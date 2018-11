Keiko Fujimori: las claves de la resoluciÃ³n de prisiÃ³n preventiva

Fotografia: EFE Agrandar la foto + Twittear A las seis de la tarde de ayer, Keiko Sof铆a Fujimori Higuchi, lideresa del partido pol铆tico Fuerza Popular (FP), fue recluida en la carceleta del Poder Judicial, donde permanecer谩 hasta ser enviada a un penal de la capital para cumplir los 36 meses de prisi贸n preventiva que le dict贸 el juez Richard Concepci贸n Carhuancho. El magistrado calific贸 de "id贸nea" la medida, al considerar que existen graves y fundados elementos para imputar a Keiko Fujimori el hecho de ser la cabecilla de una organizaci贸n paralela que se origin贸 de facto en el interior de su partido con la finalidad de lavar US$1 mill贸n que habr铆a recibido de la empresa Odebrecht para su campa帽a electoral del 2011. La lectura de la resoluci贸n, que dur贸 ocho horas, tom贸 por sorpresa a la ex candidata, quien por la ma帽ana hab铆a llegado hasta la Sala Penal Nacional para asistir al s茅ptimo d铆a de audiencia de requerimiento de prisi贸n preventiva en su contra y de otras diez personas m谩s. Fue detenida por agentes de la polic铆a luego de que el juez dictara su prisi贸n. De esta manera, el juez declar贸 fundado el requerimiento que realiz贸 el fiscal anticorrupci贸n adscrito al Equipo Especial Lava Jato, Jos茅 Domingo P茅rez, quien investiga a Keiko Fujimori por la presunta comisi贸n del delito de lavado de activos a trav茅s del partido Fuerza 2011, hoy FP. A continuaci贸n, algunos de los principales puntos de la resoluci贸n del juez. 1 "La mujer en la sombra" que dirig铆a la presunta organizaci贸n criminal

El juez Concepci贸n concluy贸 que existen graves y fundados elementos de convicci贸n que se帽alan a Keiko Fujimori como la cabecilla de una organizaci贸n criminal que estaba formada tambi茅n por Ana Herz, y Pier Figari, quienes dispusieron solicitar dinero a Odebrecht a trav茅s de Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya. El juez indic贸 que, como en toda organizaci贸n criminal, Fujimori se manten铆a "en la sombra", pero que al analizar los elementos de convicci贸n se desprend铆a que ella era "la mujer en la sombra. Es decir, la mujer del escritorio que estaba maquinando para este aparato [criminal] y daba las 贸rdenes". 2. Testigos protegidos, documentos y declaraciones

Para sostener su posici贸n, el juez se respald贸 en las declaraciones de diversos colaboradores eficaces y testigos protegidos, as铆 como en las declaraciones de los empresarios brasile帽os Marcelo Odebrecht, Jorge Barata, Luiz Mameri y otros. Entre los testigos citados, estuvieron Antonietta Ornella Guti茅rrez Rosati (ex tesorera de Fuerza 2011), Rafael Arc谩ngel Herrera Mari帽o, los ex integrantes del CNM Elsa Arag贸n y Baltazar Morales Parraguez, el testigo protegido 2017-55-3, el testigo protegido 2017-55-5 y el testigo protegido 2017-55-4. 3. El factor de las conversaciones del chat La Botica

El juez incluy贸 en su an谩lisis las conversaciones del grupo de chat La Botica de la bancada de FP en el Congreso, al sostener que Keiko Fujimori los habr铆a "instrumentalizado" para atacar al fiscal Jos茅 Domingo P茅rez. Incluso, lo compar贸 con el caso de los diarios chicha. Como ejemplo, cit贸 las directivas que daba Pier Figari en ese chat. "Se demuestra que se est谩 instrumentalizando a los congresistas de un poder del Estado", dijo. Sin embargo, el juez fue enf谩tico en aclarar que no se estaba considerando al partido pol铆tico FP como una organizaci贸n criminal, pues sobre Fujimori "no se est谩 criminalizando la actividad pol铆tica de la investigada, sino su comportamiento personal". 4. La organizaci贸n trat贸 de influir en testigos

Como parte de la obstaculizaci贸n a la justicia, el juez tambi茅n cit贸 al chat La Botica al sostener que se daban directivas para proteger al fiscal de la Naci贸n, Pedro Ch谩varry, y blindar al ex juez supremo C茅sar Hinostroza, con lo cual se conclu铆a que Keiko Fujimori quer铆a capturar el sistema de justicia. Adem谩s, remarc贸 que la presunta organizaci贸n criminal trat贸 de acercarse a testigos para que cambiaran de versi贸n, como Liz Documet y Liulith S谩nchez Bardales, quienes denunciaron el hecho. Agreg贸 que se evidenci贸 que trataron de entorpecer las investigaciones, tal como se demuestra en documentos hallados en casa de Vicente Silva Checa. 5. El dinero de origen il铆cito y la entrega

El juez sostuvo que Odebrecht ha reconocido que aport贸 a campa帽as electorales como parte de sus actos de corrupci贸n. El dinero, remarc贸 el juez, provino de la caja 2 del Departamento de Operaciones Estructuradas. "驴En funci贸n a qu茅 razones llega este despacho a esa conclusi贸n? Primera raz贸n: en econom铆a existe una frase: 'No hay lonche gratis'", dijo el juez. El dinero, sostuvo, habr铆a sido entregado a Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya entre el 2010 y el 2011. Esto se comprobar铆a por la versi贸n de Barata y las llamadas entre este 煤ltimo y Yoshiyama. Adem谩s, se respalda con la versi贸n de Hugo Delgado, ex gerente de RPP, quien declar贸 que el ex secretario general de FP Jos茅 Chlimper le entreg贸 en efectivo US$210 mil para la publicidad de la campa帽a pol铆tica de Keiko Fujimori en el 2011. 6. Aportantes falsos en la campa帽a del 2011

De la versi贸n de los falsos aportantes y de testigos protegidos, rese帽贸 el juez, se habr铆a corroborado que Fujimori dispuso que se diera el dinero al congresista Rolando Re谩tegui para que fuera entregado a los "aportantes fraudulentos" en la regi贸n San Mart铆n. En este caso habr铆an sido cerca de US$100 mil. Otro factor, dijo el juez, ser铆a el rol de Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de Jaime Yoshiyama. Este ha sido identificado por testigos como la persona que busc贸 amigos y familiares en Lima para insertar el dinero en la campa帽a del 2011 (US$500 mil). Finalmente, existen la "gran rifa" y los cocteles, cuyos aportantes no fueron identificados ante la ONPE. 7. Posible pena de entre 10 y 13 a帽os y el peligro de fuga

El juez Concepci贸n consider贸 que Keiko Fujimori tiene arraigo domiciliario, familiar y ocupacional. Sin embargo, precis贸 que ello "no garantiza que no vaya a eludir la acci贸n de la justicia" o "evite su fuga". Explic贸 que la investigada podr铆a eludir la justicia debido a la gravedad de la pena que se le impondr铆a en el futuro (entre 10 y 13 a帽os de prisi贸n). -La defensa apelar谩-

Al término de la audiencia, la abogada Giulliana Loza, defensora de Keiko Fujimori, anunció que apelará la resolución del juez. Afirmó que este se apresuró en dar a conocer su decisión. "Es muy sospechoso que se adelante, sobre todo cuando la participación del juez está por evaluarse al estar recusado", sostuvo. En tanto, el fiscal José Domingo Pérez dijo que estaba conforme con la decisión del juez. En declaraciones a la prensa y tras culminar la diligencia, hizo un llamado para evaluar la situación del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. "Lo que ustedes han presenciado debe llamar a la reflexión sobre la continuidad de Pedro Chávarry como fiscal de la Nación", señaló Pérez.