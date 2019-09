Razones por las que Donald Trump podría ser reelecto en EEUU

Agrandar la foto + Twittear

Contrario al criterio de que solo haciendo el bien un candidato obtiene buenos resultados electorales, el presente es un ejemplo del por qu√© un presidente aunque rechazado por sectores del electorado norteamericano puede ganar su reelecci√≥n.Hace cuatro a√Īos, el mundo se re√≠a porque un se√Īor muy rico, de lengua incontrolable y cero experiencia pol√≠tica se postulaba como candidato a la Casa Blanca por el Partido Republicano de los EEUU. Era una mueca risue√Īa que sumaba un poco de todo: el imposible, el esperpento, la hilaridad por la deriva conservadora. Tan estrafalario, tan excesivo, tan inadecuado, que no daba ni miedo. Esas reacciones combinadas entre temor y p√°nico, a veces compulsivo sobre todo para las elites norteamericanas; est√°n instaladas en su imaginario porque puede volver a suceder de cara a un segundo mandato del republicano. Activistas de "izquierda", artistas de Hollywood, superpoderosos presidentes de medios de comunicaci√≥n y, desde luego, los grupos m√°s influyentes de la tecnolog√≠a de Silicom Valley, siguen asustados.En junio pasado, Donald Trump lanz√≥ en Florida su campa√Īa para la reelecci√≥n en las presidenciales de 2020 estrenando el eslogan "Mantengamos la Grandeza de Estados Unidos" y asegurando que la econom√≠a de su pa√≠s es la "envidia" del mundo entero. Cerca de 20.000 seguidores lo ovacionaron euf√≥ricos, portando gorras rojas y cantando "¬°Construye el muro!", refiri√©ndose a la prometida valla en la frontera con M√©xico. A pesar de haber aplicado una serie de medidas restrictivas contra la inmigraci√≥n, atacar a los grandes conglomerados de medios de comunicaci√≥n y acusarlos por las "fake news" que √©l mismo ha puesto de moda, el actual mandatario se halla en una muy buena posici√≥n para ser reelecto, sobre todo porque la econom√≠a ha crecido y la poblaci√≥n lo ha sentido en su bolsillo.

¬ŅPor qu√© da tanto miedo una reelecci√≥n de Donald Trump? Aqu√≠ van algunas razones.



1.- Bajo en las encuestas, pero con imagen fuerte Las encuestas muestran que el republicano pierde fuerza en los Estados del llamado "Cintur√≥n Industrial", que le dieron la victoria hace cuatro a√Īos. Hay cinco de los 20 candidatos dem√≥cratas que ahora mismo le superar√≠an en votos y el favorito, Joe Biden, le sacar√≠a entre siete y diez puntos de ventaja. El presidente enfadado por esta informaci√≥n, asegur√≥ en las redes sociales que encabeza en todo el pa√≠s y que los datos provienen de sondeos falsos. La firma Goldman Sachs, destaca que la econom√≠a de los EEUU es el mejor punto a favor de Trump. La econom√≠a estadounidense creci√≥ 3,2% en el per√≠odo de enero a marzo de 2019, la desocupaci√≥n decreci√≥ el 3,5% y se est√°n incrementando los salarios, indica. A principios de junio, de hecho, la CNN hizo otra encuesta en la que el 54% de los ciudadanos cree que Trump acabar√° ganando, independientemente de su propia intenci√≥n de voto.

2.- Porque va a insistir en su cruzada sin piedad contra la inmigraci√≥n irregular Las inmigraciones y el miedo azuzado al "delincuente", "traficante" y "violador" ya fue un discurso esencial en la campa√Īa de Trump que le dio la victoria en 2016. As√≠ que ahora vuelve a la carga. Agencias de prensa dicen que la campa√Īa republicana se centrar√° en m√°s de un mill√≥n de personas que recibieron √≥rdenes definitivas de deportaci√≥n de jueces federales, pero siguen libres en aquel pa√≠s, seg√ļn una fuente del Gobierno.

Detener el flujo migratorio es fundamental para Trump, que hasta amenaz√≥ a M√©xico con imponer aranceles a sus productos en caso de que no detuvieran la migraci√≥n. Un acuerdo entre ambos pa√≠ses impidi√≥ que la medida se implementara. M√©xico por su parte, acept√≥ desplegar a su guardia nacional y aumentar los esfuerzos de coordinaci√≥n y control de migraci√≥n. Hace poco menos de dos meses llegaban unos 4.200 migrantes diarios a la frontera de EEUU, ahora ha bajado a unas 2.600 personas, seg√ļn un alto cargo del Gobierno mexicano.

V√≠a Twitter, Trump anunci√≥ que echar√° a los migrantes "tan pronto como entren", ahora que trabaja mejor con las autoridades mexicanas. Trump crear√° un tap√≥n que impedir√° que sigan llegando familias enteras a su frontera. En el a√Īo fiscal 2018, las deportaciones llegaron a 256.000, lo que supone un ligero aumento respecto al a√Īo anterior. Sin embargo, hay que reconocer que a√ļn no ha llegado ni por asomo al pico del 2012 de 410.000 expulsiones, donde gobernaba el dem√≥crata Barack Obama.

Sigue pendiente, adem√°s, el problema de los dreamers los j√≥venes inmigrantes sin papeles que entraron en el pa√≠s siendo ni√Īos. Trump cancel√≥ el programa de Acci√≥n Diferida para los llegados en la Infancia (DACA), que permite a m√°s de 700.000 de ellos permanecer legalmente en los EEUU. A√ļn hoy ese programa se mantiene vivo, pero solo porque cuatro tribunales lo han frenado. Ahora le toca a la Corte Suprema decidir si le da o no la raz√≥n al republicano.



3.- Porque no se conforma con su veto parcial a los musulmanes

Trump inicialmente prometi√≥ una prohibici√≥n "total y completa" a que los musulmanes ingresaran a su pa√≠s, uno de sus mensajes m√°s exitosos en campa√Īa. Ya como presidente, la llamada "prohibici√≥n musulmana" fue una de sus primeras medidas, pero descafeinada para su gusto, pasando a una "investigaci√≥n de antecedentes", caso por caso. Plante√≥ dos bloques de prohibiciones de viaje, que fueron paralizadas por la Justicia, pero una tercera s√≠ pas√≥ el filtro: la Corte Suprema dictamin√≥ que la prohibici√≥n de entrada para ciudadanos de seis pa√≠ses de mayor√≠a musulmana (Chad, Ir√°n, Libia, Somalia, Siria y Yemen) pod√≠a entrar en vigor sin problemas. Hay varios recursos vivos en su contra, pero mientras hay ni√Īos que mueren sin ver a sus madres por esta medida, Trump, dice la prensa norteamericana, que no ha cedido por completo en su empe√Īo de apretar la soga en esta comunidad.



4.- Porque sigue queriendo el muro con México

Atrás quedó ya su promesa de invertir no menos de US$ 5.000 millones y, si era posible, hasta 12.000 millones en un muro que debía pagar México, porque el Congreso no le ha autorizado esa cantidad, sino apenas US$ 1.500. De hecho, Trump ha llegado a declarar el estado de emergencia nacional para lograr más dinero del que le daba la Cámara, aludiendo a una supuesta situación urgente. Aunque le ha salido bien la amenaza de aranceles a México y el flujo de migrantes se aminora, su idea sigue en pie.

5.- Porque se salió del Acuerdo de París y no va a mover un dedo ante la emergencia climática

EEUU se ha salido del Acuerdo de Par√≠s (2015) de lucha contra el cambio clim√°tico. Trump dijo que las regulaciones de este acuerdo estaban frenando el crecimiento estadounidense y que la emergencia ambiental es un invento de China y Jap√≥n. Luego rectific√≥ y se√Īal√≥ que no es un cuento chino, pero insiste en que no va a mover un dedo para frenar este cambio, entre otras cosas porque denuncia que cient√≠ficos tienen "una agenda pol√≠tica muy grande" y que "no hay consenso" sobre la causa del calentamiento global. Para √©l, no hay "seguridad" de que haya sido originado por el hombre.

6.- Porque es un mentiroso

Lo ha calculado The Washingron Post hasta abril, tras un poco m√°s de 800 d√≠as en el cargo, Trump hizo m√°s de 10.000 declaraciones "falsas o enga√Īosas". La cuenta, de la base de datos Fact Checker del diario, fue iniciada en los primeros 100 d√≠as del presidente en 2017. Trump dice ser el m√°s transparente de los presidentes de la historia de EEUU, pero la realidad no parece ser esa. El fiscal Robert Muller ha investigado sobre la injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 y la posible implicaci√≥n de Trump y acab√≥ concluyendo que no se puede determinar si el presidente cometi√≥ o no delito alguno. Lo que s√≠ se ha sabido es que Mueller lleg√≥ a investigar 10 posibles casos de obstrucci√≥n en la justicia por parte del magnate. Sus ataques a los medios, sus desprecios a los reporteros que le preguntan y las amenazas a grupos de prensa son diarias y limitan la libertad de expresi√≥n, como denuncian sistem√°ticamente las organizaciones profesionales del periodismo norteamericano.



7.- Porque su t√°ctica hace temblar el tablero internacional

En el plano internacional, Trump act√ļa sin escuchar a sus asesores, a los que ha ido destituyendo conforme no le gustaba lo que escuchaba. Se retir√≥ del acuerdo con Ir√°n y las potencias occidentales sobre el programa at√≥mico de los ayatol√°s, cosechando como respuesta una amenaza de Teher√°n de m√°s enriquecimiento de uranio y replicando con movimientos defensivos en la zona del Golfo que causan sudor fr√≠o. Y ha dado carpetazo al Tratado de control de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF, por sus siglas en ingl√©s) firmado con Rusia en 1987, que serv√≠a de escudo a las capitales europeas.

Ha intentado la desnuclearización de la península de Corea -aunque suene a broma, Japón le nominó para el Nobel de la Paz- pero al segundo encuentro con el norcoreano Kim Jong-un no ha ayudado. Prometió llevar su embajada en Israel a Jerusalén y así lo ha hecho. Comenzó a replegar las tropas estadounidenses en Siria. Sostiene que el Estado Islámico ha sido derrotado y la misión que asumió al meterse en ese avispero está cumplida, aunque la ONU insiste en que el ISIS sigue siendo una amenaza para la paz mundial, aunque ya no tenga califato ni poder territorial. Sus asesores no ven bien esa retirada tan rápida, porque se pueden dejar flecos sueltos y porque la marcha estadounidense permitirá a Irán y Rusia volver por sus fueros, ganar posicionamiento en tierras de su aliado, Bachar el Asad. Además, supone dejar tirados a los que han sido sus aliados, los kurdos.

Ha dicho tambi√©n que la OTAN estaba obsoleta y que estaba cansado de ser "el monedero" de los europeos para financiar la Alianza -aunque luego dijo que a√ļn vale de algo-, enfadando a no pocos aliados que hasta empiezan a penar en un ej√©rcito europeo (Alemania, Francia).



8.- Porque convulsiona la econom√≠a con sus guerras comerciales Trump calific√≥ al TLC, el pacto comercial entre M√©xico, Canad√° y Estados Unidos, como "un desastre" y advirti√≥ que se retirar√≠a de la Asociaci√≥n Transpac√≠fico (TPP). Tambi√©n se comprometi√≥ a corregir el d√©ficit comercial con China. Ya como presidente, cumpli√≥ en sus primeros d√≠as con su promesa de retirarse del TPP. Aunque en noviembre pasado, EEUU, Canad√° y M√©xico firmaron un nuevo tratado comercial, que fue dise√Īado para reemplazar al Nafta, aunque a√ļn requiere la aprobaci√≥n del Congreso. Nada comparado con la escalada comercial que ha emprendido con China. Con batallas concretas, como el veto a Huawei, y con guerras a lo grande, como la que ha llevado a las partes a cruzarse una subida de aranceles a las importaciones del 25%.

9.- Porque sigue siendo un machista

En un pa√≠s que reivindica movimientos como el Mee Too, sigue gobernando y aspira a m√°s un hombre que no ha tenido ni una palabra de condena para los casos de acoso sexual conocidos desde que est√° al mando. Al contrario, ha cargado contra las denunciantes. En varias denuncias p√ļblicas contra asesores y colaboradores suyos, se ha re√≠do sobre la vestimenta o el grado de alcohol que llevaban las mujeres en el momento de ser atacadas y ha llegado a llamar "alborotadoras" a quienes se manifestaron contra el nombramiento de su candidato a presidir en Tribunal Supremo.

"Estas gritonas de los ascensores son profesionales a sueldo que solo quieren que los senadores den mala imagen", escribió para referirse a un señor investigado por al menos tres casos de abuso. "Para los hombres jóvenes en EEUU, este es un momento que da mucho miedo, cuando puedes ser (declarado) culpable de algo de lo que quizá no eres culpable. Es un momento muy, muy difícil", declaró a la prensa. "A las mujeres les va genial", agregó. Todo claro.