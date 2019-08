'No vamos a ceder el control de la Amazonía': productores amazónicos apoyan a Bolsonaro

Fotografia: Victor Moriyama para The New York Times Agrandar la foto + Twittear ¬† Muchos agricultores dicen que las cr√≠ticas por la deforestaci√≥n no est√°n justificadas y respaldan las pol√≠ticas agresivas de explotaci√≥n de la selva del presidente brasile√Īo. Al ver c√≥mo se desataba el p√°nico global por los miles de incendios forestales sucedidos en la Amazon√≠a durante la semana pasada, y luego de escuchar los llamados a boicotear los productos brasile√Īos, Agamenon da Silva Menezes se pregunt√≥ si el mundo se hab√≠a vuelto loco. Da Silva es un l√≠der sindical de agricultores en Novo Progresso, una comunidad ubicada en una regi√≥n fuertemente deforestada al norte de Brasil, y considera que los incendios de la regi√≥n son parte de la vida cotidiana. As√≠ es como algunos agricultores limpian la tierra para ganarse la vida, y son un resultado natural de la estaci√≥n seca. "Vamos a seguir produciendo aqu√≠ en la Amazon√≠a y vamos a seguir alimentando al mundo", dijo Da Silva en una entrevista. "No hay necesidad de toda esta indignaci√≥n". En Novo Progresso, como en muchas partes de Brasil, existe un fuerte apoyo a la pol√≠tica del presidente Jair Bolsonaro en la Amazon√≠a, que prioriza el desarrollo econ√≥mico sobre las protecciones ambientales. Estos brasile√Īos argumentan que el fuego y la deforestaci√≥n son esenciales para mantener a los peque√Īos agricultores y grandes ranchos que exportan carne de res y soja al mundo, y que el da√Īo que causan a la selva tropical m√°s grande del mundo es moderado. Adem√°s, est√°n indignados por lo que consideran como una actitud colonialista por parte de extra√Īos que intentan decidir c√≥mo es que los brasile√Īos deben manejar su propia tierra. El mismo Bolsonaro dijo el lunes que Brasil no aceptar√≠a demandas para "salvar la Amazon√≠a, como si fu√©ramos una colonia o tierra de nadie". A principios de este mes, un grupo de agricultores, madereros y due√Īos de negocios en Novo Progresso y en otros lugares anunciaron que provocar√≠an incendios coordinados como muestra de fuerza por parte de las industrias que rechazan la aplicaci√≥n de las leyes ambientales. Los m√°s de 26.000 incendios forestales registrados en la Amazon√≠a en lo que va del mes, el n√ļmero m√°s alto en una d√©cada, han desencadenado una oleada de indignaci√≥n en todo el mundo. Y las cr√≠ticas se han concentrado en el pol√©mico mandatario de Brasil, Bolsonaro, quien ha prometido facilitar a las industrias el acceso a tierras protegidas. Los incendios de la Amazon√≠a fueron una de las principales preocupaciones de los l√≠deres del G7 que se reunieron en Biarritz, Francia, el pasado fin de semana. Impulsados por el presidente franc√©s, Emmanuel Macron, quien la semana pasada advirti√≥ que "nuestra casa se est√° quemando", los pa√≠ses del G7 se comprometieron a destinar 20 millones de d√≥lares para ayudar a Brasil a contener los incendios. El actor Leonardo DiCaprio tambi√©n anunci√≥ que Earth Alliance, una organizaci√≥n ambiental que √©l ayuda a liderar, hab√≠a prometido 5 millones de d√≥lares en fondos para proteger la Amazon√≠a. La agricultura ha sido durante mucho tiempo un pilar de la econom√≠a brasile√Īa, pero las actividades agropecuarias y los incendios a menudo van de la mano. La mayor√≠a son incendios controlados destinados a limpiar la tierra para la siembra de cultivos y el pastoreo de ganado. Pero la deforestaci√≥n ha aumentado en Brasil a medida que Bolsonaro ha disminuido la aplicaci√≥n de las leyes ambientales, lo que provoca un incremento en el acaparamiento de tierras. Los expertos dicen que los incendios que este a√Īo arrasaron vastas extensiones de la regi√≥n amaz√≥nica son el resultado de esas pol√≠ticas. Al ser la selva tropical m√°s grande del mundo, la Amazon√≠a alberga una quinta parte del suministro de agua dulce del planeta. Y sirve como un importante "sumidero de carbono", que absorbe di√≥xido de carbono y ayuda a evitar que aumenten las temperaturas globales. Eso ha ocasionado que muchos l√≠deres mundiales y ambientalistas vean a la Amazon√≠a como una pieza invaluable del patrimonio mundial que debe conservarse celosamente. Pero esa afirmaci√≥n molesta a muchos residentes de la Amazon√≠a y enfurece a los pol√≠ticos nacionalistas como Bolsonaro, un capit√°n retirado del ej√©rcito y l√≠der de extrema derecha, quien no comparte la idea de que proteger la selva tropical sea un imperativo global. Andre Pagliarini, un historiador brasile√Īo, dijo que la presi√≥n internacional para conservar la selva puede ser contraproducente si aviva los temores de que las naciones m√°s ricas quieren preservar la Amazon√≠a con el fin de obstaculizar el crecimiento de Brasil, o para apropiarse de su riqueza. Esa opini√≥n prevaleci√≥ cuando los gobernantes militares del pa√≠s pusieron en marcha un ambicioso plan de desarrollo para la selva tropical durante los a√Īos sesenta y setenta. "Toda esta colaboraci√≥n extranjera para preservar la Amazon√≠a puede ser bienintencionada y genuina, pero toca un tema delicado: la noci√≥n de que los extranjeros m√°s ricos quieren reducir la autoridad de Brasil sobre la Amazon√≠a", dijo Pagliarini, quien dar√° una conferencia en el Dartmouth College el pr√≥ximo oto√Īo. Gelson Dill, viceprefecto de Novo Progresso, tiene ra√≠ces en la zona desde la d√©cada de 1970, cuando sus familiares se encontraban entre los miles de personas que atendieron el llamado de los l√≠deres militares para establecerse en la selva y desarrollar la tierra talando bosques. "Tenemos que recordar que las personas que vinieron desde el sur, el noreste y el sureste, fueron tra√≠das por el gobierno federal que les pidi√≥ que vinieran a ocupar esta regi√≥n", dijo Dill. "Luego las abandonaron y ahora quieren decir que son criminales". Durante las d√©cadas de 1980 y 1990, la Amazon√≠a comenz√≥ a reducirse gradualmente a medida que los agricultores, mineros y madereros limpiaban franjas de tierra para cultivar, criar ganado o vender propiedades. Era una forma de ganar dinero en una regi√≥n con altas tasas de desempleo, mucha pobreza y poca presencia del Estado. "¬ŅCu√°l es el esquema? Usted se apropia de la tierra y la vende ", dijo Maur√≠cio Torres, profesor de la Universidad Federal de Par√°, un estado del norte que incluye Novo Progresso. "La tierra se hace 50, 100, 200 veces m√°s valiosa una vez que ha sido deforestada. Es un excelente negocio. Est√°s vendiendo terrenos p√ļblicos, cierto, as√≠ que todo es ganancia". Pero a medida que Brasil cre√≥ un vasto mosaico de reservas nacionales y territorios ind√≠genas a partir de los a√Īos ochenta, se hizo m√°s dif√≠cil apropiarse de la tierra. Durante la d√©cada de 2000, a medida que aumentaba la deforestaci√≥n, el gobierno brasile√Īo implement√≥ un ambicioso plan para reducir la destrucci√≥n de la selva tropical. Pero ese esfuerzo, que se bas√≥ en gran medida en agresivas operaciones policiales, ha perdido impulso en los √ļltimos a√Īos. Una econom√≠a fr√°gil empuj√≥ a miles de desempleados a las profundidades selv√°ticas. Mientras el pa√≠s se sum√≠a en una profunda recesi√≥n creci√≥ la dependencia del poderoso sector agr√≠cola, al igual que el m√ļsculo pol√≠tico de ese sector en el congreso. Poco a poco, el gobierno disminuy√≥ la presi√≥n sobre los infractores de la ley. Muchos residentes de la Amazon√≠a, y sus representantes en Brasilia, creen que las estrictas reglas para proteger la selva est√°n frenando al pa√≠s y a la econom√≠a local. Con sus promesas de frenar la protecci√≥n del medioambiente, Bolsonaro gan√≥ el 52 por ciento de los votos en los estados del norte que abarcan la Amazon√≠a. "El abandono de las personas de estas regiones los empuj√≥ a una relaci√≥n de dependencia con los acaparadores de tierras y los madereros ilegales", dijo Torres. "Terminan sirviendo como un escudo social para las organizaciones criminales locales". H√©lio Dias, jefe de la Federaci√≥n de Agricultura en Rond√īnia, uno de los estados m√°s afectados por los incendios, dijo que Brasil ha designado demasiado territorio como tierras protegidas. "Si tuvi√©ramos que designar el 40 por ciento de la tierra para la producci√≥n y conservar el 60 por ciento, eso ser√≠a ideal para los productores", dijo. "Eso representar√≠a un equilibrio entre el hombre y el bosque". Dias dijo que este a√Īo los incendios se extendieron de manera inusual, lo que ha causado da√Īos a las propiedades y otros problemas para los productores. Pero atribuye los incendios principalmente a la sequ√≠a, y se burl√≥ de la idea de impulsar un boicot contra los productos brasile√Īos. "Es completamente equivocado", dijo y agreg√≥ que vivir en la selva es dif√≠cil. La movilidad es complicada y costosa, hay poco acceso a la atenci√≥n m√©dica y existen pocas opciones de entretenimiento. "Solo tratamos de producir para que nuestras familias puedan sobrevivir", coment√≥. Algunos residentes de las √°reas afectadas por los incendios expresaron alarma. Jos√© Macedo de Silva, un ganadero cerca de Porto Velho, la capital de Rond√īnia, dijo que la mayor√≠a de los incendios en su zona fueron provocados por personas involucradas en disputas de tierras. "Estoy en contra de la deforestaci√≥n ilegal, en contra de invadir las √°reas de protecci√≥n ambiental", dijo, mientras se paraba junto a una parcela de su propia tierra que hab√≠a sido arrasada. "Las personas que hacen eso deben ser castigadas. Brasil va a pagar el precio por nuestra incompetencia al tratar con estas personas". Grupos ambientalistas y activistas ind√≠genas dicen que, desde que Bolsonaro asumi√≥ el cargo, el acaparamiento de tierras y la deforestaci√≥n se han vuelto cada vez m√°s evidentes. Cuando un fiscal advirtió a la principal agencia ambiental federal a principios de este mes que un grupo de hombres planeaba provocar una serie de incendios a lo largo de una carretera de la Amazonía para intimidar al personal responsable del cumplimiento ambiental, los funcionarios respondieron que carecían de los recursos para detenerlo. Da Silva, el líder agricultor en Novo Progresso, cree que Bolsonaro debería mantener el rumbo y no ceder ante la presión de los líderes europeos o las amenazas de boicotear los productos brasileños. "No vamos a ceder el control de la Amazonía y eso es un hecho", dijo. "Tenemos productos baratos y de buena calidad para vender. Si no quieren comprarlos se los venderemos a China y otros países". 