Pánico y resignación en Argentina por la agitación económica tras las primarias

En los últimos días, mientras Argentina padecía una caída libre económica que no había vivido en años por la posibilidad de que el presidente Mauricio Macri pierda contundentemente en las elecciones de octubre, prácticamente no ha sido visto a la persona detrás de la estrategia llevaría a esa posible derrota. La campaña para la votación de octubre dirigida en parte por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha sido especialmente discreta. También resulta ser una campaña por la vicepresidencia. A la cabeza de la fórmula está Alberto Fernández, político de izquierda moderada con experiencia para alcanzar acuerdos. Antes de mayo, cuando se anunció que Fernández de Kirchner y él competirán juntos por el poder ejecutivo, la mayoría de los votantes sabían poco de los planes de Fernández para el país. Ahora, con Argentina encaminada hacia una posible depresi贸n tras meses de contracci贸n econ贸mica, de alta inflaci贸n y de una salida en estampida de los inversionistas, Alberto Fern谩ndez se apresta a ser el pr贸ximo l铆der en la Casa Rosada. La pregunta en boca de muchas personas durante los siguientes meses es qu茅 pasar谩 en caso de una victoria para Fern谩ndez: si ser谩 un regreso a las pol铆ticas kirchneristas de corte populista de la expresidenta o algo distinto. La salida en masa de tenedores de bonos argentinos posterior a las internas PASO del 11 de agosto, en las que Fern谩ndez super贸 por mucho la preferencia electoral por Macri, sugiere que los inversionistas ven en la candidatura de Fern谩ndez una maniobra de Kirchner para regresar al poder. Kirchner, que tuvo dos mandatos presidenciales y actualmente es senadora, sigue siendo alguien con mucha fuerza en el pa铆s; tiene el mejor 铆ndice de aprobaci贸n de cualquier pol铆tico opositor. Sin embargo, tambi茅n es una persona que despierta opiniones encontradas: est谩 acusada en once casos de corrupci贸n y los economistas le atribuyen a sus pol铆ticas econ贸micas intervencionistas el atolladero que Macri hered贸 en 2015 y del que no pudo sacar al pa铆s. "Fern谩ndez de Kirchner es corrupta y una gestora econ贸mica err谩tica, pero tiene una maestr铆a cuando se trata de pol铆tica", dijo Benjam铆n Gedan, director del proyecto sobre Argentina del Centro Internacional Woodrow Wilson. "Ella reconoci贸 que era demasiado divisiva como para volver a obtener la presidencia y tuvo la sagacidad de elegir como compa帽ero de f贸rmula a alguien externo a su c铆rculo cercano ideol贸gico". De hecho, al sumar Alberto Fern谩ndez casi el 48 por ciento de los votos a su favor en las PASO -elecciones internas que usualmente sirven para reducir la cantidad de candidatos, aunque fungen m谩s como indicador de las preferencias hacia octubre-, su candidatura logr贸 un respaldo que sobrepasa las cr铆ticas de corrupci贸n y amiguismo que hacen de Kirchner una rival relativamente f谩cil de atacar en campa帽a. Macri qued贸 en segundo lugar con un distante 32 por ciento de las preferencias electorales. Es probable que los votantes entonces vean a Fern谩ndez como una versi贸n m谩s moderada de Kirchner. Puede que las medidas populistas de la expresidenta hayan impedido el crecimiento empresarial y que hayan resultado en un d茅ficit p煤blico considerable, pero los servicios p煤blicos b谩sicos se mantuvieron costeables. Macri, elegido en 2015 despu茅s de mandatos consecutivos de Fern谩ndez de Kirchner y de su predecesor y fallecido esposo N茅stor Kirchner, impuso pol铆ticas de austeridad que dejaron a muchos argentinos en la pobreza sin que con ello hubiera mayor prosperidad en general. Sin embargo, varios expertos indican que un posible gobierno de Fern谩ndez podr铆a ser algo m谩s que el regreso del estilo kirchnerista de gobernar. Fern谩ndez, de 60 a帽os, tuvo roles destacados en las presidencias de N茅stor Kirchner y de Cristina Fern谩ndez de Kirchner, de 66 a帽os; y aunque ha sido muy cr铆tico del mandato de Macri, tambi茅n lleg贸 a ser un duro cr铆tico de la expresidenta. En el pasado ya ha tomado distancia de ella; tal vez, de ganar, tambi茅n est茅 dispuesto a distanciarse de las pol铆ticas kirchneristas pasadas. "Era un socio de N茅stor y de Cristina, no era un empleado," dijo Luis Tonelli, profesor de Pol铆tica Comparada de la Universidad de Buenos Aires. "Eran un equipo donde era un socio menor, pero no era alguien que simplemente segu铆a 贸rdenes". Fern谩ndez conoci贸 a N茅stor Kirchner cuando este 煤ltimo era gobernador de la provincia de Santa Cruz, en el sur argentino. Cuando N茅stor Kirchner lleg贸 a la presidencia en 2003, eligi贸 a Fern谩ndez como su jefe de gabinete. El reto para ese gobierno era considerable: Argentina se segu铆a recuperando de un colapso econ贸mico y hab铆a ca铆do en un impago de unos 100.000 millones de d贸lares en deuda. Alberto Fern谩ndez tom贸 la posta en redactar un plan de recuperaci贸n econ贸mica con la construcci贸n de alianzas y para aprovechar el auge en los precios de ciertas materias primas que apuntalaron a las econom铆as de Argentina y de pa铆ses vecinos. Cuando Fern谩ndez de Kirchner entr贸 a la presidencia en remplazo de N茅stor, en diciembre de 2007, Fern谩ndez se qued贸 como jefe de gabinete, pero solo por unos meses. Dej贸 el gobierno y se volvi贸 uno de los cr铆ticos m谩s feroces de la entonces presidenta, con apariciones regulares en noticieros televisivos. Los pol铆ticos se conciliaron despu茅s de las elecciones legislativas de 2017, cuando Macri y su partido obtuvieron un amplio respaldo. Eso llev贸 a Fern谩ndez de Kirchner a declarar que estar铆a dispuesta a no postularse para el principal cargo pol铆tico si eso lograba unificar de nuevo a la base peronista. Quien logr贸 la reconciliaci贸n entre ambos fue Juan Cabandi茅, joven diputado. "Fue una idea m铆a", asegur贸 Cabandi茅, que mencion贸 que Alberto Fern谩ndez es "muy inteligente" y que pod铆a ser 煤til tener a alguien cr铆tico dentro del principal liderazgo de las fuerzas peronistas. Ya que se dio la reuni贸n entre la expresidenta y el exjefe de gabinete, los dos se mantuvieron en contacto "hasta que volvieron a confiarse otra vez", dijo Eduardo Vald茅s, quien fue embajador argentino ante el Vaticano durante parte del mandato de Fern谩ndez de Kirchner. Ella luego le atribuy贸 a Fern谩ndez el haberla convencido de escribir un libro de memorias, que se volvi贸 茅xito en ventas y ayud贸 en su camino de regreso a la boleta. Sin embargo, Cabandi茅 dijo que hasta 茅l se sorprendi贸 cuando Fern谩ndez de Kirchner anunci贸 que iba a postularse como vicepresidenta y que Fern谩ndez ser铆a el candidato presidencial. Quienes conocen a Alberto Fern谩ndez desde hace d茅cadas afirman que es una figura muy adecuada para el cargo. Jorge Arg眉ello, quien fue embajador argentino ante Estados Unidos de 2011 a 2013, record贸 que, en las 茅pocas en que 茅l y Fern谩ndez eran estudiantes activistas en la d茅cada de los ochenta, a Fern谩ndez le encargaban entablar alianzas con otros grupos estudiantiles diversos. Allegados de Fern谩ndez -a quien le gusta el rock y cuyo perro, famoso en Instagram, se llama Dylan en honor a Bob Dylan- tambi茅n cuestionan la idea de que 茅l pudiera ser un mero hombre de paja dirigido por Kirchner. "Alberto es una figura con peso pol铆tico propio", no un "t铆tere", dijo Jorge Taiana, que fue canciller cuando Fern谩ndez era jefe de gabinete. "Est谩 claro que Cristina ha decidido dar un paso al costado". Fern谩ndez se mantuvo alejado de los reflectores en los d铆as siguientes a las PASO, pero el mi茅rcoles dio una breve conferencia de prensa. Declar贸, en un intento de calmar a los mercados, que no va a renegar la deuda p煤blica si es electo. Tambi茅n dijo que espera que Macri, de 60 a帽os, concluya toda su gesti贸n; una aseveraci贸n en referencia a la turbulenta historia argentina de presidentes que han sido forzados a dejar el puesto antes de terminar su mandato en momentos de mucho tumulto econ贸mico. Macri, que luc铆a deca铆do el lunes y asegur贸 en un discurso que el derrumbe econ贸mico de ese d铆a "es solo una muestra de lo que puede pasar" si ganan Fern谩ndez y Fern谩ndez de Kirchner, cambi贸 de tenor para el mi茅rcoles. Despu茅s de disculparse por el exabrupto en su conferencia del lunes, el presidente devel贸 un paquete de medidas populistas y a corto plazo que ayudar谩n a aliviar la situaci贸n de los votantes de clase media. Sus propuestas parecen haber sido redactadas con tal premura que hacia el jueves apenas empezaban a dilucidarse detalles para uno de los temas clave, el congelamiento por noventa d铆as de los precios del nafta (gasolina) y otros combustibles. A煤n as铆, su cambio de discurso aparentemente logr贸 el cometido: el jueves los mercados tuvieron el primer repunte registrado en la semana; el peso se fortaleci贸 frente al d贸lar y la bolsa tuvo un alza. Conforme avanza la contienda electoral, muchos argentinos se est谩n preparando para m谩s reveses econ贸micos. Alejandro Pintos, de 32 a帽os, tiene una tienda de herramientas en Almagro, barrio bonaerense de clase media, dijo que sus proveedores le dejaron de hacer entregas por unos d铆as y que ahora est谩n pidiendo precios mucho mayores. "Todos de repente somos 30 por ciento más pobres esta semana", dijo Pintos. "Si [a los argentinos] se les rompe algo en la casa, ¿van a poder pagar para arreglarlo?". Aunque otras personas se están tomando la situación con filosofía. "Esto es Argentina", explicó Alejandro Álvarez, de 52 años y quien trabaja como guardia de seguridad. "Mirá alrededor, ¿vos ves que la gente está en panico? Estamos acostumbrados".