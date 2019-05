Por quÃ© Cristina Kirchner se postula a vicepresidencia de Argentina

Fotografia: AFP Agrandar la foto + Twittear Por lo menos existen tres motivos que habr√≠an llevado a la senadora Cristina Fern√°ndez de Kirchner a anunciar que no ser√° candidata a la presidencia de Argentina y que se postula a vicepresidenta. Problemas con la justicia, cuestiones pol√≠ticas y temas familiares estar√≠an detr√°s de esta decisi√≥n que provoc√≥ una fuerte sorpresa en el √°mbito pol√≠tico del pa√≠s, seg√ļn le dijeron analistas a BBC News Brasil. En un video compartido este s√°bado en sus redes sociales, Cristina Fern√°ndez afirma que ser√° candidata a la vicepresidencia en la f√≥rmula liderada por el exjefe de Gabinete del expresidente N√©stor Kirchner, Alberto Fern√°ndez. "Los dirigentes debemos dejar de lado las ambiciones y las vanidades personales y yo estoy dispuesta a aportar desde desde el lugar que pueda ser m√°s √ļtil", dijo en el mensaje de unos 12 minutos, en el que hace duras cr√≠ticas a la situaci√≥n econ√≥mica del gobierno de Mauricio Macri. Argentina est√° en recesi√≥n y enfrenta altos √≠ndices de inflaci√≥n, que tienen un fuerte efecto sobre los indicadores de pobreza. Los defensores del gobierno de Macri, que asumi√≥ en diciembre de 2015, suelen atribuir la situaci√≥n actual a la herencia dejada por el gobierno anterior, justamente el de Fern√°ndez de Kirchner. Ella, a su vez, responsabiliza a la mala administraci√≥n de Macri del empeoramiento en los indicadores. La decisi√≥n de Kirchner fue el tema m√°s comentado en Twitter en Argentina este s√°bado. "¬°Ya tenemos f√≥rmula presidencial! Alberto Fern√°ndez Presidente y Cristina Vice. Vamos a un gran frente que derrote a Cambiemos y construya una Argentina con producci√≥n y trabajo", escribi√≥ en la red social el excanciller del kirchnerismo, Jorge Taiana. En un discurso el s√°bado, el presidente Macri, que es candidato a la reelecci√≥n, dijo a su vez que los argentinos "no pueden volver al pasado porque ser√≠a autodestructivo". Alberto Fern√°ndez es visto como un articulador pol√≠tico y poco carism√°tico, a diferencia de la expresidenta, que era se√Īalada como principal adversaria de Macri en la elecci√≥n presidencial de octubre de este a√Īo. En el video, Kirchner cuenta que conoce a Fern√°ndez desde hace 20 a√Īos y dice que tuvieron diferencias, pero que entiende que este es el mejor camino para disputar la elecci√≥n argentina. Pero, ¬Ņcu√°les fueron los motivos que llevaron a la expresidenta a ser candidata a la vicepresidencia y no a la presidencia, como se esperaba? Problemas con la justicia El anuncio de Fern√°ndez de Kirchner , que gobern√≥ Argentina entre 2007 y 2015 y fue antecesora de Macri, fue hecho a tres d√≠as del inicio de uno de los juicios en su contra y por el que se espera que declare por primera vez en el banquillo de los acusados y al lado de sus exasesores. El caso judicial que involucra la cuestionada adjudicaci√≥n de obras p√ļblicas gener√≥ la semana pasada una disputa judicial, que acab√≥ provocando protestas en distintos barrios de Buenos Aires. La Suprema Corte de Justicia pidi√≥ que le fuera enviado el expediente, que se encontraba en un juzgado inferior, lo que pod√≠a aplazar el procedimiento judicial. Esta decisi√≥n provoc√≥ una reacci√≥n en la sociedad y la presi√≥n, seg√ļn analistas, acab√≥ con la marcha atr√°s, llevando el caso al tribunal donde estaba. El inicio del juicio fue confirmado entonces para este martes. "Este es uno de los juicios, otros todav√≠a deben surgir, en el que ella debe responder", describe Marcos Novaro, profesor de ciencias pol√≠ticas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en una entrevista con BBC News Brasil. En su evaluaci√≥n, la expresidenta debe explorar los problemas con la justicia durante la campa√Īa, ya que ha reaccionado a las acusaciones como s√≠ntomas de una eventual "persecuci√≥n pol√≠tica". La decisi√≥n de presentarse como vicepresidenta de Fern√°ndez fue la "soluci√≥n" encontrada por Kirchner para continuar en el juego pol√≠tico ante los procesos judiciales en su contra, opina el analista. "Pero (la decisi√≥n de la f√≥rmula presidencial) es curiosa, porque Alberto Fern√°ndez sali√≥ del gobierno poco despu√©s de que ella asumiera (cuando sucedi√≥ a su marido, en diciembre de 2007, Cristina mantuvo inicialmente a Fern√°ndez en el cargo, que luego present√≥ su dimisi√≥n en julio de 2008), y √©l la critic√≥ varias a veces en p√ļblico", a√Īadie Novaro, que eval√ļa que Alberto Fern√°ndez corre el riesgo de convertirse en un "candidato t√≠tere". ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario