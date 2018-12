Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear La estrecha relaci√≥n entre Rusia y Venezuela volvi√≥ a generar titulares este mes. Primero, con la reuni√≥n en Mosc√ļ de los presidentes Vladimir Putin y Nicol√°s Maduro, que seg√ļn el gobierno venezolano result√≥ en el acuerdo para poner en marcha un paquete de inversiones rusas en los sectores petrolero y minero valoradas en US$6.000 millones. Y, luego, con el env√≠o al pa√≠s sudamericano de dos bombarderos rusos del tipo TU-160, hecho que provoc√≥ airadas cr√≠ticas de Estados Unidos. A diferencia de China, que parece haber enfriado su relaci√≥n con Caracas, Mosc√ļ mantiene su fuerte v√≠nculo con el gobierno Maduro, hasta el punto de convertirse en un bal√≥n de ox√≠geno en cuanto a pr√©stamos econ√≥micos. Pero m√°s all√° de la necesidad de dinero de Caracas, estos lazos son vitales para el gobierno de Putin, seg√ļn coinciden los expertos consultados por BBC Mundo. Aqu√≠ te explicamos por qu√©. Un amigo La anexi√≥n rusa de Crimea en 2014 provoc√≥ una dura condena de pa√≠ses de Occidente y una oleada de sanciones econ√≥micas contra Rusia que se siguen renovando. A partir de ese momento, las relaciones entre ese pa√≠s y Estados Unidos o la Uni√≥n Europea (UE) se deterioraron dr√°sticamente. Y es en ese contexto en el que Venezuela adquiere una especial importancia. El Kremlin "busca a pa√≠ses que a√ļn quieran lidiar con ellos, y eso incluye a Venezuela", destaca Steven Pifer, exembajador de Estados Unidos en Ucrania e investigador del centro de an√°lisis Brookings Institution. "Lo que el Kremlin quiere es dar la imagen de una Rusia que no est√° aislada, cuando en realidad lo est√°", afirma Pifer en conversaci√≥n con BBC Mundo. Ayudar econ√≥mica y militarmente a Venezuela -uno de los pocos pa√≠ses que respald√≥ la acci√≥n rusa en Crimea- sirve para mantener que "Rusia tiene conexiones alrededor del mundo". El editor del servicio ruso de la BBC, Famil Ismailov, coincide en ese aspecto y destaca otra ventaja para Putin del apoyo a Caracas: el mensaje que puede vender en el pa√≠s. "Es muy importante mostrarle al p√ļblico interno que, pese a las sanciones, Rusia cumple su rol como superpotencia y tiene pa√≠ses amigos. Vale la pena pagar por eso", explica en referencia a Putin. Un "desaf√≠o" a Estados Unidos El env√≠o de bombarderos esta semana a Venezuela se enmarca en esta estrategia, seg√ļn los especialistas en pol√≠tica rusa, pero sirve adem√°s como mensaje a Estados Unidos. El gobierno ruso ha criticado en repetidas ocasiones la "interferencia" estadounidense en Ucrania o el despliegue de fuerzas estadounidenses en el mar Negro o B√°ltico, como parte de los operativos de la OTAN. Y el env√≠o de los bombarderos a Venezuela puede ser una respuesta, una manera de "meter el dedo en el ojo" a EE.UU. "Parte de la raz√≥n para ello (el env√≠o de los bombarderos) es entrenar a pilotos rusos, en t√©rminos de vuelos de larga distancia; otra parte est√° simplemente dise√Īada para incordiar a Estados Unidos", considera el exembajador en Ucrania. El traslado de los bombarderos es tambi√©n visto como una demostraci√≥n de fuerza de Rusia, "un recordatorio del alcance militar global" del pa√≠s, destaca por su parte Dara Massicot, investigadora del think tank estadounidense RAND Corporation, en un comunicado enviado a BBC Mundo. Massicot, exanalista especializada en capacidades militares rusas del Departamento de Defensa de Estados Unidos, recuerda que Rusia ya hab√≠a desplegado en 2008 este tipo de bombarderos en el pa√≠s sudamericano y explica que este tipo de maniobras, que son complicadas de gestionar -especialmente por la distancia- no son decisiones de √ļltima hora. "Para Rusia, estos son escaparates para mostrar que tiene la capacidad de llegar a lugares lejanos y estrat√©gicos del mundo, volando incluso por encima de pa√≠ses como Reino Unido. Tambi√©n para mostrar su apoyo a Maduro", comenta el editor del servicio ruso de la BBC. En medio de la grave crisis econ√≥mica, pol√≠tica y social que atraviesa Venezuela, algunos expertos tambi√©n consideran que la presencia militar rusa puede tener el objetivo de "desincentivar" a terceros de "alg√ļn tipo de intervenci√≥n militar" en el pa√≠s. La cooperaci√≥n militar entre Mosc√ļ y Caracas se ha estrechado en los √ļltimos a√Īos y no solo a trav√©s de la venta de armas; tambi√©n a trav√©s de visitas de altos cargos militares o, por ejemplo, la formaci√≥n de fuerzas venezolanas en suelo ruso. ¬ŅUna buena oferta? Adem√°s de la estrategia geopol√≠tica, otro aspecto que puede haber influido en la cercan√≠a de Rusia con Venezuela es estrictamente comercial, seg√ļn Francisco J. Monaldi, experto en pol√≠tica energ√©tica en Latinoam√©rica y acad√©mico del Instituto Baker de la Universidad Rice (en Estados Unidos). Monaldi recuerda que Mosc√ļ empez√≥ a tener un mayor rol en Venezuela cuando China comenz√≥ a dar pasos atr√°s en el pa√≠s, dada la inestabilidad de √©ste y a ra√≠z de que la petrolera rusa Rosneft se empezara a involucrar de manera significativa en el sector petrolero venezolano. "Aprovecharon que Venezuela estaba desesperada para obtener en muy buenos t√©rminos acceso a gas y petr√≥leo venezolano, no para enviarlo a Rusia pero como negocio para Rosneft", considera el especialista en declaraciones a BBC Mundo. "En ese sentido, lo que ellos piensan es: si llega a haber un cambio pol√≠tico, ellos en todo caso tienen unos activos que tuvieron muy baratos y que se los pueden vender a alguien m√°s... o que van a seguir (siendo) rentables". Eso no implica que los rusos est√©n contentos con su negocio, pues Venezuela no es visto como un socio confiable dada su enorme deuda y los impagos en el pasado, destaca este y otros analistas. No obstante, a "Rosneft no la est√°n invitando en otros pa√≠ses como Maduro est√° invit√°ndolos a ellos", insiste Monaldi, haci√©ndose eco de la delicada situaci√≥n internacional de Mosc√ļ. El gobierno ruso y Rosneft han concedido unos US$17.000 millones de d√≥lares en pr√©stamos y l√≠neas de cr√©dito a Caracas desde 2006 a cambio de petr√≥leo, seg√ļn c√°lculos de la agencia Reuters. El monto anunciado por Maduro tras la reuni√≥n con Putin este mes en teor√≠a se suma a esa ayuda, aunque todos los expertos consultados por BBC Mundo llaman a la cautela con este tipo de declaraciones, pues en el pasado algunas de esas promesas no se materializaron. "Econ√≥micamente, (Rusia) tampoco ha ayudado mucho a Venezuela y, en realidad, no est√° en condiciones de hacerlo porque tiene sus propias sanciones", advierte el editor del servicio en ruso de la BBC. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario