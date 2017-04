Qué países apoyan y cuáles condenan el ataque con misiles de Estados Unidos contra Siria

Fotografia: BBC Agrandar la foto + Twittear Líderes mundiales y varios gobiernos han reaccionado a los ataques aéreos ordenados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra una base aérea siria en Homs, el jueves por la noche. La acción militar fue en respuesta a lo que Trump llamó el "terrible ataque con armas químicas" del gobierno sirio contra una base rebelde que mató decenas de civiles, incluyendo mujeres y niños. El ejército sirio confirmó que el ataque causó "extensos daños materiales" y cobró la vida de seis personas. Pero el alcalde de Homs, Talal Barazi, habló de muertos civiles y fustigó a EE.UU. por el ataque afirmando que "no frenará la actividad del gobierno". En diálogo con la BBC, Barazi dijo no estar "sorprendido" que "Estados Unidos e Israel apoyen este terrorismo". Estas son otras reacciones internacionales a favor y en contra del ataque: A FAVOR Reino Unido El gobierno británico declaró su "completo apoyo" al ataque estadounidense. "Completamente apropiado", fue como el secretario de Defensa británico, Michael Fallon, describió el ataque como "limitado". Fallon dijo que la primera ministra Theresa May había estado "informada a lo largo" del operativo pero que no se le solicitó a Reino Unido a participar. Según una entrevista que el secretario de Defensa dio a la BBC, el gobierno británico tuvo discusiones íntimas con EE.UU. "a todos los niveles" en los últimos días y "analizado las diferentes opciones que estaban considerando". Turquía Un portavoz del presidente Recep Tayyip Erdogan tildó los ataques de EE.UU. como una respuesta positiva contra los "crímenes de guerra" en Siria. "La destrucción de la base aérea Sharyat es un paso importante en asegurar que los ataques químicos y convencionales contra la población civil no quedarán impunes", declaró Ibrahim Kalin. El portavoz añadió que había llegado la hora de imponer una zona de exclusión aérea así como zonas de seguridad en Siria. Israel El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, emitió un comunicado en el que da su "completo apoyo" a los ataques. "Tanto con palabras y hechos, el presidente Trump envió un fuerte y claro mensaje hoy que el uso y propagación de armas nucleares no será tolerado". "Israel completamente apoya la decisión del presidente Trump y espera que este mensaje resoluto frente a las horribles acciones del régimen de Assad resuene no sólo en Damasco, pero en Teherán y Pyongyang también." EN CONTRA Rusia Como el principal aliado militar del gobierno de Siria, el Kremlin describió el ataque aéreo como una "agresión activa" que viola las normas internacionales basada en una "premisa inventada". El portavoz del gobierno, Dimitri Peskov, advirtió que el incidente dañará considerablemente las relaciones entre Washington y Moscú, que ya se encontraban en muy mal estado. Pero el Parlamento ruso, la Duma, aseguró que no habrá una escalada de acción militar en respuesta al ataque estadounidense. El presidente suplente de la Duma pidió en su sitio internet "calma y acción lógica en defensa del derecho internacional y justicia". Pero, según la agencia Reuters, el Ministerio de Exteriores de Rusia dijo que estarán suspendiendo un acuerdo de seguridad aérea con EE.UU. China El gobierno de Pekín manifestósu preocupación por un "continuo deterioro" de la situación en Siria. La advertencia, emitida por una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, se produce en el marco de la reunión del presidente Xi Jinping con Donald Trump en Mar-a-Lago, el hotl-mansión del mandatario estadounidense Florida. La portavoz aseguró que China se opone "al uso de armas químicas por cualquier país, organización o individuo en cualquier circunstancia". Y añadió que "lo que es urgente ahora es evitar un mayor deterioro de la situación". China repetidamente ha dicho que el enfrentamiento armado necesita una "solución política" pero, en seis ocasiones, ha vetado conjuntamente con Rusia las medidas del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar el conflicto. Irán El gobierno en Teherán, otro fuerte aliado de Al Asad en Siria, condenó de manera enérgica el ataque estadounidense. La agencia iraní ISNA cita al portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Bahram Qasemi diciendo: "Irán condena enérgicamente cualquier tipo de ataque unilateral". Y continuó: "Estas medidas afianzarán a los terroristas en Siria y complicarán la situación en Siria y la región". Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario