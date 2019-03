La estÃ©tica del odio

Fotografia: POLARIS /EUROPA PRESS Agrandar la foto + Twittear Un joven corre desesperado por un campo abandonado. Zigzaguea y cambia de ritmo intentando despistar al coche que le persigue. Est√° a punto de morir. En el veh√≠culo viajan cuatro individuos. El conductor, un copiloto armado con un fusil de asalto, un segundo tirador en el asiento trasero y un cuarto ocupante que graba la persecuci√≥n. Los hombres armados disparan varias veces por la ventanilla al joven que huye despavorido. Finalmente, lo alcanzan y cae al suelo. A√ļn con vida, implora clemencia: "Soy s√≥lo un taxista", dice en √°rabe. Son sus √ļltimas palabras. Uno de los hombres armados sale del coche, se acerca a la v√≠ctima y le descerraja un tiro a bocajarro. Fue la escena de un asesinato real. Ocurri√≥ a comienzos de 2014 en Irak, cerca de la frontera con Siria. El grupo terrorista Daesh emiti√≥ este crimen el 17 de mayo de 2014 a trav√©s de su productora audiovisual Al Furqan. El v√≠deo, se titulaba "El sonido de las espadas" y ten√≠a una hora de duraci√≥n. Daesh presentaba ante la opini√≥n p√ļblica global su particular ofensiva contra el mundo moderno: asesinatos grabados y editados con la est√©tica de videojuegos occidentales superventas y retransmitidos casi en directo a trav√©s de las plataformas de comunicaci√≥n occidentales que han acelerado la globalizaci√≥n. Desde el a√Īo 2014 hasta 2019, el grupo terrorista Estado Isl√°mico ha retransmitido a trav√©s de redes sociales abiertas un total de 243 v√≠deos donde muestra el asesinato de m√°s de mil personas, m√°s del 90% de ellos musulmanes y √°rabes de Irak, Siria, Egipto, Libia y Yemen. Cerca del 50% de estos asesinatos ha sido emitido emulando las escenas de violencia de conocidas series, pel√≠culas y videojuegos de acci√≥n, en un intento por¬†convertir el terror en un espect√°culo multimedia capaz de seducir a nuevas y j√≥venes audiencias en un mundo global, resentido y deseoso de vengar en un enemigo externo las frustraciones internas. Brenton Tarrant, el terrorista¬†que asesin√≥ el pasado 15 de marzo a decenas de fieles musulmanes en una mezquita de Nueva Zelanda, copi√≥ al mil√≠metro el libro de Estilo del "califato digital".¬†El v√≠deo de 17 minutos que difundi√≥ a trav√©s de las redes sociales mostrando c√≥mo comet√≠a el atentado terrorista habr√≠a recibido la felicitaci√≥n un√°nime de los m√°ximos dirigentes de Estado Isl√°mico, incluyendo del que fuera responsable de la estrategia de comunicaci√≥n, Mohammed al Adnani, y del mism√≠simo Abubaker al Bagdadi. La est√©tica no es algo circunstancial. Es un indicador de las motivaciones pol√≠ticas y sociales dominantes en un espacio y una √©poca. Quiz√°s no lo sab√≠a, pero Brenton Tarrant forma parte, no s√≥lo de la misma est√©tica, sino del mismo proyecto pol√≠tico, social e hist√≥rico de Estado Isl√°mico. Un c√≥ctel explosivo formado por una banalizaci√≥n (incluso fascinaci√≥n) por la violencia), un profundo resentimiento y frustraci√≥n hacia el mundo moderno y sus instituciones, un p√°nico proverbial a la globalizaci√≥n, una alarmante ignorancia y una infantil b√ļsqueda de enemigos externos a los que culpar de los fracasos vitales. Javier Lesaca¬†es doctor en Historia e investigador visitante de la Columbia University ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario