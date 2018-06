Los cambios que ha vivido México en los últimos 18 años

Fotografia: BBC Mundo Agrandar la foto + Twittear El próximo 1 de julio se celebrarán en México unas elecciones que muchos consideran históricas, entre otras razones, por la dimensión y la participación a los comicios. Además del nuevo presidente, los 89 millones de mexicanos llamados a las urnas tendrán que elegir a más de 18.000 cargos públicos entre gobernadores, alcaldes, senadores y diputados locales y federales. Será también la primera oportunidad para 15 millones de jóvenes que nacieron entre finales de los 90 y el 2000 de escoger a un presidente. ¿Cómo cambió México desde que nacieron hasta ahora que pueden votar? ¿Qué ha pasado desde que el 1 de julio de 2000 Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (PAN), fuera elegido presidente de México y rompiese más de 70 años de gobierno ininterrumpido del PRI? A pesar de las diferencias que caracterizan a cada uno de los 32 estados, reconstruimos gráficamente cómo ha cambiado la vida de los mexicanos en estos tres sexenios. POBLACIÓN Hoy hay 132 millones de mexicanos, 30 millones más que en 2000. También subió la esperanza de vida, que pasó de un promedio de 73,9 años a uno de 76,9. Eso sí, México se convirtió en el país con el segundo índice de obesidad más alto del mundo, detrás solo de Estados Unidos. Antes afectaba a 1 de cada 5 mexicanos, mientras que hoy en día la obesidad es un problema que afecta a 1 de cada 3 personas en México. El consumo de bebidas azucaradas, la dieta alta en grasas y la falta de ejercicio son, entre otras causas, los responsables, según la Organización Mundial de la Sanidad. VIOLENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA Otro gran cambio que ha sufrido México ha sido la llamada "guerra contra el narcotráfico" y sus consecuencias. En diciembre de 2006, el recién elegido presidente Felipe Calderón (PAN) empezaba una ofensiva militar contra los carteles de la droga que, a pesar del cambio de mandatario, dura hasta hoy y sigue teniendo un grandísimo coste humano. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESSNP), se estima que al menos 170.000 personas murieron por causas relacionadas con el crimen organizado y más de 28.000 desaparecieron solo entre 2006 y 2016. Probablemente el caso más emblemático fue la desaparición forzada de 43 estudiantes de Iguala, en el estado de Guerrero, en septiembre de 2014. A pesar de varias investigaciones judiciales, el paradero de los normalistas de Ayotzinapa sigue desconocido. Además, desde el 8 de septiembre de 2017 -fecha de inicio de las campañas electorales- se contabilizan 120 asesinatos de políticos (102 hombres y 18 mujeres) según el Informe de Violencia Política publicado por la consultora Etellekt, que calificó este proceso electoral como "el más violento desde la transición de 1997". ECONOMÍA Y justo la economía es otro tema que afecta y preocupa a los mexicanos. ¿Quién recuerda cuánto costaba el kilo de tortillas en 2000? Pues valía 4 pesos. Hoy en cambio en cualquier tortillería no baja de los 12. Es efecto de la inflación, de la pérdida de valor del peso con respecto a dólar estadounidense y del hecho que, en general, la economía en estos años creció a un ritmo constante y sostenido, a pasar de la crisis económica mundial de 2008. Según el Anuario de migración y remesas, editado por la Fundación BBVA Bancomer y la Secretaría de Gobernación, entre 2000 y 2015 el monto de las remesas se ha cuadruplicado, y pasó de 6.573 millones de dólares en 2000 a superar los 24.000 millones en 2015. Con este registro, México se ubica como el cuarto país en recepción de remesas a nivel mundial, superado por India, China y Filipinas. En promedio, los mexicanos hoy son un poco más ricos que en el año 2000, pero la brecha social ha aumentado. La mitad de la población sigue siendo pobre y la pobreza extrema afecta a más de 4 millones y medio de personas, aproximadamente un 3,5% de los mexicanos. Sin embargo, México es también el segundo país con más millonarios de América Latina, superado en la región sólo por Brasil. Al menos medio centenar de personas tiene fortunas de 500 millones de dólares y Carlos Slim, el fundador de América Móvil y empresario de los sectores de construcción y minería, es desde hace años uno de los 10 hombres más ricos del mundo, según Forbes. GÉNERO Y DERECHOS CIVILES ¿Y qué pasó con los derechos civiles? A principio de siglo era casi impensable que dos personas del mismo sexo pudieran casarse. En 2009, en cambio, la CDMX se convirtió en la primera ciudad de América Latina en permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Desde entonces, en el DF se han celebrado unas 9.000 bodas entre la población LGBTTTI. Pero, no todo es de color del arco iris. Según un estudio de Gloria Careaga, investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la UNAM, México es una de las países con mayores índices de crímenes por homofobia -de 1996 a 2015 en el país se registraron al menos 1.200 homicidios por homofobia- y por cada caso reportado, hay tres o cuatro más que no se denuncian. También se avanzó en la conquista de derechos de las mujeres. En 2007 el DF legalizó el aborto, aunque sigue siendo el único estado de México donde es legal la interrupción libre del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. En 2012 se aprobó también una reforma que incorporaba el delito de feminicidio en el Código Penal Federal. A pesar de ello, la situación para las mujeres mexicanas sigue siendo muy difícil. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio ha contabilizado que el 47% de las mujeres con más de 15 años sufrió algún tipo de violencia por parte de su pareja y sólo en 2017 se registraron 671 casos de feminicidio. Paralelamente la participación de las mujeres en política subió de forma constante y hoy las mujeres que ocupan un escaño en el parlamento nacional son más del 40%. ¿Llegará el momento de ver a una mujer en la Silla Presidencial? EDUCACIÓN Y CULTURA Si se miran los datos relativos a la instrucción, el panorama mexicano mejoró considerablemente: en los últimos 18 años disminuyó el número de analfabetas mientras que casi un cuarto de los mexicanos con 15 años y más completó la secundaria. Si "Amores Perros" marcó el principio de una nueva época para la cinematografía mexicana, 18 años después Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo Del Toro pueden exhibir hasta 5 estatuillas de la Academia de Cine estadounidense. Además, hoy en día se contabilizan más de 71 millones de usuarios de internet y el 93% de ellos se conecta con un smartphone. Y es que, según datos elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), un 64% de la población usa las redes sociales y 8 de cada 10 mexicanos con acceso a internet frecuenta Youtube. Esto explica también el éxito de youtubers como Yuya, Lusito Comunica o Los Polinesios, que tienen decenas de millones de seguidores en sus canales. ¿Conseguirán los 4 candidatos a la presidencia -Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya Cortés, José Antonio Meade Kuribreña y Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco"- interpretar los cambios acontecidos en estos últimos 18 años? Contestar a esta pregunta será una de los mayores desafíos a los que se enfrentará el sucesor de Enrique Peña Nieto. Investigación: Angelo Attanasio. Gráficos: Cecilia Tombesi 