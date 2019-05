La guerra comercial entre China y Estados Unidos explicada a travÃ©s de unos zapatos

Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear Si compras tu calzado en Estados Unidos, puede que pronto te salga m√°s caro. Si el presidente estadounidense, Donald Trump, contin√ļa imponiendo m√°s aranceles a los productos fabricados en China, la asociaci√≥n de Distribuidores y Minoristas de Calzado de EE.UU. (FDRA, por sus siglas en ingl√©s) prev√© un aumento del 37,3% en los precios del calzado proveniente del gigante asi√°tico, de US$150 a US$206 en promedio. Estos aranceles, si finalmente se anuncian, podr√≠an a afectar a bienes por un valor total de US$325.000 millones, incluyendo zapatos y zapatillas deportivas. Entonces, ¬Ņc√≥mo te afectar√≠a si tuvieras que comprar calzado para toda la familia? Aumento del gasto familiar Pongamos, por ejemplo, que le quieres comprar zapatos al m√°s peque√Īo de la familia, en constante crecimiento. Sus zapatos pasar√≠an a costar de US$10 a US$15, seg√ļn la FDRA. Si tu hija adolescente acaba de empezar a jugar al baloncesto y necesita unas zapatillas deportivas nuevas, estas pasar√°n a costar US$179, en lugar de US$139, seg√ļn la misma organizaci√≥n. Ahora, imaginemos que a tu pareja le apetecen unas botas de caza nuevas como regalo de cumplea√Īos. Pues en lugar de costarte US$190, podr√≠an llegar a los US$249. En total, solo en zapatos, esta familia se ver√≠a obligada a gastar US$169 m√°s que ahora. ¬ŅPor qu√© aumentan los precios? Desde julio de 2018 se ha desatado una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Washington aprob√≥ una subida de aranceles del 10 al 25% a productos chinos por valor de US$200.000 millones. El impuesto estar√° en vigor, en principio, hasta el 1 de junio de este a√Īo. Pek√≠n respondi√≥ con aranceles del 25% a bienes estadounidenses por un valor de US$60.000 millones, cerca de la mitad del total de las importaciones que China realiza de Estados Unidos. Tambi√©n est√° previsto que se suspendan el primero del pr√≥ximo mes. Pero en lugar de desaparecer, todo indica que podr√≠an aprobarse nuevos impuestos. Trump ya ha amenazado con imponer un arancel del 25% al resto de mercanc√≠as que Estados Unidos trae de China y que representa US$325.000 millones. Esto significa que productos como el calzado, importado en grandes cantidades desde China, podr√≠a sufrir un alto incremento. Y traer zapatos y zapatillas de otros pa√≠ses, no es una tarea sencilla, seg√ļn algunos expertos. Rick Helfenbein, el director ejecutivo de la Asociaci√≥n Americana de Ropa y Calzado (AAFA, por sus siglas en ingl√©s), dice que, aunque la importaci√≥n de calzado desde Vietnam o Indonesia ha aumentado, el proceso de producci√≥n implica conocimientos t√©cnicos y tecnolog√≠a que no es f√°cilmente transferible de pa√≠s a pa√≠s. Helfenbein sostiene tambi√©n que el 72% del calzado, el 84% de los accesorios y el 41% de toda la ropa vendida en Estados Unidos proviene del gigante asi√°tico. "Estamos muy expuestos. No tenemos un lugar al que acudir para adquirir todos estos productos, as√≠ que estamos atrapados. Estos aranceles nos perjudicar√°n y ser√° especialmente malo para el comercio minorista". Andy Polk, un portavoz de la FDRA, le dijo a la BBC que Estados Unidos no fabrica algunos de los tipos de manufacturas de zapatos que se realizan en China. Y de hacerlo, asegura, el precio inicial ser√≠a m√°s alto. Un par de botas de trekking puede hacer que los consumidores tengan que gastar US$300 m√°s que ahora. Y las zapatillas para correr pueden costar al menos US$150 m√°s, afirma Polk. Adem√°s, el portavoz de la FDRA cree que ese dinero podr√≠a ser mejor invertido en innovar productos, beneficiando as√≠ a consumidores en todo el mundo. "Las empresas toman decisiones presupuestarias con meses de anticipaci√≥n. En China est√°n empezando a fabricar zapatos para el invierno, as√≠ que ahora ya estamos presupuestando para la primavera de 2020", dijo. "Si las compa√Ī√≠as han agregado costos a la venta de su productos en el mayor de sus mercados, entonces han reducido el capital destinado a la innovaci√≥n de productos, el dise√Īo y la tecnolog√≠a". El objetivo de Trump en la guerra comercial Los aranceles impuestos a los productos chinos, en teor√≠a, hacen que los productos fabricados en Estados Unidos sean m√°s baratos que los importados, animando a los consumidores a optar por el producto nacional. Pero estos aranceles pueden ser tambi√©n una t√°ctica en el marco de la guerra comercial desatada entre Washington y Pek√≠n. Trump insiste que aunque esto pueda, en un principio, da√Īar a la econom√≠a estadounidense, est√° seguro de que a largo plazo la econom√≠a china tambi√©n saldr√° perjudicada. El pasado 13 de mayo, el presidente Trump tuite√≥ "muchas empresas abandonar√°n China por Vietnam y otros pa√≠ses similares en Asia". "No quedar√° nadie en China con el que hacer negocios. ¬°Muy mal para China, muy bueno para Estados Unidos!" Los expertos dicen que la estrategia del Trump es obligar a China a volver a la mesa de negociaciones para discutir asuntos comerciales m√°s amplios de los que se ha mostrado dispuesto hasta ahora. Por su parte, el presidente chino, Xi Jinping, ha dicho que ambos países deben ser más flexibles en aras de resolver la disputa comercial, pero Pekín también ha respondido con un incremento de aranceles para algunos de los productos que China importa de Estados Unidos.