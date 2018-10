La tragedia de la guerra de Arabia Saudita

Fotografia: Tyler Hicks/The New York Times Agrandar la foto + Twittear Con el pecho jadeante y los ojos agitados, el ni√Īo de 3 a√Īos estaba recostado y permanec√≠a en silencio. Estaba internado en un hospital ubicado en la ciudad monta√Īosa de Hayah y era un costal de huesos que luchaba por respirar. Ali al Hajaji, su padre, lo vigilaba ansioso. Al Hajaji ya hab√≠a perdido un hijo tres semanas antes debido a la epidemia de hambre que arrasa en Yemen. Ahora tem√≠a que se le muriera otro. No era por falta de alimentos en la zona: las tiendas afuera del hospital estaban llenas de productos y los mercados rebosan de mercanc√≠as. Sin embargo, Al Hajaji no pod√≠a comprar nada porque los precios aumentaban demasiado r√°pido. "Apenas puedo comprar una hogaza de pan rancio", coment√≥. "Por eso mis hijos mueren frente a m√≠". La guerra devastadora en Yemen ha llamado m√°s la atenci√≥n en d√≠as recientes, pues el asesinato de un disidente saudita en Estambul evidencia los actos que los sauditas cometen en otros lugares. Las cr√≠ticas m√°s severas de la guerra encabezada por Arabia Saudita se han enfocado en los ataques a√©reos que han asesinado a miles de civiles en bodas, funerales y autobuses escolares, asistidos por bombas e inteligencia provistas por Estados Unidos. Sin embargo, los expertos en ayuda humanitaria y funcionarios de Naciones Unidas dicen que una forma m√°s artera de guerra tambi√©n se libra en Yemen, un conflicto econ√≥mico que afecta mucho m√°s a los civiles y pone al pa√≠s en riesgo de sufrir una hambruna de proporciones catastr√≥ficas. Bajo el liderazgo del pr√≠ncipe heredero Mohamed bin Salm√°n, la coalici√≥n encabezada por Arabia Saudita y sus aliados yemen√≠es ha impuesto medidas econ√≥micas punitivas con el objetivo de debilitar a los rebeldes hut√≠es que controlan el norte de Yemen. Sin embargo, estas acciones -entre ellas bloqueos peri√≥dicos, estrictas restricciones de importaciones y la retenci√≥n salarial a casi un mill√≥n de servidores p√ļblicos- han reca√≠do en los civiles, destruyendo la econom√≠a y provocando que millones sean a√ļn m√°s pobres. Esas medidas han infligido un desgaste a fuego lento: infraestructura destruida, empleos perdidos, una moneda debilitada y precios en aumento. No obstante, en semanas recientes, el colapso econ√≥mico se ha incrementado a una velocidad alarmante, por lo que altos funcionarios de Naciones Unidas han tenido que revisar sus predicciones de hambruna. "Ahora hay un peligro claro de que una hambruna inminente afectar√° a Yemen", le dijo Mark Lowcock, subsecretario de asuntos humanitarios, al Consejo de Seguridad el 23 de octubre. Cerca de ocho millones de yemen√≠es ya depend√≠an de asistencia alimentaria de emergencia para sobrevivir, coment√≥, una cifra que pronto podr√≠a aumentar a catorce millones, es decir, la mitad de la poblaci√≥n del pa√≠s. "La gente cree que la hambruna solo es falta de comida", dijo Alex de Waal, autor de Mass Starvation, un libro que analiza las hambrunas recientes provocadas por la acci√≥n de los seres humanos. "Sin embargo, en Yemen se trata de una guerra que afecta la econom√≠a". Las se√Īales est√°n por todas partes y cruzan las barreras de clases, tribus y regiones. Los profesores universitarios que no reciben su salario hacen llamados desesperados de ayuda en las redes sociales. Los m√©dicos y los maestros se ven obligados a vender oro, terrenos o autos para alimentar a sus familias. En las calles de San√°, la capital, una mujer mayor pide limosna con un altavoz. "Ay√ļdenme", exclama Zahra Bajali, la mujer. "Mi esposo est√° enfermo. Tengo una casa en renta. Auxilio". Adem√°s, en los pabellones de los hospitales que atienden la hambruna, los ni√Īos enfermos se debaten entre la vida y la muerte. De casi dos millones de ni√Īos desnutridos en Yemen, 400.000 son considerados como gravemente enfermos -una cantidad que, seg√ļn las proyecciones, aumentar√° un cuarto en los pr√≥ximos meses-. "Nos est√°n destruyendo", dijo Mekkia Mahdi en la cl√≠nica de salud de Aslam, una ciudad pobre en el noroeste, donde ha llegado un torrente de refugiados que escapan de los conflictos en Hodeida, un enclave portuario que se encuentra en guerra y est√° localizado a 144 kil√≥metros al sur. Yendo de una cama a otra en su cl√≠nica austera, les hablaba con cari√Īo a las madres, les surt√≠a pedidos a los m√©dicos y les daba cucharadas de leche a los ni√Īos enfermos. Para algunos era demasiado tarde: la noche anterior, un beb√© de once meses hab√≠a muerto. Pesaba 2,4 kilos. Mirando a su alrededor, Mahdi no pod√≠a imaginar la obsesi√≥n de Occidente con el asesinato de Jamal Khashoggi por parte de los sauditas en la ciudad de Estambul. "Nos sorprende que el caso de Khashoggi reciba tanta atenci√≥n mientras que millones de ni√Īos yemen√≠es est√°n sufriendo", coment√≥. "A nadie le importan". Tir√≥ de la piel fl√°cida de una ni√Īa somnolienta de 7 a√Īos con brazos tan delgados como palos. "Miren", dijo. "No tiene m√ļsculos. Solo huesos". La Embajada de Arabia Saudita en Washington no respondi√≥ a las preguntas sobre las pol√≠ticas de ese pa√≠s en Yemen. Sin embargo, funcionarios sauditas han defendido sus actos, citando cohetes que los hut√≠es lanzaron a trav√©s de su frontera; se trata de un grupo armado que profesa el islam zayd√≠, una rama del chiismo, al que Arabia Saudita, una monarqu√≠a sunita, considera un representante de Ir√°n, su rival regional. Cuando el hijo de Ali al Hajaji se enferm√≥ de diarrea y v√≥mito, el padre desesperado recurri√≥ a medidas extremas. Siguiendo el consejo de los ancianos de la aldea, quem√≥ el pecho de Shaher con la punta ardiente de un palo, un remedio tradicional para drenarle la "sangre negra" a su hijo. "La gente dijo que lo quemara para que estuviera bien", dijo al Hajaji. "Cuando no tienes dinero y tu hijo est√° enfermo, crees lo que sea". Las quemaduras eran una marca de la naturaleza rudimentaria de la vida en Juberia, un caser√≠o de viviendas con muros de adobe ubicado en un cerro rocoso. Para llegar ah√≠, se cruza un paisaje de pastizales arenosos, camellos y colmenas, con piedras gigantes y cobrizas, donde las mujeres que llevan mantos negros y sombreros amarillos de paja trabajan arduamente en los campos. En el pasado, los hombres de la aldea trabajaban como obreros migrantes en Arabia Saudita, cuya frontera se encuentra a 128 kil√≥metros. A menudo, sus adinerados patrones sauditas los trataban con desprecio, pero por lo menos ganaban un salario. Al Hajaji trabajaba en un sitio de construcci√≥n suburbano en La Meca, la ciudad sagrada que visitan millones de peregrinos musulmanes cada a√Īo. Cuando se desat√≥ la guerra en 2015, cerraron la frontera. El conflicto jam√°s lleg√≥ a Juberia pero, aun as√≠, el lugar se vio afectado. El a√Īo pasado una joven muri√≥ de c√≥lera, como parte de una epidemia que infect√≥ a 1,1 millones de yemen√≠es. En abril, un ataque a√©reo de la coalici√≥n cay√≥ sobre una boda celebrada en el distrito y asesin√≥ a 33 personas, entre ellas la novia. Un ni√Īo del lugar que fue a pelear por los hut√≠es muri√≥ en un ataque a√©reo. Sin embargo, para Al Hajaji, que ten√≠a cinco hijos menores de 7 a√Īos, el golpe m√°s mort√≠fero fue el econ√≥mico. Vio consternado c√≥mo el rial perdi√≥ la mitad de su valor el a√Īo pasado, provocando que los precios se elevaran. De pronto, las mercanc√≠as costaban el doble de su precio antes de la guerra. Otros aldeanos vendieron sus posesiones, como camellos o terrenos, con el fin de obtener dinero para comprar comida. No obstante, Al Hajaji, cuya familia viv√≠a en una choza de adobe con una sola habitaci√≥n, no ten√≠a nada que vender. Primero dependi√≥ de la generosidad de sus vecinos. Despu√©s redujo los alimentos de la familia, hasta que solo com√≠an pan, t√© y halas, una hoja de vid que siempre hab√≠a sido fuente de alimento pero ahora ocupaba un lugar principal en cada comida. Poco despu√©s, Shaadi, el primero de sus hijos en enfermarse, empez√≥ a vomitar y ten√≠a diarrea, s√≠ntomas cl√°sicos de desnutrici√≥n. Al Hajaji quer√≠a llevar al ni√Īo enfermo de 4 a√Īos al hospital, pero eso hab√≠a quedado descartado: los precios del combustible hab√≠an aumentado un 50 por ciento el a√Īo anterior. Una ma√Īana a fines de septiembre, Al Hajaji entr√≥ a su casa y encontr√≥ a Shaadi callado e inm√≥vil, con un tono amarillento en la piel. "Supe que hab√≠a muerto", coment√≥. Bes√≥ la frente de su hijo, lo tom√≥ en sus brazos y camin√≥ por una colina sinuosa hasta la mezquita de la aldea. Esa noche, despu√©s de las oraciones, la aldea se reuni√≥ para sepultar a Shaadi. Su tumba, marcada con una sola piedra rota, se encontraba bajo un huerto de √°rboles de yuyuba que, en mejores √©pocas, eran famosos por su miel. Shaadi fue el primero en la aldea en morir de hambre. Algunas semanas despu√©s, cuando se enferm√≥ Shaher, Al Hajaji se mostr√≥ determinado a hacer algo al respecto. Cuando quemarlo no funcion√≥, llev√≥ a su hijo por el camino empedrado hasta una cl√≠nica, que no ten√≠a el equipo necesario para atenderlo. La mitad de los centros de salud de Yemen est√°n cerrados debido a la guerra. As√≠ que su familia pidi√≥ prestados 16 d√≥lares para ir al hospital en Hayah. "Todos los grandes pa√≠ses dicen que est√°n peleando entre s√≠ en Yemen", coment√≥ Al Hajaji. "Pero nosotros sentimos que est√°n combatiendo contra la gente pobre". La crisis econ√≥mica de Yemen no fue un¬†desafortunado e inevitable¬†efecto secundario del conflicto. En 2016, el gobierno yemen√≠, con el respaldo de Arabia Saudita, transfiri√≥ las operaciones del banco central de San√°, la capital controlada por los hut√≠es, a la ciudad sure√Īa de Ad√©n. El banco, cuyas pol√≠ticas son dictadas por los sauditas, seg√ļn se√Īal√≥ un funcionario de alto nivel de Occidente, comenz√≥ a imprimir grandes cantidades de dinero nuevo, por lo menos 600.000 millones de riales, seg√ļn un empleado del banco. El nuevo dinero provoc√≥ una espiral de inflaci√≥n que erosion√≥ el valor de los ahorros que ten√≠a la gente. La entidad financiera tambi√©n dej√≥ de pagar el salario de los servidores p√ļblicos en zonas controladas por los hut√≠es, donde vive el 80 por ciento de los yemen√≠es. Puesto que el gobierno es el mayor empleador, cientos de miles de familias en el norte de pronto se quedaron sin ingresos. En el hospital Sabeen en San√°, Huda Rajumi atiende a los ni√Īos que sufren de desnutrici√≥n grave. Sin embargo, ahora su propia familia tambi√©n tiene dificultades porque la clase media en Yemen, a la que ella pertenece, est√° por desaparecer. Durante el a√Īo pasado, ha recibido el salario de un solo mes. Su esposo, un soldado retirado, ya no recibe su pensi√≥n, y Rajumi ha comenzado a evitar placeres cotidianos como la fruta, la carne y los viajes en taxi, para que le alcance el dinero. "Logramos sobrevivir porque nos ayudamos entre todos", coment√≥. "Pero se est√° volviendo muy dif√≠cil". La guerra econ√≥mica tambi√©n adopta otras formas. En un art√≠culo reciente, Martha Mundy, catedr√°tica en la Escuela de Econom√≠a y Ciencias Pol√≠ticas de Londres, analiz√≥ los ataques a√©reos de la coalici√≥n en Yemen, y descubri√≥ que sus ataques en puentes, f√°bricas, botes de pesca e incluso campos suger√≠an que ten√≠an como prop√≥sito destruir la producci√≥n y distribuci√≥n de alimentos en las zonas controladas por los hut√≠es. Naciones Unidas solo ha declarado dos hambrunas de manera oficial en los √ļltimos veinte a√Īos, en Somalia y en Sud√°n del Sur. Una evaluaci√≥n encabezada por el mismo organismo y programada para mediados de noviembre determinar√° cu√°n cerca est√° Yemen de convertirse en el tercer pa√≠s donde se declara una hambruna. Para evitarla, los trabajadores humanitarios no est√°n pidiendo cargamentos de provisiones de emergencia, sino medidas urgentes para rescatar la econom√≠a hecha pedazos. "Esta es una hambruna de ingresos", dijo Lise Grande, coordinadora humanitaria de Naciones Unidas para Yemen. "La clave para detenerla es asegurar que la gente tenga dinero suficiente para comprar lo que necesita a fin de sobrevivir". ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario