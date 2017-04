Odebrecht: ¿cuál es la situación legal de los ex presidentes en Perú?

Fotografia: El Comercio Agrandar la foto + Twittear Las declaraciones de Marcelo Odebrecht -ex CEO de la empresa brasileña Odebrecht-sobre Ollanta Humala han ratificado que no solo tenemos a un ex mandatario vinculado al más grande caso de corrupción en Perú de los útimos años. ¿Cuál es la situación de los ex jefes de Estado en esta investigación y cuáles son las diferencias entre los tres? Alejandro Toledo

El ex presidente Alejandro Toledo tiene una orden de prisión preventiva por 18 meses. La fiscalía lo acusa de los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos por presuntamente haber recibido sobornos de la empresa Odebrecht. Jorge Barata, el ex representante de Odebrecht en Perú, confesó ante el fiscal Hamilton Castro que Alejandro Toledo le pidió US$20 millones para que la constructora gane la licitación de la carretera Interoceánica. Y, finalmente, eso fue lo que ocurrió. Los depósitos se habrían realizado a través de cuentas offshore vinculadas al amigo de Toledo, Josef Maiman. Los delitos habrían sido cometidos cuando Toledo estaba en la presidencia hasta haber recibido el último depósito, que fue en noviembre del 2010. Alejandro Toledo aún no cumple con la orden dictada por el juez Richard Concepción y se encontraría en Estados Unidos. El país norteamericano tampoco ha respondido el pedido de arresto provisorio con fines de extradición para lograr que el ex mandatario cumpla con la justicia. Alan García

El líder aprista y ex jefe del Estado es investigado preliminarmente por el equipo especial del Ministerio Público que investiga el Caso Odebrecht por el delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias en agravio del Estado. Los hechos materia de esta investigación están referidos a una presunta influencia de Alan García, como presidente de la República, para facilitar que el Consorcio Tren Eléctrico -conformado por Odebrecht y Graña y Montero- ganara las licitaciones de la obra de la Línea 1 del Metro de Lima (Tramo 1 y 2). Hasta el momento no se conoce ninguna declaración de Barata ni de Marcelo Odebrecht relacionada con Alan García. La empresa brasileña solo reconoció el pago de sobornos para Jorge Cuba, ex viceministro de Comunicaciones del segundo gobierno aprista. Ollanta Humala

El caso del ex presidente Ollanta Humala es distinto. Marcelo Odebrecht ha dicho que entregó US$3 millones para la campaña del líder del Partido Nacionalista, antes que llegue a Palacio de Gobierno. ¿Humala está procesado en el Caso Odebrecht? No. El fiscal anticorrupción Hamilton Castro aún no lo está investigando. El ex mandatario es investigado desde octubre del 2016 por el delito de lavado de activos por las presuntas irregularidades en los aportes del Partido Nacionalista en el 2006 y el 2011. El caso está a cargo del fiscal Germán Juárez de la Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio. Hace unos meses, Jorge Barata confesó ante el fiscal Hamilton Castro que, a mediados del 2010, en plena campaña presidencial peruana, recibió la llamada de Marcelo Odebrecht, quien le indicó que debía realizar una donación de tres millones de dólares para el candidato del Partido Nacionalista. Esto, dijo Barata, fue a solicitud del Partido de los Trabajadores de Brasil, de Luiz Inácio Lula da Silva. Ahora el propio Marcelo Odebrecht ratifica esta versión en su declaración ante la justicia brasileña. A fines de febrero, el fiscal Germán Juárez incorporó las declaraciones de Jorge Barata a la investigación sobre los aportes del Partido Nacionalista. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario