Fotografia: Martin Hilbert. profesor de la Universidad de California-Davis /Archivo Personal Agrandar la foto + Twittear Parece evidente que detr√°s del pulso entre Estados Unidos y China por Huawei hay algo m√°s en juego que la suerte de esa empresa de tecnolog√≠a. Pero, ¬Ņde qu√© se trata exactamente? Martin Hilbert, un alem√°n considerado como el gur√ļ del Big Data, cree que hay motivos econ√≥micos y pol√≠ticos para esta disputa que puede dejar una "cortina de hierro digital" en el mundo. "Cualquier cortina de hierro digital solo puede ser perjudicial para el desarrollo de Am√©rica Latina", advierte Hilbert en entrevista con BBC Mundo. Pero este profesor de la Universidad de California-Davis tambi√©n observa una oportunidad para la regi√≥n, la que conoce bien por haber trabajado una d√©cada para la Cepal (Comisi√≥n Econ√≥mica para Am√©rica Latina). Lo que sigue es una s√≠ntesis del di√°logo con Hilbert, doctor en comunicaci√≥n, econom√≠a y ciencias sociales dedicado a entender el impacto de la digitalizaci√≥n en el mundo actual. ¬ŅC√≥mo observa la decisi√≥n del gobierno de Donald Trump de restringir el acceso de la empresa china Huawei a tecnolog√≠a estadounidense? Hay dos razones: una es econ√≥mica y la otra es pol√≠tica. La econ√≥mica es la misma l√≥gica que ha estado en cada tecnolog√≠a importante previa. Tiene que ver con est√°ndares. Cuando tienes un est√°ndar de tecnolog√≠a, lo usas tambi√©n como barrera de entrada a tu mercado. Huawei ha avanzado mucho con diferentes tecnolog√≠as, entre otras el famoso 5G, la quinta generaci√≥n de celulares. Entonces tratan de separar los mercados y crear otros est√°ndares que ayuden a las compa√Ī√≠as de EE.UU. y del mundo occidental a avanzar con su tecnolog√≠a en el terreno. Es una estrategia muy vieja. Cuando se introdujeron los trenes en la segunda revoluci√≥n industrial, con las m√°quinas de vapor, se usaron diferentes anchos de v√≠as para asegurar que en Rusia se pudieran producir diferentes trenes que en EE.UU. o en Europa. Como resultado, en Am√©rica Latina tenemos cinco diferentes trochas que, como consumidor, es ineficiente, porque los trenes no pueden moverse f√°cilmente de un pa√≠s a otro. Lo mismo con la electricidad: los enchufes y tomas corrientes son dise√Īados diferentes, por diferentes productores, y por lo tanto hay diferentes est√°ndares: en Am√©rica Central hay enchufes de EE.UU. y en Am√©rica del Sur enchufes de Europa, b√°sicamente. Ahora viene otra tecnolog√≠a muy potente, que tiene que ver con datos. La pregunta es si la pol√≠tica puede o quiere ayudar a proteger las compa√Ī√≠as locales para desarrollar su propia tecnolog√≠a y hacerlo m√°s dif√≠cil para otras. Una manera de hacerlo para los pa√≠ses hoy en d√≠a es crear est√°ndares con sus reglamentos de ciber seguridad. En China son tan complejos que se hace dif√≠cil para algunos productores occidentales hacer negocios. ¬ŅEs comparable esto a la aparici√≥n de una "cortina de hierro digital", como han se√Īalado algunos analistas? Lo que ocurre hoy podr√≠a resultar en una cortina de hierro digital, porque no solamente hay razones econ√≥micas sino pol√≠ticas. La tecnolog√≠a como el 5G es muy poderosa porque maneja muchos datos. Entonces lo que fluye son todos los datos de la sociedad. Desde los autom√≥viles aut√≥nomos hasta lo que hacemos con el celular o la industria 4.0 usan este 5G. Tambi√©n hay mucho software implementado ah√≠ que necesita actualizaciones, y eso provee muchos puntos de entrada potenciales para tener acceso a esos datos, independientemente de si alg√ļn gobierno va a poner expl√≠citamente alguna "puerta trasera" para espiarnos. Hay muchas oportunidades para observar parte de esos datos, que son lo que mueve la sociedad. ¬ŅPor qu√© se convierte esto en un argumento pol√≠tico? Hist√≥ricamente, si un pa√≠s tiene una guerra con otro trata de "apagar" su infraestructura. Normalmente lo hace con aviones o bombas: destruir el transporte, los aeropuertos, las plantas de electricidad... Ahora, si tienes acceso a la tecnolog√≠a que mueve el pa√≠s, no necesitas aviones ni bombas. Simplemente pones el interruptor y el pa√≠s se apaga. Ese es el miedo que tienen con una empresa como Huawei, que es una empresa privada que no cotiza en bolsa. ¬ŅEl gobierno de China podr√≠a tener acceso a esos datos? ¬ŅY hay algo en esa tecnolog√≠a que podr√≠a apagar alg√ļn aspecto de alg√ļn pa√≠s en caso de conflicto? Las nuevas guerras no van a ser sobre petr√≥leo. Ocho de las 10 compa√Ī√≠as m√°s valoradas en el mundo son de tecnolog√≠a digital. Hoy ya son m√°s valiosos que las petroleras. Entonces los datos son el nuevo petr√≥leo. Y el que tiene el control sobre los datos, controla el pa√≠s. Esto es algo muy serio que cada pa√≠s tiene que considerar. Pero tambi√©n hay que tener claro que no hay ninguna evidencia hasta el momento de que el gobierno de China tenga alg√ļn vector en esta tecnolog√≠a. Y hay que separar cuando se trata de este argumento de autonom√≠a nacional o cuando se usa esta raz√≥n pol√≠tica como excusa para la competitividad econ√≥mica de algunos pa√≠ses. El secretario de Estado de EE.UU. ha dicho que los pa√≠ses deber√°n elegir entre un internet con "valores occidentales" y otro basado en los principios de un gobierno comunista "autoritario". ¬ŅEs posible ver esa divisi√≥n? Al final es una cosa de regulaci√≥n. Y la verdad es que muchos gobiernos de pa√≠ses en desarrollo dicen que no saben bien entre qui√©n elegir y cu√°les son los valores de qui√©n. En China, s√≠, el gobierno te est√° espiando y tiene el sistema de cr√©dito social. Pero aqu√≠ en EE.UU. las compa√Ī√≠as tienen por lo menos el mismo detalle de informaci√≥n sobre ti que el gobierno en China, y el gobierno federal de EE.UU. probablemente tambi√©n, como nos ense√Ī√≥ Edward Snowden. Entonces, ¬Ņqui√©n es mejor que me esp√≠e, uno u otro? No es que en EE.UU. todo este tema de espionaje est√© muy bien resuelto. El mismo Mark Zukerberg, CEO de Facebook, dijo hace algunas semanas en un art√≠culo en el Washington Post que "internet necesita nuevas reglas", pero que la "privacidad y protecci√≥n de datos efectivas necesitan un marco global armonizado". Traducido dice: por favor reg√ļlenme, pero lo tienen que hacer a nivel mundial. Si no, dejas la puerta completamente abierta para las empresas grandes de China. Encontr√°ndose nuevamente entre fronteras de una batalla tecnol√≥gica, lo m√°s razonable tambi√©n para Am√©rica Latina ser√≠a llamar a un discurso global. Esto refiere a internet en general, incluidos los medios sociales, pero tambi√©n la inteligencia artificial necesita una regulaci√≥n global. Europa ha dado un primer paso al introducir alguna regulaci√≥n de protecci√≥n de datos. No conozco a nadie que diga que esa es una regulaci√≥n muy buena, ni siquiera en la Comisi√≥n Europea. Pero es una regulaci√≥n; algo para discutir y mejorar. Y el problema es que si quieres avanzar con esto de manera sustentable necesitas una regulaci√≥n global, porque el ecosistema digital es global. ¬ŅAm√©rica Latina est√° capacitada para tomar una opci√≥n en este asunto? Si miras atr√°s, qu√© rid√≠culo es tener diferentes anchos de v√≠as para los ferrocarriles, o diferentes enchufes que son molestos hasta hoy en d√≠a, o diferentes est√°ndares para video. Ahora sabemos que proteger un mercado va a ser molesto y nos va a frenar el progreso. Entonces la soluci√≥n m√°s eficiente y efectiva es avanzar con una regulaci√≥n global. Con eso Am√©rica Latina sacar√≠a mejor provecho para su desarrollo. Adem√°s, en este momento Am√©rica Latina se encuentra en una posici√≥n √ļnica para llamar a una regulaci√≥n global. Europa ya ha propuesto una. √Āfrica en este asunto ya ha tomado su decisi√≥n: Huawei ha construido al menos 50 redes 3G en 36 pa√≠ses africanos y ha implementado el 70 por ciento de las redes 4G del continente. De China dicen que el gobierno regula mucho y de EE.UU. que no regula suficiente. Adem√°s, los gobiernos actuales de EE.UU. y Rusia no tienen el prestigio y la confianza internacional para llamar a un di√°logo global sobre estos temas. As√≠, ¬Ņqui√©n m√°s queda para llamar a un di√°logo global sobre regulaci√≥n, intermediando entre los europeos, asi√°ticos y EE.UU., si no es Am√©rica Latina? Tal vez es la √ļnica regi√≥n que todav√≠a tiene esa libertad. Y se necesita un di√°logo global, si no vamos de nuevo por unos 100 a√Īos a tener est√°ndares tecnol√≥gicos diferentes. Y al final, qu√© rid√≠culo va a ser para los hijos de nuestros hijos. Tal como para nosotros el asunto de los enchufes. ¬ŅQu√© deber√≠a regularse en concreto? Hay que empezar con asuntos de ciberseguridad. Al igual que hay est√°ndares de seguridad para electricidad o ferrocarriles, debe haberlos para la tecnolog√≠a digital. El asunto de las "puertas traseras" es serio. All√≠ se necesitan regulaciones claras y ejecutadas en los hardwares y los softwares tambi√©n. El enfoque principal tiene que ser la regulaci√≥n de los datos. Y hay que ver hasta d√≥nde se crea un marco que tenga flexibilidad seg√ļn la legislaci√≥n nacional. Por ejemplo, ¬Ņcu√°les son los llamados "valores occidentales"? No todos los pa√≠ses de Occidente est√°n de acuerdo sobre la libertad de expresi√≥n. En Alemania no puedes decir que Auschwitz nunca existi√≥: vas a prisi√≥n si lo dices en p√ļblico; en EE.UU. s√≠ lo puedes decir. Todo esto al final es sobre la gesti√≥n, gerencia y protecci√≥n de los datos, qui√©n colecciona datos sobre qui√©n, y qui√©n tiene permiso para hacer qu√©. Por eso la red 5G es tan importante: porque va a manejar la mayor√≠a de nuestros datos. Para empezar, una pregunta que Am√©rica Latina se podr√≠a hacer es: ¬Ņqu√© se puede mejorar de la legislaci√≥n europea en protecci√≥n de datos y c√≥mo se podr√≠a expandir esto a un nivel global? Al final, cualquier cortina de hierro digital solo puede ser perjudicial para el desarrollo de Am√©rica Latina, mientras que una regulaci√≥n clara y global podr√≠a ahorrarnos d√©cadas perdidas de juegos econ√≥micos de gatos y ratones, e intentos pol√≠ticos de prueba y error de control. 