√≠tica exterior que, si supiera algo de historia, el mundo entender√≠a que no estamos exactamente ante el pron√≥stico m√°s confiable. Estamos en manos de personas que creen que su deseo se convierte en realidad, pero rara vez sucede eso; m√°s a menudo es un desastre. El mundo necesita una calibraci√≥n precisa de la situaci√≥n y entender que no hay una soluci√≥n en que el ganador se queda con todo, tiene que haber un compromiso. Tal vez EE.UU. estar√≠a entre los m√°s reacios a firmar algo as√≠, pero los europeos y el Grupo de Lima podr√≠an escuchar un llamado de los venezolanos para la transici√≥n pac√≠fica de Venezuela hacia elecciones en 2020 y estabilizaci√≥n ahora. EE.UU. ha formado una coalici√≥n con varios pa√≠ses en apoyo a Guaid√≥. ¬ŅSugiere que estos pa√≠ses, en particular los latinoamericanos, deben tomar distancia del gobierno de Trump para abrir espacio para la negociaci√≥n y el compromiso en Venezuela? S√≠. Le digo a cualquier gobierno latinoamericano: ¬ŅEst√°s bromeando? ¬ŅRealmente crees que EE.UU. ha sido un actor preciso en Am√©rica Latina durante el siglo pasado? Cualquier gobierno latinoamericano con conocimiento de la historia entender√≠a cu√°n peligrosa es la situaci√≥n actual y no seguir√° ciegamente el liderazgo de Estados Unidos. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario