Las sorprendentes semejanzas entre el Brasil que eligiÃ³ a Bolsonaro y la Venezuela que escogiÃ³ a ChÃ¡vez hace 20 aÃ±os

Acertijo: ¬Ņqu√© exparacaidista del Ej√©rcito fue electo presidente de un pa√≠s sudamericano, en medio de una ira generalizada con la clase pol√≠tica, la corrupci√≥n, la postraci√≥n econ√≥mica y el crimen? Respuesta correcta: Jair Bolsonaro en Brasil, 2018. Respuesta tambi√©n correcta: Hugo Ch√°vez en Venezuela, 1998. Pese a todas las diferencias entre Bolsonaro y Ch√°vez, a menudo ubicados en las ant√≠podas ideol√≥gicas, el ascenso de ambos al poder guarda llamativas semejanzas. Bolsonaro gan√≥ el balotaje del domingo con un discurso de extrema derecha que incluy√≥ fuertes cr√≠ticas a la Venezuela socialista del fallecido Ch√°vez y su sucesor, Nicol√°s Maduro, y la promesa de evitar que Brasil repita el doloroso colapso del pa√≠s vecino. Pero en el pasado Bolsonaro lleg√≥ a elogiar a Ch√°vez y, al igual que √©l, aprovech√≥ en su campa√Īa la animosidad con el establishment, con llamados a salvar la naci√≥n y exaltaciones de un patriotismo militarista. "La coalici√≥n de Bolsonaro tiene muchos parecidos con la coalici√≥n de Ch√°vez en el '98", compara Javier Corrales, un profesor de Ciencia Pol√≠tica en el Amherst College de Estados Unidos y coautor del libro "Un drag√≥n en el tr√≥pico" (2011) sobre el legado de Ch√°vez en Venezuela. "Hay un desencanto muy grande con la clase pol√≠tica, un sentimiento de que (los partidos en el gobierno) no resolvieron los problemas principales de criminalidad e ineficiencia de la econom√≠a, y crearon una corrupci√≥n descomunal", agrega. "En ambos pa√≠ses surge una persona con un trasfondo militar, abiertamente admiradora del militarismo", dice Corrales a BBC Mundo. "Esperanza para Am√©rica Latina" Ch√°vez triunf√≥ en las elecciones venezolanas en 1998 m√°s de seis a√Īos despu√©s de haber protagonizado un intento fallido de golpe de Estado, con la promesa de refundar el pa√≠s, limpiar la corrupci√≥n y acabar con la pobreza. El entonces diputado brasile√Īo Bolsonaro declar√≥ al diario O Estado de Sao Paulo en 1999 que la llegada de Ch√°vez al poder era una "esperanza para Am√©rica Latina" y que le "gustar√≠a mucho que su filosof√≠a llegase a Brasil". Adem√°s dijo que cre√≠a que Ch√°vez iba a hacer en Venezuela lo que los militares hicieron en Brasil en 1964 -cuando dieron un golpe de Estado para instalar hasta 1985 un r√©gimen de facto que mat√≥ y tortur√≥ opositores-, y neg√≥ que fuera "anticomunista". Cuando esas declaraciones comenzaron a circular en las redes sociales al inicio de la reciente campa√Īa brasile√Īa, Bolsonaro sostuvo que se trataba de un "juego sucio" y dijo que Ch√°vez, fallecido en 2013, deber√≠a preparar "el infierno para recibir a los l√≠deres comunistas de nuestro Brasil". As√≠ como Bolsonaro capitaliz√≥ el rencor de parte del electorado brasile√Īo con el izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), que gobern√≥ entre 2003 y 2016, Ch√°vez se fortaleci√≥ con el desgaste de Acci√≥n Democr√°tica (AD) y Copei, las fuerzas que se alternaron en el poder de Venezuela por d√©cadas. El expresidente Carlos Andr√©s P√©rez, de AD, hab√≠a sido destituido por el Congreso en 1993 y luego encarcelado temporalmente por orden de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de un proceso por malversaci√≥n de fondos. En Brasil, el expresidente y l√≠der del PT, Luiz In√°cio Lula da Silva, est√° preso tras ser condenado por corrupci√≥n y su sucesora y correligionaria, Dilma Rousseff, fue destituida en un juicio pol√≠tico por manipulaci√≥n ilegal del presupuesto en 2016. Brasil celebr√≥ esta elecci√≥n tras su peor recesi√≥n hist√≥rica, luego de su boom econ√≥mico de la d√©cada previa, mientras que el PIB de Venezuela en 1998 estaba en pleno declive tras una expansi√≥n promedio de 3,8% en los siete a√Īos previos. Ch√°vez lleg√≥ al poder con una tasa de 19 homicidios cada 100.000 habitantes en Venezuela, lo que ya supon√≠a una "epidemia de violencia" seg√ļn la Organizaci√≥n Mundial de la Salud, y el problema de la violencia se agrav√≥ significativamente en su gobierno. Bolsonaro venci√≥ en las urnas con la bandera de aplicar mano dura contra el crimen en un Brasil que en 2016 super√≥ por primera vez en su historia los 30 homicidios por cada 100 mil habitantes. En ambos pa√≠ses hubo sectores de la poblaci√≥n que comenzaron a a√Īorar sus reg√≠menes militares del pasado, bajo la idea -falaz o infundada, seg√ļn analistas- de que antes hab√≠a menos corrupci√≥n, la econom√≠a funcionaba mejor y hab√≠a m√°s seguridad. Ch√°vez fue electo presidente de Venezuela con 56% de los votos. Bolsonaro gan√≥ en Brasil con 55%. "Ellos tienen muchos puntos en com√ļn", dice Mauricio Santoro, profesor de relaciones internacionales en la Universidad Estatal de R√≠o de Janeiro, a BBC Mundo. ¬ŅDiferencias en el gobierno? Claro que hay diferencias importantes entre Ch√°vez y Bolsonaro, m√°s all√° de las definiciones ideol√≥gicas. Una de ellas, se√Īalada por Corrales, es que si bien el venezolano moviliz√≥ a votantes evang√©licos, nunca busc√≥ convertirse en l√≠der de sus causas sociales como hace el brasile√Īo, por ejemplo, con su rechazo abierto a la diversidad sexual. En materia de seguridad p√ļblica, Ch√°vez busc√≥ mejoras con pol√≠ticas sociales y un plan para desarmar a la poblaci√≥n (que tuvo dudoso impacto), mientras que Bolsonaro promete liberalizar la tenencia de armas restringida por ley desde 2003. El presidente electo de Brasil nunca ha encabezado un intento de golpe de Estado como Ch√°vez, aunque ha expresado m√°s nostalgia que √©ste por el r√©gimen militar en su pa√≠s, incluso elogiando a uno de los torturadores. No obstante, en la campa√Īa de 1998 Ch√°vez visit√≥ y obtuvo el apoyo del expresidente de facto de Venezuela, el ya fallecido general Marcos P√©rez Jim√©nez, que presidi√≥ el pa√≠s en los a√Īos 1950. Tras ser electos, Ch√°vez y Bolsonaro prometieron respetar las reglas de la democracia liberal, ante temores de que las violaran. El venezolano muri√≥ en 2013, acusado por cr√≠ticos de imponer el autoritarismo en su pa√≠s. El l√≠der bolivariano eligi√≥ a militares para cargos clave del gabinete, algo que el brasile√Īo tambi√©n ha dicho que piensa hacer. Pero si sus gobiernos se parecer√°n en la pr√°ctica es una pregunta de respuesta a√ļn incierta. Bolsonaro ha indicado que en materia econ√≥mica tendr√° una orientaci√≥n liberal y para ello design√≥ como "superministro" a Paulo Guedes, un economista que defiende la reducci√≥n del Estado y agrada a los mercados, al contrario de la llamada revoluci√≥n socialista del chavismo. Sin embargo, en el entorno de Bolsonaro ya asoman diferencias entre esa orientaci√≥n liberal y el enfoque m√°s nacionalista y desarrollista de la econom√≠a que impuls√≥ el r√©gimen militar en el pasado. El propio presidente electo ya ha expresado su falta de entusiasmo con la idea de privatizar √°reas estrat√©gicas, como la compa√Ī√≠a petrolera Petrobras o la el√©ctrica Eletrobras. Y muchos recuerdan que, como diputado en la d√©cada del '90, Bolsonaro se opuso a privatizaciones y al fin del monopolio del petr√≥leo o las telecomunicaciones. "La historia de votaci√≥n de Bolsonaro en el Congreso es de nacionalismo econ√≥mico, incluso mucho m√°s parecido con el voto de la izquierda tradicional en Brasil de lo que la gente imagina", se√Īala Santoro. "Bolsonaro cambi√≥ su discurso hace algunos a√Īos", agrega. "Fue la manera que encontr√≥ de volverse aceptable para la √©lite econ√≥mica brasile√Īa, pero su compromiso con esos temas es muy fr√°gil: realmente no sabemos si va a mantener eso". Entonces, adem√°s de los antecedentes en com√ļn, tal vez Bolsonaro termine presidiendo un gobierno m√°s parecido al de Ch√°vez de lo que muchos podr√≠an esperar. 