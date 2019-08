Por qué los latinoamericanos se desencantan con la democracia

Agrandar la foto + Twittear ¬† La democracia, una vez faro con el que Occidente pretend√≠a iluminar al mundo, est√° perdiendo adeptos. Y Latinoam√©rica no es una excepci√≥n. No hablamos (solamente) de los l√≠deres autoritarios que florecen en el continente como en el resto del mundo: tambi√©n de quienes han decidido seguirles en su desapego. El √ļltimo Latinobar√≥metro acotaba la extensi√≥n del desencanto: el apoyo a la democracia no llega ni a la mitad de la ciudadan√≠a del continente.El complementario Bar√≥metro de las Am√©ricas confirma el panorama: en la √ļltima d√©cada aument√≥ el porcentaje de personas seguras de que la democracia no es el mejor sistema de gobierno posible, pero tambi√©n, y sobre todo, se increment√≥ el n√ļmero de quienes tienen posiciones m√°s indeterminadas. El dato desagregado por pa√≠ses confirma que es ah√≠, en la tibieza, donde se instala una mayor√≠a, con contadas excepciones (Argentina, Uruguay, Costa Rica). Las naciones m√°s pobladas del continente, Brasil y M√©xico, albergan en su seno a millones de habitantes que se mueven en el amplio espectro del desencanto. No en vano ambas han elegido recientemente a presidentes dispuestos a atacar consensos e instituciones para consolidar su poder y el de los suyos.La evaluaci√≥n de la democracia se instala as√≠ en la ambig√ľedad m√°s que en el rechazo visceral. Los protagonistas del desencanto son m√°s bien j√≥venes y de escaso poder adquisitivo. Ambos grupos muestran una probabilidad sustancialmente menor de mantener una preferencia n√≠tida por la democracia que sus contrapartes mayores y en mejor situaci√≥n econ√≥mica. Sin embargo, son precisamente las clases acomodadas las que m√°s entusiasmo por la democracia est√°n perdiendo. Tambi√©n los millenials (nacidos despu√©s de 1980, incluyendo a los primeros centennials de mediados de los a√Īos noventa). Estas ca√≠das son particularmente alarmantes porque alberga la capacidad de cambiar el punto de encuentro entre oferta y demanda electoral. Las √©lites econ√≥micas cuentan con una mayor capacidad de marcar la agenda y dar forma al futuro de nuestras instituciones. De moldear, en definitiva, la oferta pol√≠tica. Por su parte, los que hoy son j√≥venes ma√Īana se convertir√°n en el centro de la demanda, decidiendo con sus votos si desean un modelo alternativo al de la democracia pluralista. Las opiniones de quienes se est√°n desencantando de la democracia nos las podemos figurar: respetan menos esas mismas instituciones, sobre todo los partidos pol√≠ticos, ven m√°s corruptos entre los l√≠deres que el resto de ciudadanos, y cargan con un cierto sesgo autoritario, conservador. Pero aunque los cr√≠ticos con la democracia nacidos despu√©s de 1980 mantienen todos estos rasgos, hay otros que son menos prominentes entre ellos, y que ponen en cuesti√≥n algunos mitos. No se aprecian peores expectativas econ√≥micas que entre el conjunto de los demo-esc√©pticos. Incluso la ausencia de inter√©s pol√≠tico, aunque estructuralmente presente, es menor para las nuevas generaciones de desconfiados que para las viejas. Algo similar sucede con las clases acomodadas. ¬ŅQu√© est√° sucediendo, pues, para que cunda el desencanto sist√©mico entre las nuevas generaciones? Para los polit√≥logos Yascha Mounk y Roberto Roa, que han trabajado la cuesti√≥n de la erosi√≥n de los valores democr√°ticos como pocos en su disciplina, tal vez estemos ante una mirada incompleta por ausencia de referencias vitales: puesto que estas generaciones tienen menos experiencia con reg√≠menes autoritarios que las anteriores, no valoran en la misma medida las ventajas de vivir bajo una democracia. Si esto fuese cierto, deber√≠amos observar un mayor diferencial de desencanto o ambig√ľedad entre los nacidos antes y despu√©s de 1980 en aquellos pa√≠ses con transiciones m√°s antiguas. Existe, es verdad, una cierta correlaci√≥n entre el tiempo que lleva cada naci√≥n con elecciones libres de manera ininterrumpida, y el plus de escepticismo con la democracia que demuestran las nuevas generaciones. La debilidad de la relaci√≥n sugiere, sin embargo, que tiene que haber algo m√°s. Ese "algo m√°s" no parece que sea una radicalizaci√≥n de las posturas: seg√ļn los datos del propio Bar√≥metro, los nacidos de 1980 en adelante tienen hoy opiniones menos extremas sobre aborto, matrimonio igualitario o incluso lucha contra la desigualdad que esas mismas generaciones en 2012. Pero quiz√°s lo que est√° pasando es algo menos espectacular, pero potencialmente igual de peligroso. El descontento por la falta de respuesta del sistema a demandas no incorporadas siempre ha estado presente en Latinoam√©rica, un continente donde el presidencialismo elitista y la desigualdad produjeron democracias poco inclusivas, de acceso restringido. Esta pulsi√≥n no ha desaparecido, pero quiz√°s se le ha a√Īadido otra, aparentemente contradictoria: una suerte de preferencia por el orden sobre el conflicto. El Bar√≥metro de las Am√©ricas inquiere a sus entrevistados sobre hasta qu√© punto est√°n de acuerdo con algo tan b√°sico como otorgarle derecho a voto a aquellos que son cr√≠ticos con el sistema de gobierno. Esta cuesti√≥n permite una medici√≥n del grado de tolerancia que cada individuo tiene respecto a la cr√≠tica extrema. Resulta que los que demuestran un mayor desencanto con la idea expl√≠cita de democracia tambi√©n est√°n m√°s a favor de mantener los derechos de voto de los cr√≠ticos. Probablemente porque ellos se ven como parte de ese grupo. Estos 'dem√≥cratas parad√≥jicos', desconfiados de la actual democracia, entrar√≠an en la categor√≠a del descontento perenne, inevitable hasta que los reg√≠menes se vuelvan m√°s inclusivos. Tambi√©n est√°n aqu√≠ los segmentos de autoritarismo puro: aquellos que rechazan la democracia en abstracto y en concreto, que disputan el derecho a voto para la oposici√≥n. A ellos es imposible incorporarlos a la alternancia de poder porque s√≥lo aspiran a suprimirla. Pero es el grupo intermedio el que muestra un comportamiento m√°s llamativo y consistente: tibios con la democracia como concepto, y tibios tambi√©n con el derecho a voto de los cr√≠ticos extremos. Para una mayor√≠a relativa de latinoamericanos la posibilidad de canalizar el conflicto no es una prioridad. Lo preocupante es, de nuevo, la coincidencia en este patr√≥n entre nuevas generaciones y clases acomodadas. Porque, ¬Ņy si estamos asistiendo al nacimiento de una generaci√≥n que anhela orden, funcionalidad? El autoritarismo ser√≠a entonces un subproducto, m√°s que una demanda central. El modelo chino acude a la mente: una dictadura que a ojos del mundo ha sido capaz de crear bienestar para la mayor√≠a, si bien a cambio de un (enorme) coste para las minor√≠as. Quiz√°s este es el tipo de espejo en el que se reflejan los desencantados: una 'muerte dulce' del pluralismo. 'Dulce', claro est√°, solo en apariencia, y solo para aquellos segmentos de la poblaci√≥n en disposici√≥n de consolidar su buena posici√≥n ante la supresi√≥n del conflicto formalizado. El continente tiene amplia experiencia con l√≠deres que ofrecen mejoras para la mayor√≠a a cambio de que la poblaci√≥n renuncie al derecho a votar en contra. Videla, Pinochet, Ch√°vez, Fujimori y¬†Castro entre otros tantos hicieron carrera con esta idea. No estar√≠a de m√°s, a la luz de estos datos, refrescar la memoria con lo que acaba sucediendo cuando un dictador promete armon√≠a. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario