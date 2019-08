La economía condena a Macri. Lo que él creía su valor más preciado, es derrotado

Fotografia: Infolatam Agrandar la foto + Twittear Que Maria Eugenia Vidal, primero y Mauricio Macri despu√©s, casi por consecuencia l√≥gica hayan reprobado en su primer contacto con el electorado tratando de repetir la victoria a un nuevo periodo para la gobernaci√≥n de Buenos Aires en el caso de Mar√≠a Eugenia y de la presidencia de Argentina en el caso de Macri, difiere contundentemente de lo que hasta ahora se conoc√≠a en las encuestas. Incluso, desde dentro de los equipos √≠ntimos a las campa√Īas, no se dej√≥ de hablar de sorpresas que marcan un nuevo rumbo de lo que suceder√° de aqu√≠ a escasos dos meses cuando los electores deban volver a las urnas esta vez para elegir a la f√≥rmula que gobernar√° la Argentina para los siguientes cuatro a√Īos. Un rev√©s inimaginable se instala en la campa√Īa del frente Juntos por el Cambios, la agrupaci√≥n jefaturizada por el actual mandatario argentino. El tiempo parece el peor enemigo de la formula Macri - Picheto que deber√° hacer piruetas para pedir el voto de los que el domingo ya parecen haber marcado el rumbo para su reelecci√≥n. Temores m√°s grandes a√ļn se ciernen entre los argentinos que amanecieron la ma√Īana del lunes 12 con el d√≥lar sobrepasando la barrera de los 60 pesos, situaci√≥n sin l√≠mites que hace temer el rebrote de una inflaci√≥n incontenible, que a cambio de los ajustes aplicados por la actual administraci√≥n para devolver credibilidad a las finanzas argentinas en el plano internacional, l√©ase BM, FMI -han provocado una terremoto que parece medir el rumbo equivocado. As√≠, la era del cumplimiento a los acuerdos pactados con estos organismos de ayuda financiera, parecer√≠an tener sus d√≠as contados, con lo que se agota el discurso de campa√Īa del oficialismo condenado a cambiar el rumbo, lo que parece imposible a estas alturas. Los argentinos viven una vez m√°s otras de las tantas maldiciones por el manejo de la econom√≠a. La reacci√≥n de los grandes medios que operan en l√≠nea con los financiadores del mundo ya sali√≥ a buscar culpables por la derrota de Macri y no tuvieron mejor argumento que apuntar los dardos contra los candidatos opositores del Frente de Todos, indicando que es hora de que los Fern√°ndez por Alberto y Cristina expliquen su plan para la Argentina. El panorama que se viene no es tranquilizador. La pregunta clave que a esta hora se deben estar haciendo los especialistas sobre el rumbo pol√≠tico y econ√≥mico en la Argentina es si se resuelve con magia o con una nueva maldici√≥n que de cada 10 en 10 a√Īos les toca vivir a los vecinos del sur. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario