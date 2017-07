La paliza de Donald Trump a la CNN

Agrandar la foto + Twittear Los twittes más injuriosos del planeta Los medios de comunicación estadounidenses se hicieron poderosos desde el desembarco en Normandia. Los aliados entonces defendieron en zonas de enclave el poder de la información y el papel gravitante que cumplieron trasuntó su evolución e influencia. Ningún presidente de EEUU se atrevió a enfrentarse a ellos por su concepción de estructuras poderosas. Empero, lo que no pasó en más de medio siglo sucede ahora. Un primer cráter de las relaciones del actual presidente de EEUU Donald Trump con la prensa, fue el alejamiento del director de la CIA James Comey, episodio comparado con la renuncia de Richard Nixon en 1974 a la presidencia de EEUU. Entonces, los servicios de inteligencia gravitaron no menos que el influyente Washington Post. Apuntado contra del stablishment norteamericano, Donald Trump confirma esa faceta desconocida. Ya en los tiempos de la campaña electoral acusó impiadosamente a los conglomerados de la prensa de actuar como marionetas de la derecha conservadora. Y ese aluvión de críticas se ha agudizado a extremos ostensiblemente virales. Hace poco Trump dijo que estaba pensando sustituir las famosas conferencias de prensa en la Casa Blanca por informes escritos para evitar el contacto con la prensa. Lea el articulo completo en la edición impresa de la revista datOs Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario