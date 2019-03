Fotografia: Adam Dean para The New York Times Agrandar la foto + Twittear Antes de la masacre de cincuenta personas en mezquitas de Nueva Zelanda el 15 de marzo, el sospechoso emiti√≥ un documento llamado El gran remplazo. La primera oraci√≥n dec√≠a: "Se trata de las tasas de natalidad". La repiti√≥ tres veces. La frase acerca del remplazo hac√≠a eco de lo que gritaron los supremacistas blancos con antorchas en mano en Charlottesville, Virginia, en 2017: "No nos remplazar√°n". Ese tambi√©n es el eslogan del grupo neonazi Identity Evropa. [Si quieres recibir los mejores reportajes de The New York Times en Espa√Īol en tu correo suscr√≠bete aqu√≠ a El Times] Detr√°s de la idea se encuentra una teor√≠a conspirativa racista conocida como la teor√≠a del remplazo, que fue popularizada por un fil√≥sofo franc√©s de derecha. La hip√≥tesis, una extensi√≥n de la teor√≠a colonialista, se basa en la idea de que las mujeres blancas no est√°n teniendo suficientes hijos y que las bajas tasas de natalidad llevar√°n al remplazo de las personas cauc√°sicas en todo el mundo por parte de personas de otras razas. Al igual que muchas ideolog√≠as fundamentalistas, en la base de esta se busca la subyugaci√≥n de las mujeres. "Para las personas que est√°n en el movimiento del poder para la raza blanca, todo se enmarca dentro de la reproducci√≥n y el g√©nero", dijo Kathleen Belew, profesora de Historia en la Universidad de Chicago que ha estudiado a estos grupos. A medida que han crecido los grupos de extrema derecha en todo el mundo, muchos de sus integrantes han insistido en que la preocupaci√≥n m√°s grande son las tasas de natalidad en declive. Esa preocupaci√≥n, que consideran una amenaza existencial, ha llevado a debates acerca de c√≥mo las mujeres est√°n trabajando en vez de criar familias. Los grupos culpan al feminismo y por ello han planteado preguntas que no se hac√≠an hace una d√©cada, como: ¬Ņacaso las mujeres deben tener derecho a trabajar y votar? La obsesi√≥n con las tasas de natalidad est√° dando forma a los objetivos pol√≠ticos dentro de la extrema derecha y tambi√©n sirve como consigna de reclutamiento. Los expertos que dan seguimiento a estos movimientos dicen que se muestran alarmados por la velocidad y la fuerza con que se est√° extendiendo esta idea, sobre todo entre los j√≥venes radicales. "En su mentalidad de un choque de civilizaciones, los hombres blancos est√°n en una posici√≥n m√°s vulnerable porque sus mujeres no est√°n llevando a cabo el trabajo de la reproducci√≥n", dijo Arun Kundnani, profesor de la Universidad de Nueva York y autor de The Muslims Are Coming! Islamophobia, Extremism and the Domestic War on Terror. "Est√°n diciendo: 'Miren, los musulmanes tienen a sus mujeres donde deben estar y nosotros no lo estamos haciendo como se debe'". La preocupaci√≥n por las tasas de natalidad ha llegado a un punto cr√≠tico, en parte, debido a estudios recientes que muestran un declive en el n√ļmero de espermatozoides y testosterona entre los varones. Algunos est√°n comprando contadores de esperma que pueden usar en casa y otros est√°n recurriendo a la terapia de remplazo de testosterona, convencidos de que la modernidad los ha feminizado. Estos hombres les han dado a los viejos miedos un nuevo √°ngulo cient√≠fico y han llevado a muchos en estas comunidades a promover pol√≠ticas m√°s violentas y apocal√≠pticas. Aunque esos temores se agravan en los foros de discusi√≥n en internet, se est√°n extendiendo a conversaciones convencionales de la derecha. Por ejemplo, Tucker Carlson, conductor de Fox News, ha participado en algunas de estas conversaciones. En enero, comenz√≥ su programa con un segmento que seg√ļn √©l se trataba del "problema m√°s grande que enfrentar√° nuestro pa√≠s de ahora en adelante", m√°s grande que las guerras y el producto interno bruto: el colapso de las familias. La causa principal de ese colapso, coment√≥, era que algunas mujeres ahora est√°n ganando m√°s que algunos hombres. El p√°nico de las tasas de natalidad ha estado creciendo durante alg√ļn tiempo. En un libro de 2012, el fil√≥sofo franc√©s Renaud Camus argument√≥ que todos los pa√≠ses occidentales estaban acerc√°ndose a la erradicaci√≥n mediante las tasas de natalidad. Eso ha ayudado a impulsar campa√Īas nativistas como la del pol√≠tico neerland√©s Geert Wilders. Se convirti√≥ en la filosof√≠a fundamental del ataque en Charlottesville, Virginia. Adem√°s, el representante Steve King, republicano de Iowa, tuite√≥ en 2017: "No podemos restaurar nuestra civilizaci√≥n con los beb√©s de alguien m√°s". Muchos de estos grupos han tomado estad√≠sticas que muestran tasas de natalidad en desaceleraci√≥n en algunos pa√≠ses occidentales. En Estados Unidos, la tasa de natalidad ahora es de alrededor de 1.765,5 nacimientos por cada mil mujeres, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevenci√≥n de Enfermedades (CDC), una cifra que est√° debajo del nivel necesario para mantener estable la poblaci√≥n sin la inmigraci√≥n. El di√°logo en torno a las tasas de natalidad -y la pregunta que lo acompa√Īa, acerca de la libertad continua de las mujeres- se ha vuelto una herramienta clave de reclutamiento para los supremacistas blancos. A menudo es el primer punto pol√≠tico en com√ļn que un reclutador supremacista blanco encontrar√° con un candidato, sobre todo los j√≥venes. En conversaciones en torno a "los videojuegos y los libros de c√≥mics y todas esas cosas que no est√°n relacionadas con la pol√≠tica, el antifeminismo es un punto f√°cil de acceso para presentar tu argumento y despu√©s encaminar a las personas", dijo Annie Kelly, estudiante de doctorado en la Universidad de East Anglia, en el Reino Unido, que est√° investigando el impacto de las culturas digitales en el antifeminismo y la extrema derecha. En cuanto un grupo de personas en un foro en l√≠nea est√° de acuerdo en que el declive de las tasas de natalidad entre la poblaci√≥n blanca es una amenaza existencial, entonces la conversaci√≥n se vuelve pol√≠tica. En algunos casos, la respuesta es que las personas que no son de raza blanca deben ser asesinadas. A menudo la respuesta es que las mujeres blancas deben ser "reeducadas". "Lo que est√° arraig√°ndose m√°s es la idea de revocar el derecho que tienen las mujeres de votar", coment√≥ Kelly. "Eso es algo que solía ver en los espacios abiertamente neonazis, pero ahora estoy viendo que se introduce en espacios menos extremistas. Primero lo presentan como una broma, desde luego, después como una política aceptable con la que quizá no todos los usuarios están de acuerdo, pero que vale la pena analizar".