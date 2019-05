Los nuevos rostros del autoritarismo de izquierda y derecha en el mundo

Fotografia: EPA Agrandar la foto + Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear En lugar de dividir a los gobiernos en democracias y reg√≠menes autoritarios, la profesora Marlies Glasius, del Departamento de Pol√≠tica de la Universidad de √Āmsterdam, en Holanda, invita a evitar las etiquetas binarias y considerar enfoques menos obvios. Ella identifica pr√°cticas autoritarias o liberales no solo en los pa√≠ses donde los gobernantes visten uniformes o en los que el poder est√° en manos de tiranos,¬†sino tambi√©n en pa√≠ses clasificados como democracias. Glasius, directora del proyecto¬†Authoritarian Practices in a Global Age (Pr√°cticas Autoritarias en la Era Global), explica que los m√©todos autoritarios son los que van en contra de los intentos de responsabilizar, cuestionar y criticar tanto a los gobiernos y sus representantes, como a las empresas y a las autoridades. Por otro lado, las democracias "iliberales", seg√ļn explica ella, son las que amenazan la autonom√≠a y la dignidad de las personas. Tambi√©n atentan contra los derechos humanos y las libertades individuales. As√≠, imponer sigilo sobre sus propias actividades, minar el control popular, difundir¬†fake news, descalificar a la prensa y, en algunos casos, hasta a organismos oficiales de gobierno, y sofocar a los m√°s cr√≠ticos,¬†son practicas autoritarias que se pueden encontrar en gobiernos considerados democr√°ticos y en grandes organizaciones, de acuerdo con la profesora. Tanto la derecha como la izquierda usan m√©todos autoritarios, dice Glasius, quien cit√≥ a Estados Unidos, Hungr√≠a y Venezuela como ejemplos de casos donde¬†se usa el lenguaje de la democracia para, en la pr√°ctica, sofocar minor√≠as y opiniones divergentes o cr√≠ticas. ¬ŅQu√© hay del presidente brasile√Īo Jair Bolsonaro? "Yo sospecho que estamos viendo un poco de eso en Brasil tambi√©n", dijo la investigadora. A continuaci√≥n te presentamos un extracto de la entrevista que dio la profesora a BBC News Brasil. Mucha gente define el autoritarismo como ausencia de democracia, definici√≥n a la que usted se opone. ¬ŅQu√© es el autoritarismo en su opini√≥n? No me parece que sea productivo pensar que los pa√≠ses se dividen en democr√°ticos y autoritarios. Los Estados no son una cosa o la otra ni algo intermedio. Yo lo veo en t√©rminos de sus pr√°cticas: lo que hacen ciertos actores puede ser considerado autoritario o iliberal. Para m√≠, la responsabilidad es un factor central para la democracia. Ser capaz de hacer rendir cuentas a los pol√≠ticos, de cuestionarlos y criticarlos. Yo defino el autoritarismo como el sabotaje de la rendici√≥n de cuentas (fiscalizaci√≥n, control, castigo), haciendo que sea imposible eso [responsabilizar, cuestionar y criticar autoridades]. ¬ŅC√≥mo se sabotea la rendici√≥n de cuentas? Se puede hacer de tres formas. Lo primero son los secretos, ocultar informaci√≥n al p√ļblico. La segunda es mentir. No me refiero a mentiras accidentales, porque todo pol√≠tico hace un poco de eso. Me refiero a la manipulaci√≥n pol√≠tica, a propagar la desinformaci√≥n. El tercer mecanismo es silenciar a las personas que est√°n haciendo preguntas o siendo cr√≠ticas. Esto sintetiza lo que para m√≠ son pr√°cticas autoritarias. ¬ŅEn qu√© pa√≠ses est√°n aumentando estas pr√°cticas? Y entre los mecanismos que mencion√≥, ¬Ņcu√°l es el m√°s com√ļn? No tengo un ranking de los pa√≠ses. No hablo de que Rusia cometa cientos de pr√°cticas autoritarias, que si China tiene 200 y Holanda 10. No creo que eso ayude (hacer una lista de los pa√≠ses con el mayor n√ļmero de pr√°cticas autoritarias). Tampoco creo que sea realmente una pr√°ctica gubernamental. Es muy importante tener en cuenta que este tipo de m√©todos (totalitarios) tambi√©n se puede ver en empresas y organizaciones internacionales. Adem√°s, (el autoritarismo) sucede tambi√©n en democracias oficiales y formales. Por poner unos ejemplos, estamos viendo un poco de esto recientemente en Estados Unidos con (Donald) Trump y en Hungr√≠a con (Viktor) Orb√°n. Me parece que tambi√©n estamos viendo un poco de esto en Brasil. Siguiendo un poco con esa misma pregunta: ¬Ņusted ve al presidente Jair Bolsonaro como un l√≠der que hace uso de pr√°cticas autoritarias? Voy a ser precavida porque no s√© con precisi√≥n qu√© es lo que √©l hace y dice. De hecho, yo usar√≠a otro concepto en el que creo que √©l (Bolsonaro) puede encajar y es el de las "pr√°cticas iliberales". Este concepto est√° relacionado con la limitaci√≥n de los derechos individuales, los derechos de las minor√≠as y la libertad de expresi√≥n. Creo que eso es algo en lo que alguien como Bolsonaro resalta, tambi√©n (Rodrigo) Duterte (presidente de Filipinas). Es al forma en que los grupos m√°s vulnerables y marginados en esos pa√≠ses est√°n siendo tratados. Se usa un lenguaje que dice que esos grupos no deben tener derechos, no necesitan derechos y, por lo tanto, no merecen protecci√≥n. No es solo que el presidente de un pa√≠s est√° violando de manera activa esos derechos, sino que es tambi√©n usa un lenguaje que alienta a otras personas a violentar esos derechos. ¬† En el caso de Am√©rica Latina, pro ejemplo, las pr√°cticas autoritarias se han visto de alguna manera asociadas con las dictaduras, con reg√≠menes militares del pasado. ¬ŅUsted considera que el autoritarismo en la era digital o las pr√°cticas autoritarias en la actualidad ya no se ven con uniformes, sino vestidas de traje y corbata? Definitivamente. No significa que los militares ya no est√©n involucrados. Veamos a Egipto, por ejemplo, donde los militares (con Abdul Fatah Khalil Al-Sisi) comandan un sistema autoritario. Sin embargo (las pr√°cticas autoritarias) se han vuelto cada vez m√°s pr√°cticas civiles y, de alguna forma, estas hablan del lenguaje de la democracia. En estos sistemas la democracia se usa para, en nombre de la mayor√≠a, violar los derechos de las minor√≠as. Podemos hacer esta distinci√≥n con el pasado, en especial en Am√©rica Latina. Tambi√©n, no siempre, (las pr√°cticas autoritarias) utilizan el discurso de la derecha contra la izquierda, que ya qued√≥ desfasado. Bolsonaro, en cierta medida, todav√≠a usa ese discurso. Bolsonaro habla sobre los comunistas y la amenaza que representan... Tal vez sea el caso de Brasil, pero no de otros pa√≠ses de Am√©rica Latina. El discurso de la izquierda no es tan diferente en el sentido de hablar en nombre de lo que llaman el pueblo mientras se victimiza a otras personas. Estoy pensando en pa√≠ses como Venezuela. Sin respetar a los dem√°s o las opiniones contrarias... ¬† Exacto. Y decir que (los otros) no son parte "del pueblo". Usted dijo que el autoritarismo es un sabotaje al sistema de responsabilidady rendici√≥n de cuentas de los pol√≠ticos. Considerando a Brasil, donde la rendici√≥n de cuentas social no es tan fuerte, ¬Ņesto da m√°s espacio para que este tipo de pr√°cticas autoritarias crezcan y para que los pol√≠ticos echen ra√≠ces en el poder? S√≠, hay ese riesgo. Tambi√©n pienso que es un fen√≥meno global. Los periodistas, por ejemplo, son atacados mucho m√°s y son menos respetados como profesionales que antes. Esto sucede en muchos pa√≠ses. Sobre Brasil, yo dir√≠a que s√≠, el pa√≠s tiene tradicionalmente una rendici√≥n de cuentas d√©bil, pero tiene una sociedad civil fuerte con activistas y abogados capaces de hacer que los pol√≠ticos tomen responsabilidad de lo que hacen. ¬ŅPuede hablar m√°s de su proyecto sobre el autoritarismo? Estoy escribiendo un libro sobre pr√°cticas multilaterales como, por ejemplo, la guerra contra el terrorismo. Va a tener un cap√≠tulo sobre las relaciones entre corporaciones y pol√≠ticos locales y nacionales para silenciar trabajadores y mantener en secreto da√Īos ambientales. También va a tener capítulos históricos y más contemporáneos sobre la industria minera, en la que se ve mucha falta de información y activistas silenciados. Ese es un problema que también se puede ver en Brasil.