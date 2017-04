¿Por qué Estados Unidos decidió bombardear en particular la base aérea siria de Shayrat?

Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Fotografia: BBC Agrandar la foto + Twittear La base aérea de Shayrat fue el blanco del primer ataque directo deliberado de Estados Unidos contra las fuerzas del gobierno sirio desde que comenzó la guerra hace seis años. ¿Por qué fue elegido este lugar en particular? Un total de 59 misiles fueron lanzados este jueves contra las instalaciones de la Fuerza Aérea Siria en Homs en respuesta a lo que el presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró fue un ataque con armas químicas contra una ciudad controlada por los rebeldes, sucedido dos días antes. Jeff Davis, el portavoz del Pentágono, dijo que según inteligencia estadounidense, los aviones que arrojaron bombas cargadas con un agente nervioso en la localidad de Khan Sheikhoun y que mataron a más de 80 personas, habían partido de la base aérea de Shayrat. El presidente sirio, Bashar al Asad, ha negado haber utilizado armas químicas. Pero Shayrat tiene un pasado muy cercano con este tipo de arsenal. Un sitio clave en la guerra La base aérea de Shayrat se encuentra en la provincia de Homs, unos 25 km al sureste de la ciudad homónima. Con una superficie de unos 10 kilómetros cuadrados, cuenta con dos pistas de aterrizaje de 3 km de longitud, así como con decenas de hangares, edificios e instalaciones de almacenamiento. Este sitio se encuentra ocupado por los militares sirios desde que comenzó la guerra civil, hace seis años, y los aviones de combate del tipo Su-22 y MiG-23 de la Fuerza Aérea Siria parten de allí hacia todo el territorio. En Shayrat se almacenaron armas químicas hasta 2013, cuando Al Asad accedió a su destrucción. En ese entonces sus fuerzas fueron acusadas de lanzar misiles llenos de gas sarín en los suburbios de Damasco, matando a cientos de personas. A principios de noviembre de 2015, poco más de un mes después de lanzar un ataque aéreo contra los oponentes de Al Asad, el ejército ruso comenzó a usar Shayrat como base de operaciones de los helicópteros de ataque de tipo Mi-24 y Mi-35. De acuerdo con imágenes satelitales obtenidas por Stratfor, una empresa privada de análisis de inteligencia y seguridad con sede en EE.UU., en diciembre de 2015 comenzaron a realizarse trabajos de construcción para mejorar la base aérea. Los analistas de la compañía dijeron que las obras y la presencia de helicópteros sugerían que la base estaba ganando importancia para los gobiernos de Siria y Rusia en su lucha contra el autodenominado Estado Islámico (EI) en la provincia de Homs. El Ministerio de Defensa ruso negó la información, pero a fines de marzo de 2016 nuevas imágenes satelitales mostraron que varios helicópteros de ataque Ka-52 Alligator y Mi-28N Night Hunter se encontraban en el lugar, según la consultora de defensa británica IHS Jane. Se cree que combatientes del movimiento libanés Hezbollah y milicias iraquíes respaldadas por Irán también utilizaron Shayrat. El ataque en Khan Sheikhoun El martes, los sistemas de radares militares de EE.UU. detectaron que un avión de la Fuerza Aérea siria despegó de Shayrat y voló sobre Khan Sheikhoun en dos ocasiones: a las 06:37 hora local (03:37 GMT) y de nuevo 10 minutos después. Fuentes militares estadounidenses dijeron a la cadena de televisión NBC News que los radares detectaron destellos en el suelo, indicando que algo había sido arrojado en la ciudad controlada por los rebeldes. Al mismo tiempo, cientos de personas comenzaron a sufrir síntomas compatibles con la reacción a un agente nervioso, según los médicos y enfermeras que los trataron. Organismos opositores a Al Asad dicen que al menos 84 personas murieron. Según Rusia, los aviones sirios habían golpeado un depósito rebelde lleno de armas químicas, pero Trump no estuvo de acuerdo. "No hay duda de que Siria usó armas químicas prohibidas", dijo el presidente de EE.UU. en un breve discurso el jueves de noche. De acuerdo con fuentes del diario The Guardian, los altos mandos de inteligencia estadounidense creen que había personal ruso en Shayrat "cuando cargaron misiles con gas sarín en un avión sirio", pero que "no pudieron establecer si los rusos sabían que eso estaba pasando". Orient News, un sitio de noticias sirio a favor de oposición, dijo que el piloto del avión había sido identificado como el comandante de un escuadrón Su-22 de Shayrat. El bombardeo a la base Alrededor de las 03:40 hora local (00:40 GMT) del viernes, dos destructores de la Marina de los Estados Unidos ubicados en el mar Mediterráneo oriental lanzaron 59 misiles Tomahawk sobre la base aérea. Davis dijo que su objetivo eran "aviones, refugios de aviones, almacenamiento de petróleo y de logística, búnkeres de provisión de municiones, sistemas de defensa aérea y radares", los cuales fueron descritos como "cosas que hacían que el aeródromo funcionara". "Estamos evaluando los resultados del ataque", agregó. "Las primeras informaciones indican que aviones sirios, infraestructura de apoyo y equipamientos en la base de Shayrat fueron dañados severamente o directamente destruidos, reduciendo la capacidad del gobierno sirio de usar armas químicas". Davis hizo hincapié en que EE.UU. había tomado "medidas extraordinarias" para evitar las bajas civiles y que tuvieron "precauciones para minimizar el riesgo para el personal ruso y sirio ubicado en la base". Las fuerzas rusas fueron notificadas del ataque con antelación utilizando una línea establecida para asegurar que los aviones de combate estadounidenses que atacan a EI en Siria no sean golpeados accidentalmente por aviones rusos, añadió. Herbert Raymond McMaster, asesor de Seguridad Nacional de Trump, dijo que también habían tomado medidas para evitar golpear lo que se creía que eran tiendas de sarín en Shayrat, para que "no se encendiera y amenazara a los civiles o a cualquier otra persona". "Obviamente, el régimen (de Al Asad) mantendrá cierta capacidad de cometer asesinatos masivos con armas químicas más allá de esta base aérea en particular", dijo McMaster. Y agregó: "Pero el ataque estaba dirigido a esta base aérea particular por una razón: porque pudimos establecer que el ataque asesino partió de esa instalación". Acusaciones contra EE.UU. Un sirio que vive a pocos kilómetros de Shayrat dijo a la BBC que a las 03:45 horas se despertó por la fuerza de las explosiones. Cuando miró hacia fuera, vio grandes áreas en llamas, contó. Un primo suyo que hizo el servicio militar dijo que había ido a ver a sus amigos en la base y que había visto "una devastación total", agregó. El ejército sirio dijo que el ataque había provocado la muerte de seis miembros del personal de la base y varios heridos, además de causar "un daño material enorme". La agencia de noticias oficial Sana informó que nueve civiles que vivían en aldeas cercanas a la base aérea también habían muerto y que cuatro eran niños. Un portavoz del Ministerio de Defensa ruso dijo que fueron destruidos un depósito de equipos, un edificio de entrenamiento, seis MiG-23 de la Fuerza Aérea Siria que se encontraban en hangares de reparación y una estación de radar. La pista y calles de acceso, así como los aviones que se encontraban estacionados no fueron dañados, agregó. 